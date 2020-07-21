Japon Yapıştırıcısı Nasıl Çıkar? Ele, Mobilyaya Yapışmış Japon Yapıştırıcı Nasıl Temizlenir?

Japon yapıştırıcısı pek çok farklı yüzeyi hızlı şekilde ve güçlü bir araya getirme imkanı vermektedir. Porselen, ahşap, deri ve cam gibi daha birçok değişik malzeme türünü ele almak mümkün. Ancak içeriğinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle, Japon yapıştırıcısını temizlemek çok kolay değildir. Özellikle söz konusu elleri yapıştığı zaman çok zorlu bir durum ortaya çıkarabilmektedir. Ancak belli başlı bazı yöntemleri ele alarak Japon yapıştırıcısından kurtulmak mümkün.



Japon Yapıştırıcısı Nasıl Çıkar?



Japon yapıştırıcısının günlük yaşamda kullanılan farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar arasında sıvı Japon yapıştırıcısı, jel Japon yapıştırıcısı ve sprey Japon yapıştırıcısı öne çıkıyor. Ancak belli bir uygulama ve yönden ele alınarak her üç farklı Japon yapıştırıcısı türü de, istenilen yerden rahatlıkla çıkarılabilir. Bunun temelinde Aseton gelmektedir. Koltuk ve ahşap yüzeyleri ile beraber cam ve porselen gibi birçok farklı yüzeyden rahatlıkla çıkarmak mümkün.



Üstelik bu durum gerçekleştirirken eşyaya herhangi bir hasar vermeden yumuşak bir şekilde yapılabilir. Ancak aseton unutulmamalı ki çok etkili bir maddedir. Bu sebepten dolayı solumaya dikkat etmek suretiyle çok az miktarda kullanarak işlem yapmaya özen gösterilmelidir. Aynı zamanda Aseton kullanılırken ve Japon yapıştırıcısını çıkarırken, mutlaka eldiven kullanmaya çalışın. Zira aseton cilt üzerinde kuruma etkisi ortaya çıkarabilmektedir.



Ele, Mobilyaya Yapışmış Japon Yapıştırıcı Nasıl Temizlenir?



Japon yapıştırıcısının bulaştığında en çok çıkarılmak istenen kısımlardan biri el ile beraber mobilyalardır. Hem kötü bir görüntü ortaya çıkarır hem de zaman içerisinde el ve mobilyalara zarar verebilir. O yüzden ortak şekilde bütün farklı Japon yapıştırıcısı türleri için, aşamalı olarak asetonu kullanabilir ve yapıştırıcıyı çıkarabilirsiniz.



- Az bir miktar pamuğun üstüne aseton dökün.

- Ardından pamuğu ilgili bölgeye yerleştirin.

- Daha sonra bir bardak ya da bu şekilde bir ağırlığı pamuğun üzerine koyun.

- Yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekledikten sonra, Japon yapıştırıcısı yumuşak bir jel kıvamına gelir.

- Daha sonra yüzeye zarar vermeden herhangi bir kart kullanmak suretiyle, yumuşak şekilde kazıyarak Japon yapıştırıcısını çıkarabilirsiniz.



Özellikle mobilyalarda herhangi bir kabarma sorunu yaşanmaması için, bu aşamalar ele alınırken Aseton az miktarda kullanılmalıdır. Bu tür lekeleri temizleme konusunda oldukça önemli bir potansiyel teşkil eden aseton, aynı zamanda cam ve porselen yüzeyleri konusunda birebir çare üretmektedir. Diğer taraftan birçok farklı eşyanın üzerindeki Japon yapıştırıcısını da ortak şekilde Aseton kullanarak kolayca çıkarmanız mümkün. Ancak bunu hızlı bir şekilde yapmaya özen göstermelisiniz.