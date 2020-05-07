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07.05.2020 - 18:17 |

Kadın gelişimleri

Nigar Çiçek, kadın gelişimlerini kaleme aldı.

Kadın gelişimleri
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Niger Çiçek

-Duygusal Gelişim Alanları:

Sevme, sevilme, değer görme, ağlama, nefret etme… gibi duyguları tepki olarak gösteren kadının duygu repertuarı çok geniştir. Ancak bu genişliği sadece ikili ilişkilerinden beslenen bir hale getirirse ve beslenemediği bu bağlamda kendini o ilişkiyle sadece yaşar hale gelirse ve en önemlisi de buna izin verirse o insanın mutluluğu yakalaması da zordur, kendi duygularını yaşaması da…

 

-Zihinsel Gelişim Alanları:

Bilişsel yetkinliğini kendi gelişimi, toplumun gelişimi ve kendi hayatını sürdürebilme noktasında olan kadın zaten problem çözme becerisine, zorluklarla mücadelede kendini suçlamamaya, yapılan aktif zihinsel egzersizlerin hem mantıksal hayatında hem de duygusal hayatında işe yarayacağı olmalıdır

 

-Düşünsel Gelişim Alanları:

Entelleküel gelişim ve birikimin zenginleştirilmesi zihnimizi en çok kurcalayan bir durum olması gerekirken sadece belli kalıpların kadınlar arasında konuşuluyor olması da bizim kendi değerimizi düşüren bir diğer talihsizliktir

 

-Davranışsal Gelişim Alanları:

Spor yapacağız ama herhangi bir kalıba girmek için değil sağlıklı olabilmek ve sağlıklı kalabilmek adına yani kendimiz için yapacağız bunu. Herkesin farklı güzellikleri vardır ve bu farklı güzellikleriyle özgündür, özeldir ve doğaldır. Bir kalıba girmek, girmeye çalışmak kadınlığa yapılan en büyük haksızlıklardan ve kadının yüceliğini düşüren bir durum olmuştur. Spora giderkenki yapılan çok ağır makyajın nasıl hedefe yönelik davranışa uymamış olması gibi…

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Bugün

Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bugün yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Akşamüstü harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ise eğlenceli uğraşlarla ilgilenmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Bugün başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Kararlı bir gündesiniz. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye zaman ayırabileceksiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Risk almaya yatkınsınız. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.Devamını Oku

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Bugün

Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Ev içindeki küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Öğle saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe ait konularda iç sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularda ve zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Bugün ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Hazırlanan sözleşmelerde dikkatli olmaya özen gösterin. Öğleden sonra beğenilerde ve zevklerde aşırılıklara kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Maddi kaynaklarınızla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayacağınız zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar, yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız konular gündeminizi etkileyebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız konularda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Harcamalara dikkat.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hayatınızda farkında olmadığınız, gizli kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte duygusal yenilenmeye girebilirsiniz. Akşamüstü olaylara karşı abartılı duygusal davranışlar gösterebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek, onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda çevrenizden destek alacaksınız. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Gün içinde inatçı kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz, akışta kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırabileceksiniz.Devamını Oku

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