Kalp Romatizması Nedir? Kalp Romatizmasının Belirtileri Nelerdir, Nasıl Teşhis Edilir?

Kalp romatizması tıpta akut romatizmal olarak adlandırılmaktadır. A grubu bakterilerinden olan streptokok bakterilerin neden olduğu hastalıklardan biri olarak bilinmektedir. Kalp romatizması için birçok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Bu hastalık vücutta pek çok yan etkiye sebep olur hatta kalp iltihabına da yol açabilmektedir.

Kalp Romatizması Nedir?

Kalp romatizması a grubu bakterilerinden olan streptokok bakterilerinin yol açtığı bir kalp hastalığıdır. Kalp romatizması akut romatizmal ateş olarak da bilinir. Özellikle boğaz enfeksiyonlarının tedavi edilmediği durumlarda kalp romatizması hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda bu hastalığın görülme şansı da bir hayli fazladır. Bundan dolayı çocukların genel olarak kalp romatizması hastalığı için kontrolden geçmesi önemlidir. Çocukluk döneminde yaşanılan boğaz enfeksiyonu gibi hastalıkların biran önce tedavi edilmesi kalp romatizması hastalığının başlamasına engel olacaktır.

Kalp Romatizmasının Belirtileri Nelerdir?

1) Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı en sık rastlanılan kalp romatizması belirtileri arasındadır. Hastada gün boyunca süren bir göğüs ağrısı söz konusu olabilir. Aynı zamanda göğüs ağrısı kalbin üst bölgesini de etkileyebilir. Bu tip durumlarda kalp romatizması hastalığından hekim şüphelenebilir.

2) Yorgunluk

Herhangi bir efor sarfetmeden yorgunluk başlar.. Aynı zamanda çabuk yorulma da görülebilir. Çocuklarda bütün bu belirtiler bir arada görülmektedir. Özellikle çocuk herhangi bir spor esnasında çabuk yorulur ve bu durumda kalp romatizmasını işaret edebilir.

3) Eklemlerde Ağrı

Kalp romatizması olan çocuklarda eklemlerde ağrı meydana gelebilir. Aynı zamanda eklemlerde ağrı meydana geldiği gibi iltihaplanma da görülebilmektedir. Bu bulgular kalp romatizmasının en önemli belirtileri arasında gösterilmektedir.

4) Korea

İlerlemiş olan ve tedavi edilmeyen kalp romatizması durumlarında korea ortaya çıkabilir. Korea kısaca beyinde yer alan iltihaplanma olarak bilinmektedir.

Kalp Romatizması Nasıl Teşhis Edilir?

Kalp romatizmasının tedavisinde erken teşhis son derecede önem teşkil eder. Özellikle yapılan kardiyak muayeneler sonucunda hastanın kalp romatizması olup olmadığı teşhis edilmektedir. Bunun tespitini yalnızca bir çocuk kardiyolog koyabilir. Yapılan bir takım kalp tektikleri ile bu hastalık teşhis edilmektedir.