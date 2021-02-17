Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kalp Ritim Bozukluğu Nedir, Nelere Yol Açar? Kalp Ritim Bozukluğunun Tedavisi Var Mı?
17.02.2021 - 17:13 |

Kalp Ritim Bozukluğu Nedir, Nelere Yol Açar? Kalp Ritim Bozukluğunun Tedavisi Var Mı?

Kalp çarpıntısı, stres, heyecan, aşırı kafein tüketimi ve hızlı koşma gibi etkenlerin sonucu olabileceği gibi kalp ritim bozukluğu nedeni ile de ortaya çıkabilir. Kalp çarpıntısının ne zaman tehlikeli olduğu ise, kardiyologlar tarafından belirlenir. Kalp çarpıntısı, normalden hızlı ve rahatsızlık verici bir şekilde hissedilmesi durumudur. Kalp ritim bozukluğu nedir, nelere yol açar? İşte, tüm detaylar...

Kalp Ritim Bozukluğu Nedir, Nelere Yol Açar? Kalp Ritim Bozukluğunun Tedavisi Var Mı?
ABONE OL

Kalp ritim bozukluğu, kalp çarpıntısının 100'den 140'lara çıkması olarak görülür. Tiroid testleri, eko testi ve kan testleri ile hastada kansızlık olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu testler sayesinde heyecan, stres, aşırı kafein tüketimi ve hızlı koşmadan kaynaklı bir kalp ritim bozukluğu olup olmadığı araştırılmalıdır.

Kalp Ritim Bozukluğu Nelere Yol Açar?

Kalp ritim bozukluğu, erken teşhis ve tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabilir ve ani ölümlere neden olabilir. Bu nedenle çocuklar, anaokuluna başlamadan önce mutlaka bir kardiyolog tarafından detaylı bir muayeneden geçirilmelidir. Özellikle ilkokul dönemlerinde EKG ve EKO ile yapılacak detaylı muayene sayesinde futbol, basketbol, voleybol gibi spor sahalarında kalp ritim bozukluğu ile yaşanan ani ölümlerin önüne geçilebilir. Bu sayede 20'li yaşlarda bile kalp yetmezliği de erken teşhis edilebilir.

Kalp Ritim Bozukluğunun Tedavisi Var Mı?

Kalp ritim bozuklukları, genellikle radikal yöntemlerle tedavi edilir ve tedavi edilen bir sorun bir daha tedavi edilmez. Ama kalp ritim bozukluklarının yüzde 60'ının üzerinde kısmı radikal tedaviden yoksun kalır. Bu kişilerin birçoğu ilaçlarla uzun bir süre ya da ömür boyu tedavi edilmek zorunda kalır. Bazı kalp ritim bozukluklarının tedavisi ise, kalp pilleri ile yapılıyor. Kalp pili takılan hastanın sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor. Kalp ritim bozukluğu yaşayan hastanın, mutlaka kardiyoloji uzmanı olan bir uzman hekim tarafından kontrol altında tutulması gerekir. Bu tedavi gerçekleştirildikten sonra kalp ritim bozukluğu da giderilmiş olur.

Hangi Hastalıklar Kalp Ritim Bozukluğuna Yol Açar?

Kalp ritim bozukluğuna neden olabilecek bütün riskler aynı zamanda kalp ritim bozukluğu için de bir risk oluşturur. Hipertansiyon, bel ve göbek bölgesinde yağlanma, koroner damar sorunları, obezite gibi sağlık sorunları, kalp ritim bozukluğunun en önemli sebepleri arasında yer alır. En çok kalp ritim bozukluğuna yol açan nedenler arasında hipertansiyon yer alıyor. Aynı zamanda kolesterol ve şeker hastalığı da kalp ritim bozukluğuna neden olabilir.

Kalp Ritim Bozukluğuna Yol Açan Sebepler

Kalp ritim bozukluğuna, astım ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı önemli ilaçlar, stres, çay, kahve ve kafein tüketimi genetik yatkınlığı olan kişilerde ritim bozukluğuna yol açar. Genetik yatkınlığı olan kişilerde büyük bir stres ve üzüntü yaşanılan durumlarda da ritim bozukluğu ortaya çıkabilir. İleri kalp yetmezliği ve kalp damar hastalıkları ile birlikte ilerleyen bu hastalık, ani ölüm sebebi olabilir. Kalp ritim bozukluğunun başlıca nedenleri;

Kişinin yaşam şekli ritim bozukluğu oluşumunu tetikler. Uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam gibi nedenlerden dolayı kalp ritim bozukluğu meydana gelebilir.

Enerji içeceklerinin çok üretilmesi çok şiddetli bir kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Ama bu genellikle geçici bir durumdur.

Elektrolit dengesizliği durumunda da kalp ritim bozuklukları meydana gelir. Elektrolit dengesi sağlandığında ise sorun ortadan kalkar.

Fazla kilolar, kalp hastalıklarına yol açabilecek tüm etkenler, kalp ritim bozukluğuna da neden olur. Özellikle de hipertansiyon, obezite, koroner damar sorunları kalp ritim bozukluğuna neden olur.

En çok görülen kalp ritim bozukluğunun sebebi, hipertansiyondur. Bu nedenle tansiyonun, kolesterolün ve şekerin normal seviyede tutulması çok önemlidir.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
    Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
    Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
    Betül Yergök
    Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
    Tuğçe Dural
    Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
    Hakan Kütahya
    Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
    En Çok İzlenen Videolar
    Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
    Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
    Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antibiyotiğe Rağmen Geçmeyen İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

    Antibiyotiğe Rağmen Geçmeyen İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

    Kilo Alma Diyeti Nasıl Yapılır? Sağlıklı Kilo Alma Yolları Nelerdir?

    Kilo Alma Diyeti Nasıl Yapılır? Sağlıklı Kilo Alma Yolları Nelerdir?

    Potasyum Nedir, Ne İşe Yarar? Potasyum İçeren Besinler Hangileridir?

    Potasyum Nedir, Ne İşe Yarar? Potasyum İçeren Besinler Hangileridir?

    Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur? Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

    Göz Kapağı Şişmesi Neden Olur? Göz Kapağı Şişmesine Karşı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet