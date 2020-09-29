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29.09.2020 - 16:01 |

Kadınlarda kısırlığın nedenleri

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir kadınlarda kısırlığın nedenleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Kadınlarda kısırlığın nedenleri
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Dünyada kısırlığın görülme oranı yüzde 15 ile 20 arasında değişmektedir. Ülkemizde bu oran ise yaklaşık olarak yüzde 17’dir. Bu oranların içerisinde kadından kaynaklı kısırlık problemler yüzde 50’sini oluşturmaktadır.

Sağlıklı bir kadın ayda bir kez yumurtlamaktadır. Bu yumurtlamanın seyrek ya da düzensiz görülmesi veya hiç görülmemesi durumuna yumurtlama bozukluğu adı verilmektedir. Bu bozukluk adet kanamalarının düzensizleşmesiyle görülmektedir. Yumurtlamayı uyaran hipofiz bezinden salgılanan kadınlık hormonlarıdır. Bu hormonlar düzensiz salgılandığı takdirde adet kanamalarında ve yumurtlamada da düzensizlikler meydana gelmektedir.

Kısırlığa neden olan şeylerden bazıları da polikistik over sendromu ya da çikolata kisti gibi kadın üreme organlarında görülen hastalıklardır.

Kadınlarda kısırlığın en yaygın sebepleri

Yumurta bozuklukları kısırlığa en çok neden olan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Hamileliğin oluşması için yumurta ile spermin bir araya gelmesi gerekmektedir. Tüpleri bir miktar ya da tamamen kapalı kadınlarda doğal yolla gebelik elde etmek imkansıza yakındır. Daha önce vücuda alınan verem mikrobu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar da kısırlığa neden olabilmektedir. Rahmin iç kısmında yer alan dokunun rahim dışarısındaki bölgelerde odaklar oluşturması ile ortaya çıkan çikolata kisti de ilerleyen evrelerde fallop tüplerine yapıştığı için kısırlığa neden olmaktadır. Bebeğin gelişeceği rahim iç bölgesinde iltihap olması, poliplerin ya da miyomların bulunması ve doğuştan gelen yapışıklıklar kısırlığa neden olan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Kadınlarda rahim ağzı salgısının iltihaplı olması spermlerin geçişini zorlaştırabilmektedir. Bu durum spermleri direkt olarak ölmesine de neden olmaktadır. Eşler arasındaki uyumsuz dokular kadınların spermlere karşı bazı karşıt maddeler üretmesi de spermlerin öldürülmesine neden olmaktadır.

Kadınlarda kısırlığa neden olan dış etmenler

Kısırlığa neden olan dış etmenlerin başında anne adayının sigara kullanması gelmektedir. Sigarada bulunan nikotin yumurtalığın kalitesini bozmaktadır. Kalitesi bozulmuş yumurta döllenmeyi zor hale getirmektedir. Vücut için sigara gibi son derece toksik bir madde olan alkol kullanımı da kısırlığa neden olan dış etmenler arasında yer alır. Az miktarda dahi alkol kullanımı hamileliğin gerçekleşme şansını önemli ölçüde azaltmaktadır. Anne adaylarının çok zayıf ya da çok kilolu olması ve beslenme problemlerine sahip olması yumurtalık sağlığını yakından etkilemektedir. Sağlıksız yumurtalar da hamilelik şansını büyük oranda düşürmektedir.

Kadınlarda kısırlığın nedenleri

Op. Dr. Seval Taşdemir

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