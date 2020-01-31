Julia Roberts güzellik sırlarını açıkladı

ulia Roberts'ın Pretty Woman'da oynamasından bu yana yaklaşık 30 yıl geçti, ancak 52 yaşındaki oyuncu her zamanki gibi parlak ve genç görünüyor. Geçtiğimiz gün 52. yaşını kutlayan oyuncu, güzellik rutinini aslında oldukça basit tutuyor.

"Ben meşgul bir anneyim. Çocuklarıma güneş kremi sürmelerini söylesem de bazen kendim kullanmayı unutup dışarı çıkıp burnumu yakıyorum. Bu yüzden anne olduktan sonra kendime bakmak için daha güçlü bir çaba harcamaya başladım." açıklamasında bulundu.

Zamanı geri çevirmekte oldukça başarılı olan güzel oyuncu, her gün makyajını daha sonra da cildini mutlaka temizliyor.

Roberts, özellikle seyahat etmeden önce birçok nemlendirici ürünü üst üste kullandığını söylüyor.

Cilt bakımı söz konusu olduğunda birçok insan yüzlerine odaklanma eğilimindedir, ancak elleriniz de yaşlanma belirtileri gösterebilir. Julia Roberts bunun farkında. Roberts, nemlendirici bir el kremi bulmanın anahtar olduğuna inanıyor.