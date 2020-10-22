Kalp Atışı Kaç Olmalı? Kaç İse Normal Kaç İse Tehlikelidir?

Kalp atışı diğer bir ifade ile nabız olarak bilinmektedir. Kalbin her atması ile beraber öncelikle kan aort damarı geçer ve oradan da diğer damarlar üzerinden hareketini sürdürür. Farklı açılarda kasılıp gevşeme yeteneğine sahip olan damarlar, vücudun değişik bölümlerinde farklı yöntemlerle nabız olarak kalp atışını anlama imkanı vermektedir.



Kalp Atışı Kaç Olmalı?



Yetişkin bir insanda sağlıklı olarak kalp atışı 60 ile 100 arasında değişkenlik gösterir. Bu süre zarfında kişinin sağlığını ne kadar iyi olup olmadığına göre değişik nabız ölçümleri ele alınabilmektedir. Örneğin eğer nabız 50 ila 70 arasında ise kişinin çok sağlıklı olduğunu gösterir. Aynı şekilde eğer bu değer 70 ila 85 arasında ise o zaman kişinin sağlığını normal olduğunu gösterir.



Eğer kalp atışı 85'in üzerinde ise ciddi risk faktörleri ile karşı karşıya kalmanız nmümkün olduğunu söylemek gerekir. O yüzden şikayetiniz olmasa bile mutlaka kalp atışı periyodik olarak ele alınmalı ve ölçülmelidir. Eğer değerler bu aralıkların dışında ise o zaman mutlaka doktora başvurulmalı ve gerekli destek alınmalıdır.



Nabız eğer 45 ya da 40’ın altına iniyor ise bu durum tehlikeli hastalıkların sinyalini verebilir. Aynı şekilde eğer nabız 85'in üzerine çıkıyor ise mutlaka önlem alınmalı ve tekbirler ön plana çıkarılmalıdır. Nabız ölçmek için en kolay yollardan biri boyun kısmıdır. Çene kısmının hemen alt bölümündeki damara parmağı dayamak suretiyle atışı saymak yeterlidir. 1 dakika içerisinde 50 ila 70 arasında olması gerekir.