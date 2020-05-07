Kadın gelişimleri

Niger Çiçek





-Duygusal Gelişim Alanları:



Sevme, sevilme, değer görme, ağlama, nefret etme… gibi duyguları tepki olarak gösteren kadının duygu repertuarı çok geniştir. Ancak bu genişliği sadece ikili ilişkilerinden beslenen bir hale getirirse ve beslenemediği bu bağlamda kendini o ilişkiyle sadece yaşar hale gelirse ve en önemlisi de buna izin verirse o insanın mutluluğu yakalaması da zordur, kendi duygularını yaşaması da…

-Zihinsel Gelişim Alanları:



Bilişsel yetkinliğini kendi gelişimi, toplumun gelişimi ve kendi hayatını sürdürebilme noktasında olan kadın zaten problem çözme becerisine, zorluklarla mücadelede kendini suçlamamaya, yapılan aktif zihinsel egzersizlerin hem mantıksal hayatında hem de duygusal hayatında işe yarayacağı olmalıdır

-Düşünsel Gelişim Alanları:



Entelleküel gelişim ve birikimin zenginleştirilmesi zihnimizi en çok kurcalayan bir durum olması gerekirken sadece belli kalıpların kadınlar arasında konuşuluyor olması da bizim kendi değerimizi düşüren bir diğer talihsizliktir

-Davranışsal Gelişim Alanları:



Spor yapacağız ama herhangi bir kalıba girmek için değil sağlıklı olabilmek ve sağlıklı kalabilmek adına yani kendimiz için yapacağız bunu. Herkesin farklı güzellikleri vardır ve bu farklı güzellikleriyle özgündür, özeldir ve doğaldır. Bir kalıba girmek, girmeye çalışmak kadınlığa yapılan en büyük haksızlıklardan ve kadının yüceliğini düşüren bir durum olmuştur. Spora giderkenki yapılan çok ağır makyajın nasıl hedefe yönelik davranışa uymamış olması gibi…