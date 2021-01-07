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07.01.2021 - 18:09 |

Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Kalp Damar Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Kalp damar hastalıkları farklı yaşlarda görülebilir. Kalp damar tıkanıklığı belirtileri nedir, kalp damar tıkanıklığı nasıl açılır, kimlerde görülür gibi soruların cevabını sizler için derledik.

Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Kalp Damar Tıkanıklığı Nasıl Açılır?
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Kardiyovasküler (Kalp damar tıkanıklığı) hastalık, atardamar duvarlarında kan akışını azaltan ateromatöz plaklar şeklinde yağ birikmesinden kaynaklanır. Kalp, beyin gibi hayati organlara ve aynı zamanda alt uzuvlara ulaşırlar.

Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?

Tıkalı arterlerden kaynaklanan bir kalp hastalığı veya felç gelişme olasılığına kardiyovasküler risk denir. İkincisi, kaldırılabilecek birkaç faktörün varlığıyla bağlantılıdır. Harekete geçmek için kardiyovasküler riskinizi bilmek önemlidir.

Kardiyovasküler risk, bir hastalık veya kardiyovasküler bir kaza (kalp ve arter hastalıkları) gelişme olasılığıdır.

Kardiyovasküler hastalıklar arter duvarlarında yağ mevduat sonucudur. Bu birikintiler aterom plakları oluşturur ve tüm organları ve özellikle de beyin veya kalp gibi hayati organları besleyen kan akışına müdahale eder.

Ana komplikasyonlar: Bağırsağın delinmesi veya bağırsağın bir kısmının süper enfeksiyonu, peritonit riski ve hatta septik şok, yani vücudun çok ciddi ve genel enfeksiyonu riski ile zaten nekrotiktir.

Hızlı şekilde gelişebilen ve yoğun bakım gerektiren ciddi metabolik bozukluklar: akut dehidratasyon, akut böbrek yetmezliği, kalp ritmi bozuklukları, akut kalp yetmezliği vb.

Aterosklerozdan etkilenen vücut bölgesine bağlı olarak farklı hastalıklar gelişebilir.

Kalpte: koroner hastalık

Kalbi besleyen atardamarların hasar görmesi veya Koroner arterler koroner arter hastalığı olarak adlandırılır. Tıkanma derecesine bağlı olarak semptomlar farklıdır.

Angina pektoris (veya anjina) . Kısmi bir tıkanmadan kaynaklanır. Koroner arterler. Kan temini yetersizdir ve kalp normal çalışması için oksijenden yoksundur. Fiziksel efor sırasında veya stresli bir durumda, aynı zamanda istirahatte göğüste ağrı ile birlikte gerginlik hissi ile kendini gösterir.

Miyokard enfarktüsü , " kalp krizi " olarak da adlandırılır. Artık kan tedarikine izin vermeyen bir koroner arterin ve dolayısıyla kalbin çalışması için gerekli olan oksijenin tamamen tıkanmasından kaynaklanır. Göğüste, bir mengenede olduğu gibi gerginlik izlenimi veren, çenelere ve kollara yayılabilen şiddetli ağrılarla sonuçlanır.

Kalp Damar Tıkanıklığı Nelere Sebep Olur?

Kardiyovasküler hastalıkların gelişmesine yardımcı olur. Her bireyin bir veya daha fazla risk faktörü olabilir. İkinci durumda, risk faktörlerinin toplanmadığını, ancak birbirlerini güçlendirdiklerini, yani birbirlerini daha da kötüleştirdiklerini bilmelisiniz.

Maruz kaldığınız kardiyovasküler risk faktörlerini bilmek ve bunları hafife almamak önemlidir. Bazılarına (yaş, cinsiyet ...) müdahale etmek imkansızsa, çeşitli risk faktörleri azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir (hareketsiz yaşam tarzı, hipertansiyon, fazla kilo...) Bir kardiyovasküler patolojinin gelişimini engelleyebileceğimiz ve önleyebileceğimizi, sınırlayabileceğimiz veya geciktirebileceğimizi azaltmak için önlemler.

Tıkanma, arter tarafından beslenen bölgede ağrı dahil olmak üzere kan akışı eksikliği semptomlarına neden olur. Teşhis yapmak için görüntüleme testleri kullanılır.

Abdominal aort, aortun karın boşluğundan geçen kısmıdır. Abdominal aortun önemli dalları, kanı besleyen arterleri içerir. Tıkanması halinde; böbrek, bağırsak ve bacaklar etkilenir.

Kalp Damar Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Kalp damar tıkanıklıklarında öncelikle beslenme düzeni değiştirilir. Hastanın daha fazla hareket etmesi istenir. Tıkanıklığın tedavisi ise öncelikle anjio sonrasında ihtiyaç durumuna göre cerrahi müdahale olarak sıralanır.

Arter duvarlarında kolesterol ve diğer yağlı maddelerin birikimlerinin oluştuğu arterlerin sertleşmesine bağlı olabilir. Arter duvarındaki kas dokusunun anormal büyümesi veya büyüyen bir abdominal tümör tarafından arterin sıkışması bacakların arterlerinde veya daha sık olarak kollarda benzer bir tıkanıklık gelişebilir.

Tedavi kan pıhtısının çıkarılması, anjiyoplasti veya bazen cerrahi stentlemedir. Aort, vücuttaki en büyük arterdir. Kalpten oksijen bakımından zengin kanı alır ve ondan dallanan daha küçük arterler yoluyla vücuda dağıtır.

 

 

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