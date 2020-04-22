Jarse Kumaş Nedir? Jarse Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Jarse kumaşlar, diğer kumaşlara oranla fazlasıyla dayanıklı olduğundan dolayı, talep edilmesinin de etkisi ile birçok ürünlerde aktif olarak kullanılmaktadır. Çocuk giyimlerinde simli jarse kumaş ve kalın jarse en çok tercih edilen jarse kumaş türleridir.



Jarse Kumaş Nedir?



Jarse kumaş, iki yüzü de aynı görünüme sahip, sıkça bir yapıda ve daha stabil örme kumaşlardır. Genelde jarse, astar, abiye, forma dikilmesinde kullanılmaktadır. Başka bir kullanım şekli ise farklı türde kumaşlar ile birlikte kullanılmasıdır. Yine aynı şekilde derilerle lamine edilerek de kullanılmaktadır. Jarse kumaşlar, kumaş kullanımı olan her alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir.



Jarse Kumaş Özellikleri Nelerdir?



- Sağlamlık açısından oldukça dayanıklıdır.

- İstenilen herhangi bir renkte üretilmesi mümkündür.

- Kumaş su ile temas ettiğinde büyüme veya küçülme gerçekleşmez.

- Jarse kumaşların likralı seçenekleri de üretilmektedir.

- Günümüzde jarse kumaş türleri arasından en çok tercih edilen kumaş türleri desenli olanlardır.

- Jarse kumaşlar kumaş olan her sektörde kullanılabilmektedir.

- Kadın giyim, çocuk giyim, iç giyim, mont, hırka gibi parçalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

- Aksesuar süslemelerinde ve dekorasyon ürünlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır.