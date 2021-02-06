Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGüzellik Haberleri Kahve Telvesi Maskesi Tarifi: Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?
06.02.2021 - 04:22 |

Kahve Telvesi Maskesi Tarifi: Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Kahve telvesi ne amaçla kullanılabilir? Kahve telvesi değerlendirme alanları nelerdir? Kahve telvesinden maske yapımı nedir? Kahve telvesi ile yüz maskesi nasıl yapılır? Kahve telvesi maske ne işe yarar? Kahve telvesi ile peeling yapımı nedir? Kimler kahve telvesi maskesi kullanabilir? Kahve telvesi maskesinin faydaları nelerdir? Kahve telvesi ile nasıl maske yapılır? İşte, tüm detaylar.

Kahve Telvesi Maskesi Tarifi: Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Türk kahvesi kültürümüzde gelenekselleşmiş ve çokça tüketilen bir içecektir. Karşılıklı içilen Türk kahveleri toplumumuzda çok değerlidir. Uzun yıllardır Türk kahvesi içme geleneği sürdürülmektedir. Ayrıca kahvenin insan sağlığına da önemli etkileri vardır. Türk kahvesinin içerken verdiği keyif bir yana sağlığa katkıları bir yana bir de telvesinden de çeşitli maskeler yapılmaktadır. Çok amaçlı Türk kahvesi neredeyse her derde devadır. Hadi bakalım Türk kahvesine ve telvesinden yapılan maskelerin neler olduğuna.

Kahve Telvesi Maskesi Tarifi: Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Türk kahvesinin telvesi ile çeşitli maskeler yapılır. Genellikle kahve telvesi peeling amaçlı kullanılır. Ellerde, yüzde, dudaklarda ve vücudun herhangi bir yerinde peeling için kullanıma uygundur. Kahve içindeki tanecikler ölü derileri arındırarak canlı bir cilt elde edilmesini sağlar. Farklı karışımlar sayesinde hazırlanabilir. Cildin ihtiyacını göre telve içine bal, şeker, limon gibi maddeler eklenebilir.

Kahve Telvesi Maskesi Tarifi:

Maskenin temelinde elbette ki kahve telvesi yer almaktadır. Kahve telvesi dilerseniz sade telve şeklinde de yüze, dudaklara, ellere sürülebilir. Tercihe göre bal, şeker, limon gibi maddeler de eklenerek karışım maske kıvamına getirilir. Daha sonra maske yüze uygulanacak ise göz çevresi hariç tüm yüze uygulanır. Uygulama kalın bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Yüzde kuruduktan sonra ise ılık su yardımı ile peeling etkisi yaratacak hareketler ile ovuşturularak yüzden temizlenir. Dudaklarda ve ellerde de aynı şekilde uygulanır.

Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar:

Genel olarak kahve telvesi maskesi cildi ölü derilerden arındırarak parlaklık verir. Maske içine koyulan limon ile yağlı ciltleri dengeler. Bal koyulan kahve telvesi maskesi ise kuru ciltleri nemlendirir. Kakao eklenerek hazırlanan kahve telvesi maskesi de sivilceli ciltlere iyi gelmektedir. Peeling amaçlı kullanılacaksa da içine toz şeker ekleyerek peeling etkisini arttırabilirsiniz.

Kahve Telvesi Maskesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

En başta her maskede olduğu gibi cildin küçük bir bölümünde denenmeli daha sonra tüm cilde uygulanmalıdır. Faydalarını görmek istiyorsak cildimizin ihtiyacı olan Türk kahvesi telvesi maskeni düzenli olarak kullanmalıyız. Beklenen sonuçlar düzenli kullanımlarda alınmaktadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken kendinizi eğlenceli konular içinde bulabilirsiniz. Ancak abartılı tutumlar içine girmeniz yanlış anlamalara yol açabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken kendinizi belirli konularda çelişkili ve endişeli hissedebilirsiniz. Psikolojinizi etkileyen durumlara dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken eşinizle ya da arkadaşınızla ilgili konularda daha fazla duyarlılık söz konusu. Karşılıklı konularda daha sakın düşünmeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken eksik kalan işleri tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda uğraştırıcı durumlar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken aşkta ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha heyecanlı davranabilirsiniz. Hayatın güzel ve eğlenceli yönlerine açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken evde yapabileceğiniz çok şey var. Aynı zamanda kendi iç dünyanıza ve şahsi konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken kafaca sizi meşgul edebilecek çok şey var. Zihinsel açıdan oldukça hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken parasal konular üzerinde daha fazla düşünmek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Elinizdekileri israf etmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda iken daha hassas ve duygusal açıdan hareketli olabilirsiniz. Sevdiklerinizle ya da ailevi konularla daha çok ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken sizi psikolojik açıdan meşgul eden konular, hassasiyetler gündeme gelebilir. Olayları kendi akışında anlamaya gayret göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken sosyal konularda, İletişim alanında daha hareketli bir gündesiniz. Gelecek yönünde yeni beklentiler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda iken kafanızdakileri ortaya koymak ve daha çok şey yapmak isteyeceksiniz. Belki de eksik kalan işleri fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluVenüs’ün ve aşkın halleri
Melis Güvenç
Melis GüvençSanatçılar günümüzünmedyumları
Filiz Has
Filiz HasKombin Yapmak Kolay mı?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözSigara Bırakmak İçin 10 Sebep
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıMikro yeşilliklerin gücü
Senem Aydın
Senem AydınÖzge Yağız: Öğrendikçe güçlendiğinizi hissediyorsunuz
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekFarkındalığınızı kullanarak aşık olmak
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner Kaçmazİp askı ile badem göz estetiği
Alp Türkalp
Alp TürkalpKovid-19 hastalarında öksürük tedavisi
Mine Gündüz
Mine Gündüz78. Altın Küre Adayları açıklandı, kadın yönetmenler tarihi bir ilke imza attı!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüz Temizleme Maskesi Tarifi: Evde Siyah Nokta Ve Yüz Temizliği İçin Maske Nasıl Yapılır?

Yüz Temizleme Maskesi Tarifi: Evde Siyah Nokta Ve Yüz Temizliği İçin Maske Nasıl Yapılır?

Kahve Telvesi Maskesi Tarifi: Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Kahve Telvesi Maskesi Tarifi: Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Cilt Maskesi Tarifleri: Kuru Ve Yağlı Ciltler İçin Maske Nasıl Yapılır?

Cilt Maskesi Tarifleri: Kuru Ve Yağlı Ciltler İçin Maske Nasıl Yapılır?

Bal Maskesi Tarifi: Bal Maskesi Ne İşe Yarar, Evde Nasıl Yapılır?

Bal Maskesi Tarifi: Bal Maskesi Ne İşe Yarar, Evde Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet