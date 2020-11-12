Kahvenin Faydaları Nelerdir? Kahve Telvesi Ve Kahve Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Kahve, coffea denilen ağacın meyvesinin çekirdeklerinden elde edilir. Ülkeden ülkeye farklı işlemlerden geçerek demlenir ve tüketilir. Kendine has tadı ve aromalı kokusu olan kahve, antioksidan ve biyoaktif bileşenleri bol miktarda içerir.



Kahvenin Faydaları Nelerdir?



- Enerji düzeyini yükselterek fiziksel aktiviteyi arttırır,

- Zekâyı ve hafızayı güçlendirir,

- Yağ yakımını hızlandırarak zayıflamayı sağlar,

- İçeriğinde sağlık için çok gerekli önemli mikro besin öğeleri içerir,

- Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayarak yaşam kalitesini yükseltir,

- Karaciğer kanseri başta olmak üzere, diğer kanser türlerine yakalanma riskini azaltır,

- Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı korur,

- Cildin daha sıkı, dinç ve genç görünmesini sağlar,

- Kan dolaşımını hızlandırarak selülit oluşumunu engeller,

- Tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir,

- Mutluluk hormonu salgılanmasını sağlayarak stres ve gerginliği giderir,

- Bağırsak hastalıklarını engelleyerek kolon kanseri olma riskini azaltır,

- Tok tutucu özelliği sayesinde diyetin daha iyi uygulanmasına yardımcı olur,

- Kafeinli bir içecek olmasından dolayı uyarıcı etkiye sahiptir,

- Afradizyak etkisiyle dinç tutar,

- İçeriğindeki uyarıcı madde sayesinde hafızayı güçlendirir,

- Nefes darlığına iyi gelir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Prostat kanserine yakalanma riskini azaltır,

- Düzenli kullanıldığında böbreklerin çalışmasına katkı sağlar,

- Balgam söktürücü etki sağlayarak öksürüğe iyi gelir,

- Ağız kokusunu gidererek ağız sağlığını korur,

- Sindirim sistemini rahatlatır.



Kahve Telvesi Neye İyi Gelir?



- Masaj yaparak uygulandığında cildi sıkılaştırır ve selülitleri giderir,

- Peeling yapılarak ölü derilerden kurtulmayı sağlar,

- Cildi toksinlerden arındırarak daha parlak ışıldamasında etkilidir,

- Bitki topraklarına eklendiğinde, evde yaşayan evcil hayvanların bitkiden uzak durmasını sağlar,

- Açelya, kamelya ve çam gibi bitkilerin gelişimini destekler,

- El bakımında cildin yumuşamasını sağlar,

- Elde sarımsak ve balık kokusunu giderir,

- Gözaltı şişkinliğini giderir,

- Topuk ve deride oluşan sertleşmeyi gidererek ölü derileri yok eder,

- Saçlara canlılık ve parlaklık verir.



Kahve Çekirdeği Neye İyi Gelir?



- Parkinson hastalığı gelişme riskini azaltır,

- Tip 2 diyabet geliştirme riski azaltır,

- Cilt kanserine yakalanma riskini azaltır,

- Kalp yetmezliğine iyi gelir,

- Kalp krizine yol açan hastalıkları önlemede etkilidir,

- Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı giderir,

- Tokluk hissi yaratarak kilo vermeyi kolaylaştırır,

- Nefes alıp vermeyi kolaylaştırır,

- Kan dolaşımını hızlandırmaya yarar.



Kahvenin Kalbe Faydası



Kahvenin en önemli yararlarından biri kalple alakalıdır. Kahve içmek, geçici olarak kan basıncında yükselmeye sebep olsa da, günde 2 bardak kahve içmek kalp yetmezliği bir takım kardiyovasküler sorunları önlemeye yardımcıdır. Kafein özellikle kişinin kalp ritmindeki düzensizliklerin veya sıkıntıların giderilmesine yardımcı olur.



Kahvenin Zayıflamaya Faydası



Kahve, fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler için fayda sağlar. Bunun sebebi metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakılmasını desteklemesidir. Vücutta biriken yağların parçalanmasını sağlayarak, kalori harcanmasını da hızlandırır. Bundan dolayı günde 2 fincan kahve tüketmek, kilo vermede etkilidir.



Kahvenin Baş Ağrısına Faydası



Kahvenin içinde bulunan kafein, migrene ve baş ağrısına iyi gelir. Hem mutluluk hormonu salgılanması, hem de rahatlama hissi yaratması sonucu, baş ağrısını kesmektedir.