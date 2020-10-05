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05.10.2020 - 01:51 |

Kalori Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kalori Nasıl Hesaplanır?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler farklı diyetler uygulayabiliyorlar. Bu diyetler uygulanırken ise öncelikle kalori hesaplamalarına çok dikkat edilmelidir. Doğru kalori hesaplamaları yapılarak sağlıklı ve doğru beslenme yöntemleri tercih edilmelidir. İşte, tüm detaylar.

Kalori Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kalori Nasıl Hesaplanır?
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Yemek yerken besinlerin kalori değerlerini bilmek önem taşır. Bunun da nedeni besinlerin kalorileri hesaplanarak doğru beslenme metotları uygulanabilir. Bu nedenle tüketilen besinlerin kalorilerini bilmek de çok önemlidir.

Kalori Hesaplamanın Önemi Nedir?

Günlük alınması gereken kalori miktarı bellidir. Gereğinden fazla alınan kalori kilo alınmasına neden olur. Bu nedenle günlük kalori hesaplamaları doğru bir şekilde yapılmalıdır. Besinlerin kalori hesaplamaları düzenli şekilde yapılmalıdır. Bu sayede fazla kilo alımı da duracaktır. Çünkü kilo alıp vermenin nedeni alınan kalorinin yakılan kaloriden fazla olmasıdır. O yüzden kilo almamak adına tüketilen besinlerin kalorileri de doğru şekilde hesaplanmalıdır.

Gün içerisinde alınan kaloriler hesaplandığında kilo vermek de hız kazanacaktır. Bu nedenle vücut tanınarak buna göre bir beslenme tarzı oluşturulmalıdır. Günlük kalori ihtiyacı hesaplanarak bazal metabolizma da bilinmelidir.

Kalori Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kalori hesaplaması yapılırken dikkatli bir şekilde davranmak gerekir. Günlük kalori ihtiyacı hesaplanırken yaş, boy ve kilo baz alınarak ihtiyaç duyulan kalori hesaplanır. Bu şekilde bir insanın günlük kalori ihtiyacı hesaplanır. Bu noktada kadınlar ve erkeklerin yaş, boy ile kilo ortalamaları alınarak günlük kalori ihtiyaçları hesaplanır. Bu çıkan sonuca uygun olarak da kalori alma dengesi kurulmalıdır. Mesela 27 yaşındaki 1,88 boyunda olan 100 kiloluk bir erkek için günlük alınması gereken kalori miktarı 2197,4 olur.

Kalori Hesaplamanın Önemi Nedir?

Kalori hesaplanarak ideal kilo korunabilir. Kiloyu korumak amacı ile günlük ihtiyaç duyulan kalori miktarı hesaplanmalıdır. Bunun yanı sıra kilo vermek adına da bu çok önemlidir. Yüksek kalorili beslenmek kilo artışına da neden olmaktadır. Bu nedenle günlük alınması gereken kalorilere göre bir beslenme düzeni oluşturulduğunda rahat bir şekilde kilo verilebilir. Bu nedenle kalori alımını düşürerek sağlıklı ve doğru bir tarzda beslenmek gerekir. Özellikle kilo verirken günlük kalori alımının da sınırlandırılması gerekir. Buna göre düşük kalorili beslenme şekli de uygulanmalıdır.

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