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24.01.2021 - 14:11 |

Kalp ağrısı belirtileri nelerdir? Kalp ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Kalp ağrısı birçok hastalığın belirtisi olabilir. Kış aylarında zatürreye çeviren grinin en sık görülen belirtilerinden biri göğüs ağrısıdır. Bu bölgede hissedilen yanma kalp krizinin belirtisi de olabilir. Kalp ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

Kalp ağrısı belirtileri nelerdir? Kalp ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir?
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Kalp ağrısının nedenleri hem fiziksel hem psikolojik olabilir. Stres ve kaygı bozuklukları kalp ritminin bozulmasına neden olur. Göğüs bölgesinde ağrı, sıkışma ve yanma belirtileri devam ettiği takdirde mutlaka kardiyoloji bölümüne gidilmelidir. 

Kalp ağrısı belirtileri nelerdir? 

Kalp ağrısının belirtileri cinsiyete ve yaşa göre farklılık gösterir. 

1- Karın ağrısı

Göğüs ağrısı vücutta gezerek karna kadar inebilir. 

2- Nefes darlığı

Çok sık görülen belirtilerden biridir. Kalp, işlevlerini yerine getiremediği için akciğerlere yeteri kadar oksijen gitmez. Bu da nefes darlığına yol açar. 

3- Titreme

Kalbin görevlerinden bir diğer vücut ısısını düzenlemektir. Ancak bu organda yaşanan blok bozukluklar vücut ısısının düşmesine neden olur. 

4- Halsizlik

60 yaşın üzerinde olanlarda kalp ağrısı ile birlikte halsizlik şikayeti görülür. 

5- Sol kolda ve omuzda şiddetli ağrı

Sol kolda ve omzun aynı anda ağrımaya başlaması, başta kalp krizi olmak üzere birçok kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir. 

6- Yüksek ateş

Kalp zarı iltihabı hem ağrıya hem de yüksek ateşe neden olabilir. Uzun bir süre geçmesine rağmen hastanın ateşi geçmiyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. 

Kalp ağrısı hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

1- Taşikardi

Ventriküler ve Supraventriküler olmak üzere iki tür taşikardi vardır. Taşikardi hastalarının kalp atış hızı dakikada 100'ün üzerine çıkar. 

2- Hipertansiyon (Yüksek tansiyon) 

Kalp az kan pompalamaya başladığında tansiyon yükselir. Burun kanaması, görüş bozuklukları, dudak ve parmakların morarması hipertansiyonun belirtileri arasında yer alır. 

3- Koroner arter darlığı

Koroner arter hastalığının başlıca nedeni arterlerin tıkanmasıdır. Belirtileri taşikardi ile benzerlik taşır. Kalp dakikada 100 - 120 arasında çarpar. 

Kalp ağrısının nedenleri nelerdir? 

1- Zatürreye çeviren grip 

2- Yorgunluk 

3- Travma sonra stres bozukluğu 

4- Göğüste su toplanması 

5- Kist hidatik ve bronşit gibi akciğer hastalıkları 

6- Panik atak 

7- Reflü ve ülser 

8- Vücutta oksijenin azalması 

10- Hızlı yemek 

11- Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar 

12- Uyku bozuklukları 

Kalp ağrısına ne iyi gelir? 

1- D ve K vitamini bakımından zengin besinler tüketmek. 

2- İstirahat 

3- Düzenli istirahat ve spor. 

4- Aşırı yağlı ve şekerli gıdalar yerine lif ağırlıklı beslenmek. 

 

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