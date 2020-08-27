Kalp romatizması en çok çocuklarda mı görülüyor?

Kalp romatizması nedir?

Kalp romatizması olarak da bilinen romatizmal kalp hastalığı, kalp kapakçığında meydana gelen iltihaplanmaya verilen addır. Romatizmal ateş sonucunda ortaya çıkan bu hastalık kadın- erkek her yaş gurubunda görülebilir.

Üst solunum yolu hastalıkları sonrası meydana gelir

Daha çok üst solunum yolları hastalıkları sonrasında eklemlerde meydana gelen iltihaplanma ile birlikte kendini gösterir. Özellikle de tedavi edilmeyen üst solunum yolu hastalıkları 3 hafta sonra romatizmal ateşe dönüşerek bu soruna yol açar. Üst solunum yollarında ve eklemlerde meydana gelen iltihaplanma kalbe kadar ulaşarak kalp romatizmasını beraberinde getiriyor.

Belirtileri iyi gözlemlemek önemli

Romatizmal kalp hastalığının birçok yaygın belirtisi vardır. Önemli olan bu bulguları doğru yorumlayarak en erken zamanda doktora başvurmaktır.

-Kalp çarpıntısı,

-Göğüste ağrı,

-Nefes almada zorlanma,

-Düşük veya yüksek kan basıncı,

-Kalp ritminde düzensizlik,

-Yorgunluk,

-Sürekli üşüme hissi, (Özellikle de el ve ayaklarda)

-Baş dönmesi,

-Mide bulantısı,

-Eklemlerde görülen ağrı,

-Morarma

-Soğuk algınlığı en sık görülen belirtileridir.

Sıklıkla çocuklarda görülüyor

Her ne kadar, her yaş gurubunda ve cinsiyette de görülse en çok kadınlarda ve çocuklarda rastlanıyor. Özellikle de çocukluk çağında görülen boğaz enfeksiyonlarında erken tanı büyük önem taşıyor. Sık tekrarlanan boğaz enfeksiyonlarında tedavi için geç kalınması durumunda ise romatizmal ateş, kalbi vurabilir. Üstelik bu yaşlarda kalpte bir hasar görülmese bile orta yaşlarda kalp romatizması belirtileri ortaya çıkabilir. Bu noktada ciddiye alınması gereken bir diğer nokta ise çocuklarda kalp probleminin boyutuna göre 6- 12 ayda bir doktor kontrolünde olmasının gerektiğidir.

Kalp romatizmasında tanı süreci

Erken teşhisin çok önemli olduğu kalp romatizmasında tanı sürecinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Genel olarak kan sayımı, EKG, ekokardiyografi ve boğaz kültürü işlemleri uygulanmaktadır.

Tedavisi

Kalp romatizmasında uygulanan tedavilerin en önemli amacı tekrar enfeksiyon riskini ortadan kaldırarak vücudun ve kalbin dinlenmesini sağlamaktır. Bu noktada enfeksiyona neden olan mikrobik sebeplerle savaşmak için antibiyotik tedavi uygulanır. Genel olarak aspirin, kortizon, antiromatizmal ilaçlar tercih edilir. Hastalığın seyrine göre penisilin kullanılacaksa mutlaka hastaya öncesinde bir test uygulanmalı, sonuçlar uygunsa bu ilaç kullanılmalıdır. Çok ileri vakalarda ise balon valvüloplasti ve cerrahi yöntemler uygulanabilir.