Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Japon Yapıştırıcısı Nasıl Çıkar? Ele, Mobilyaya Yapışmış Japon Yapıştırıcı Nasıl Temizlenir?
21.07.2020 - 19:35 |

Japon Yapıştırıcısı Nasıl Çıkar? Ele, Mobilyaya Yapışmış Japon Yapıştırıcı Nasıl Temizlenir?

Birçok farklı eşyayı tamir etme konusunda Japon yapıştırıcı çok güçlü bir etki yaratır. Ancak istenmeyen yerlere yapıştığı zaman da bir o kadar rahatsız edici durum ortaya çıkarır. Peki, Japon yapıştırıcısı nasıl çıkar? Ele, mobilyaya yapışmış Japon yapıştırıcı nasıl temizlenir? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Japon Yapıştırıcısı Nasıl Çıkar? Ele, Mobilyaya Yapışmış Japon Yapıştırıcı Nasıl Temizlenir?
ABONE OL

Japon yapıştırıcısı pek çok farklı yüzeyi hızlı şekilde ve güçlü bir araya getirme imkanı vermektedir. Porselen, ahşap, deri ve cam gibi daha birçok değişik malzeme türünü ele almak mümkün. Ancak içeriğinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle, Japon yapıştırıcısını temizlemek çok kolay değildir. Özellikle söz konusu elleri yapıştığı zaman çok zorlu bir durum ortaya çıkarabilmektedir. Ancak belli başlı bazı yöntemleri ele alarak Japon yapıştırıcısından kurtulmak mümkün.

Japon Yapıştırıcısı Nasıl Çıkar?

Japon yapıştırıcısının günlük yaşamda kullanılan farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar arasında sıvı Japon yapıştırıcısı, jel Japon yapıştırıcısı ve sprey Japon yapıştırıcısı öne çıkıyor. Ancak belli bir uygulama ve yönden ele alınarak her üç farklı Japon yapıştırıcısı türü de, istenilen yerden rahatlıkla çıkarılabilir. Bunun temelinde Aseton gelmektedir. Koltuk ve ahşap yüzeyleri ile beraber cam ve porselen gibi birçok farklı yüzeyden rahatlıkla çıkarmak mümkün.

Üstelik bu durum gerçekleştirirken eşyaya herhangi bir hasar vermeden yumuşak bir şekilde yapılabilir. Ancak aseton unutulmamalı ki çok etkili bir maddedir. Bu sebepten dolayı solumaya dikkat etmek suretiyle çok az miktarda kullanarak işlem yapmaya özen gösterilmelidir. Aynı zamanda Aseton kullanılırken ve Japon yapıştırıcısını çıkarırken, mutlaka eldiven kullanmaya çalışın. Zira aseton cilt üzerinde kuruma etkisi ortaya çıkarabilmektedir.

Ele, Mobilyaya Yapışmış Japon Yapıştırıcı Nasıl Temizlenir?

Japon yapıştırıcısının bulaştığında en çok çıkarılmak istenen kısımlardan biri el ile beraber mobilyalardır. Hem kötü bir görüntü ortaya çıkarır hem de zaman içerisinde el ve mobilyalara zarar verebilir. O yüzden ortak şekilde bütün farklı Japon yapıştırıcısı türleri için, aşamalı olarak asetonu kullanabilir ve yapıştırıcıyı çıkarabilirsiniz.

- Az bir miktar pamuğun üstüne aseton dökün.
- Ardından pamuğu ilgili bölgeye yerleştirin.
- Daha sonra bir bardak ya da bu şekilde bir ağırlığı pamuğun üzerine koyun.
- Yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekledikten sonra, Japon yapıştırıcısı yumuşak bir jel kıvamına gelir.
- Daha sonra yüzeye zarar vermeden herhangi bir kart kullanmak suretiyle, yumuşak şekilde kazıyarak Japon yapıştırıcısını çıkarabilirsiniz.

Özellikle mobilyalarda herhangi bir kabarma sorunu yaşanmaması için, bu aşamalar ele alınırken Aseton az miktarda kullanılmalıdır. Bu tür lekeleri temizleme konusunda oldukça önemli bir potansiyel teşkil eden aseton, aynı zamanda cam ve porselen yüzeyleri konusunda birebir çare üretmektedir. Diğer taraftan birçok farklı eşyanın üzerindeki Japon yapıştırıcısını da ortak şekilde Aseton kullanarak kolayca çıkarmanız mümkün. Ancak bunu hızlı bir şekilde yapmaya özen göstermelisiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gündeminizde aşk var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirecektir. Pozitif ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü saatlerinde zevklerinize daha da düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabahtan başlayan iyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Siz yine de kurgusal konulara karşı dikkatli olmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için yeni imkânlar söz konusu olabilir. Sosyal konular gündeminizi yorabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşamüstü keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Önünüze yeni imkânlar da çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara karşı daha istekli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz konular kriz yaratabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı özen göstermelisiniz. Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zevklere düşkünlük söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ortaklıklar konusunda hevesli bir gündesiniz. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda önünüze iyi imkânlar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günü planlayarak hareket etmenizde fayda var. Çalışma koşullarınızda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Pozitif tavrınızla çalışma arkadaşlarınızı da yönlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartıya kaçabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaVajinal akıntıların anlamı
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKVariste girişimsel tedaviler
Oğuz Kara
Oğuz KaraArtısıyla eksisiyle çoklu baro
Adil Yıldırım
Adil YıldırımGüzel bir ilişki bulma ihtimalin nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaPandemide ev kazalarında artış: 'Yanık vakaları'
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluKöpeklerde eklem hastalıkları
Melis Güvenç
Melis GüvençYağmur Karabal: "İçimdeki savaşçıyı keşfettim"
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluOzon tedavisi hakkında her şey
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
Güney Güneyan
Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
En Çok İzlenen Videolar
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pusula Nasıl Kullanılır, Harflerin Anlamları Nelerdir? Hangi Ucu Kuzeyi Gösterir?

Pusula Nasıl Kullanılır, Harflerin Anlamları Nelerdir? Hangi Ucu Kuzeyi Gösterir?

Sarımsak Nasıl Saklanır? Sarımsak Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Sarımsak Nasıl Saklanır? Sarımsak Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Ütü Altı Nasıl Temizlenir? Yanmış Ve Yapışan Ütünün Altını Ne Temizler?

Ütü Altı Nasıl Temizlenir? Yanmış Ve Yapışan Ütünün Altını Ne Temizler?

Ayakkabı Kokusu Nasıl Giderilir? Ayakkabı Kokusunu Önlemek Ve Kokuyu Kaldırmak İçin Yöntemler

Ayakkabı Kokusu Nasıl Giderilir? Ayakkabı Kokusunu Önlemek Ve Kokuyu Kaldırmak İçin Yöntemler

Sıradaki Haber