Kadın kuaförlerin dikkatine!

Araştırmalara göre, kadınlarda saç boyası kullanım oranı %66 ile 74 arasında değişiyor. Anne adaylarının merak ettiği konular arasında ise hamilelikte saçların boyanıp boyanamayacağı konusu önemli yer tutuyor. Perinatoloji Uzmanı Doç. Oluş Api, kadın kuaförlerin taşıdığı riske dikkat çekti, anne adaylarına uyarılarda bulundu.

Kadınların yoğun kullandığı saç boyaları bazı dönemlerde akılları karıştırabiliyor. Özellikle gebelik durumunda saç boyası kullanımının fetüs açısından yaratabileceği doğumsal anormallikler uzun yıllardır tartışma konusu.

Genelde kadınların her bir gebelikleri için % 3-5 oranında doğumsal anormalilikler ile karşılaşma olasılıkları vardır diyen Doç. Dr. Oluş Api, “Burada sorgulanan gebelikte uygulanan saç boyalarının hâlihazırda var olan bu riski daha fazla arttırıp arttırmadıklarıdır” dedi.

Mesleği kuaför olan anne adaylarında risk daha fazla!

Saç boyama sırasında az miktarda kimyasal maddenin vücuttan emildiğini belirten Dr. Api, “Ancak ne kadar emildiği ve fetüse ne kadar zarar verdiği beli değildir. Ancak, hayvanlar üzerinde, normalde insanlarda kullanılandan yüzlerce kat daha fazla dozda boya kullanılarak yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, fetal gelişim üzerinde önemli bir değişiklik izlenmemiştir” dedi.

Dr. Api, kuaförlük yapan kadınlara ve onların taşıdığı riske dikkat çekerek şunları aktardı:

“Kadın kuaförler üzerinde yapılan araştırmalarda, mesleki nedenle ağırlıklı olarak solunum yoluyla maruz kalınan saç boyası ve benzeri kimyasallar nedeniyle, bu kadınların doğurdukları bebeklerin daha düşük doğum ağırlığına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu kadınların bebeklerinde doğumsal anormallik oranının az miktarda da olsa arttığı saptanmıştır. Bu çalışmalardan yola çıkılarak, saç boyalarının solunum yoluyla deri emiliminden daha çok geçtiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu meslek grubundaki gebelerin iyi havalanma koşulları olan bir ortamda çalışması, koruyucu eldivenler giymesi, sık sık çalışmaya ara vermesi önerilmektedir.”

Saç boyalarının etkilerine yönelik araştırma sayısı az

İnsan gebelikleri üzerinde, saç boyalarının kullanımına ilişkin çok az araştırma bulunduğunu belirten Doç. Api, “Bilmekteyiz ki, kafa derisine uygulanan herhangi bir maddenin, deriden geçerek vücuda girme miktarı hayli sınırlıdır; böylece, fetüse geçecek miktar da çok az olacaktır. Ayrıca pek çok kadın gebeliğinde saçını boyamasına rağmen, bunun negatif sonuçlarına ilişkin raporlar yayınlanmamıştır. Bu bilgi, deriden emilimin minimal miktarda olduğu bilgisi eşliğinde değerlendirildiğinde; gebelikte saç bakımı işlemlerinin çok da kaygılandırıcı olmaması gerektiği yorumunu yapabiliriz” dedi.

Hamileler saç boyatırken bunlara dikkat etmeli

“Diğer yandan tüm gebeler için saç boyaması sırasında bazı önlemlerin mutlaka alınması önermekteyiz” diyen Api, o önlemleri ise şöyle sıraladı:

1- Gebeliğin ilk üç ayı bebeğin organlarının oluşmaya dönemdir. Bu nedenle özellikle ilk üç ayda saç boyaları ve diğer kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır.

2- Saç boyası, mutlaka iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır.

3- Gebe, boyayı kendi uyguluyorsa mutlaka eldiven kullanmalıdır.

4- Saç boyası gereğinden uzun süre saçta tutulmamalıdır.

5- Saç boyası işlem sonunda saç çok iyi durulanmalıdır.

6- Ayrıca, saç boyası olarak daha çok yarı kalıcı boyalar veya balyaj tarzında saça daha yüzeysel uygulanan kimyasallar veya tamamıyla bitkisel olan kına uygulaması önerilmektedir.