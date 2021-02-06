Türk kahvesi kültürümüzde gelenekselleşmiş ve çokça tüketilen bir içecektir. Karşılıklı içilen Türk kahveleri toplumumuzda çok değerlidir. Uzun yıllardır Türk kahvesi içme geleneği sürdürülmektedir. Ayrıca kahvenin insan sağlığına da önemli etkileri vardır. Türk kahvesinin içerken verdiği keyif bir yana sağlığa katkıları bir yana bir de telvesinden de çeşitli maskeler yapılmaktadır. Çok amaçlı Türk kahvesi neredeyse her derde devadır. Hadi bakalım Türk kahvesine ve telvesinden yapılan maskelerin neler olduğuna.



Kahve Telvesi Maskesi Tarifi: Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?



Türk kahvesinin telvesi ile çeşitli maskeler yapılır. Genellikle kahve telvesi peeling amaçlı kullanılır. Ellerde, yüzde, dudaklarda ve vücudun herhangi bir yerinde peeling için kullanıma uygundur. Kahve içindeki tanecikler ölü derileri arındırarak canlı bir cilt elde edilmesini sağlar. Farklı karışımlar sayesinde hazırlanabilir. Cildin ihtiyacını göre telve içine bal, şeker, limon gibi maddeler eklenebilir.



Kahve Telvesi Maskesi Tarifi:



Maskenin temelinde elbette ki kahve telvesi yer almaktadır. Kahve telvesi dilerseniz sade telve şeklinde de yüze, dudaklara, ellere sürülebilir. Tercihe göre bal, şeker, limon gibi maddeler de eklenerek karışım maske kıvamına getirilir. Daha sonra maske yüze uygulanacak ise göz çevresi hariç tüm yüze uygulanır. Uygulama kalın bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Yüzde kuruduktan sonra ise ılık su yardımı ile peeling etkisi yaratacak hareketler ile ovuşturularak yüzden temizlenir. Dudaklarda ve ellerde de aynı şekilde uygulanır.



Kahve Telvesi Maskesi Ne İşe Yarar:



Genel olarak kahve telvesi maskesi cildi ölü derilerden arındırarak parlaklık verir. Maske içine koyulan limon ile yağlı ciltleri dengeler. Bal koyulan kahve telvesi maskesi ise kuru ciltleri nemlendirir. Kakao eklenerek hazırlanan kahve telvesi maskesi de sivilceli ciltlere iyi gelmektedir. Peeling amaçlı kullanılacaksa da içine toz şeker ekleyerek peeling etkisini arttırabilirsiniz.



Kahve Telvesi Maskesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:



En başta her maskede olduğu gibi cildin küçük bir bölümünde denenmeli daha sonra tüm cilde uygulanmalıdır. Faydalarını görmek istiyorsak cildimizin ihtiyacı olan Türk kahvesi telvesi maskeni düzenli olarak kullanmalıyız. Beklenen sonuçlar düzenli kullanımlarda alınmaktadır.