Kalp Ritim Bozukluğu Nedir, Nelere Yol Açar? Kalp Ritim Bozukluğunun Tedavisi Var Mı?

Kalp ritim bozukluğu, kalp çarpıntısının 100'den 140'lara çıkması olarak görülür. Tiroid testleri, eko testi ve kan testleri ile hastada kansızlık olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu testler sayesinde heyecan, stres, aşırı kafein tüketimi ve hızlı koşmadan kaynaklı bir kalp ritim bozukluğu olup olmadığı araştırılmalıdır.



Kalp Ritim Bozukluğu Nelere Yol Açar?



Kalp ritim bozukluğu, erken teşhis ve tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabilir ve ani ölümlere neden olabilir. Bu nedenle çocuklar, anaokuluna başlamadan önce mutlaka bir kardiyolog tarafından detaylı bir muayeneden geçirilmelidir. Özellikle ilkokul dönemlerinde EKG ve EKO ile yapılacak detaylı muayene sayesinde futbol, basketbol, voleybol gibi spor sahalarında kalp ritim bozukluğu ile yaşanan ani ölümlerin önüne geçilebilir. Bu sayede 20'li yaşlarda bile kalp yetmezliği de erken teşhis edilebilir.



Kalp Ritim Bozukluğunun Tedavisi Var Mı?



Kalp ritim bozuklukları, genellikle radikal yöntemlerle tedavi edilir ve tedavi edilen bir sorun bir daha tedavi edilmez. Ama kalp ritim bozukluklarının yüzde 60'ının üzerinde kısmı radikal tedaviden yoksun kalır. Bu kişilerin birçoğu ilaçlarla uzun bir süre ya da ömür boyu tedavi edilmek zorunda kalır. Bazı kalp ritim bozukluklarının tedavisi ise, kalp pilleri ile yapılıyor. Kalp pili takılan hastanın sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor. Kalp ritim bozukluğu yaşayan hastanın, mutlaka kardiyoloji uzmanı olan bir uzman hekim tarafından kontrol altında tutulması gerekir. Bu tedavi gerçekleştirildikten sonra kalp ritim bozukluğu da giderilmiş olur.



Hangi Hastalıklar Kalp Ritim Bozukluğuna Yol Açar?



Kalp ritim bozukluğuna neden olabilecek bütün riskler aynı zamanda kalp ritim bozukluğu için de bir risk oluşturur. Hipertansiyon, bel ve göbek bölgesinde yağlanma, koroner damar sorunları, obezite gibi sağlık sorunları, kalp ritim bozukluğunun en önemli sebepleri arasında yer alır. En çok kalp ritim bozukluğuna yol açan nedenler arasında hipertansiyon yer alıyor. Aynı zamanda kolesterol ve şeker hastalığı da kalp ritim bozukluğuna neden olabilir.



Kalp Ritim Bozukluğuna Yol Açan Sebepler



Kalp ritim bozukluğuna, astım ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı önemli ilaçlar, stres, çay, kahve ve kafein tüketimi genetik yatkınlığı olan kişilerde ritim bozukluğuna yol açar. Genetik yatkınlığı olan kişilerde büyük bir stres ve üzüntü yaşanılan durumlarda da ritim bozukluğu ortaya çıkabilir. İleri kalp yetmezliği ve kalp damar hastalıkları ile birlikte ilerleyen bu hastalık, ani ölüm sebebi olabilir. Kalp ritim bozukluğunun başlıca nedenleri;

Kişinin yaşam şekli ritim bozukluğu oluşumunu tetikler. Uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam gibi nedenlerden dolayı kalp ritim bozukluğu meydana gelebilir.

Enerji içeceklerinin çok üretilmesi çok şiddetli bir kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Ama bu genellikle geçici bir durumdur.

Elektrolit dengesizliği durumunda da kalp ritim bozuklukları meydana gelir. Elektrolit dengesi sağlandığında ise sorun ortadan kalkar.

Fazla kilolar, kalp hastalıklarına yol açabilecek tüm etkenler, kalp ritim bozukluğuna da neden olur. Özellikle de hipertansiyon, obezite, koroner damar sorunları kalp ritim bozukluğuna neden olur.

En çok görülen kalp ritim bozukluğunun sebebi, hipertansiyondur. Bu nedenle tansiyonun, kolesterolün ve şekerin normal seviyede tutulması çok önemlidir.