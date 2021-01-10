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10.01.2021 - 13:39 |

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir? Kalpteki rahatsızlıklar ve hastalıklar nelerdir?

Kap rahatsızlıklarının belirtileri cinsiyete, yaşa ve kiloya göre farklılık gösterir. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, uyku bozuklukları ve obezite, bu rahatsızlıkların temel nedenleri arasında yer alıyor. Bunun dışında diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklar da kalp rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Kalp hastalığı belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir? Kalpteki rahatsızlıklar ve hastalıklar nelerdir?
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Aritmi, akut kalp yetmezliği ve aort anevrizması en sık rastlanan hastalıklarının başında geliyor. Aort darlığı, hipertansiyon ve trisküspit stenozu da sık görülen diğer kalp hastalıklarıdır.  

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir? 

Kalp, en önemli organımızdır. Onun görevlerini yerine getirememesi birçok farklı semptomun görülmesine neden olur. Bunların başında göğüs ağrısı gelir. Özellikle erkeklerde göğüs ağrısı sürekli artarak devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Kadınlarda ise en sık görülen belirtilerin başında iştah kaybı ve nefes darlığı gelir. 

Kalpteki kapakların hasar görmesi sonucu kalp vücuda daha az kan pompalamaya başlar. Bu da hipertansiyona, vertigoya ve mide bulantısına neden olur. Kalp rahatsızlığının diğer belirtileri arasında halsizlik ve inatçı öksürük yer alıyor. 

Kalpteki rahatsızlıklar ve hastalıklar nelerdir? 

1- Aort yetmezliği: 

Kalpte bulunan kapakçıkların işlevlerini yerine getirememesi sonucu aort yetmezliği oluşur. Diğer kalp rahatsızlıkları ile benzer semptomlara sahiptir. En sık görülen belirtilerin arasında nefes darlığı ve çarpıntı gelir. 

2- Kalp krizi: 

Obezite, damar tıkanıklığı ve diyabet kalp krizini tetikleyen faktörlerin başında gelmektedir. Stres ve kaygı gibi psikolojik etkenler de kalp krizi riskini arttırıyor. 

3- Kalp yetmezliği: 

Bacaklarda görülen şişkinlik, bu hastalığın en sık görülen belirtilerinden biridir. Kalp yetmezliği teşhisi konmuş kişiler aşırı yağlı ve tuzlu gıdalar tüketmekten kaçınmalıdır. 

4- Aritmi: 

Kalbin olması gerekenden daha hızlı ya da daha yavaş atmasına aritmi. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en sık görülen kalp rahatsızlıklarından biridir. 

5- Taşikardi: 

Halk arasında kalp çarpıntısı olarak bilinen taşikardinin hem fiziksel hem de psikolojik nedenleri olabilir. Anksiyete bozukluğu ve stres, kalpte ritim bozukluğuna yol açar. Taşikardi hastaları uyku düzenine dikkat etmeli ve düzenli olarak muayene olmalıdır. 

6- Bradikardi: 

Bradikardi rahatsızlığında kalp, taşikardinin aksine çok yavaş atar. Kalbi dakikada 60'dan daha az atan kişilerde halsizlik, iştahsızlık ve çabuk yorulma belirtileri görülür. Hasta hikayesi alınıp teşhis konduktan sonra ilaçla tedavi süreci başlar. Brakidardinin risk oluşturmadığı vakalarda doktor, hastaya yalnızca egzersiz önerebilir. 

Kalp sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler 

Düzenli spor ve egzersiz yapmak, kalp sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir. Haftada en az 3 gün yürüyüş yapmak ve hafif tempoyla koşmak kalbin daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu da diğer organlara daha fazla oksijen ve kan pompalanması anlamına gelir. 

Kalp hastalıklarından korunmak için uyku düzenine dikkat edilmelidir. Özellikle saat 23.00 ile 03.00 arası uykuda olmak, hem kalp hem de diğer organların daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise beslenmedir. Lif ağırlıklı beslenmeli, aşırı yağlı, şekerli ve karbonhidratlı gıdalar mümkün olduğunca az tüketilmeli. Akşam saat 7 - 8'den sonra meyve ve yoğurt dışında bir şey tüketilmemeli ve kahvaltı öğünü hiçbir zaman atlanmamalıdır. 

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