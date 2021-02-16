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16.02.2021 - 14:57 |

Kalp Sıkışması Nedenleri Nelerdir? Kalp Sıkışması Nasıl Geçer?

İnsanların acil servise başvurmasının en yaygın nedenleri arasında kalp sıkışması yer alıyor. Kalp sıkışması, genellikle istirahat halindeyken kalbin normalden hızlı bir şekilde çarpmaya başlaması ile ortaya çıkar. İnsanları en çok korkutan sağlık sorunları arasında kalp sıkışması yer alıyor. Kalp sıkışması nedir? Tedavisi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.

Kalp Sıkışması Nedenleri Nelerdir? Kalp Sıkışması Nasıl Geçer?
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Kalp sıkışması, kalbe giden kan akışının azalması sonucunda ortaya çıkan bir göğüs ağrısı çeşididir. Kalbe yeterli kan akışının sağlanamaması, kalp kasınızın yeterli oksijen alamaması anlamına gelir. Kalp ağrısı ise, genellikle stres ya da fiziksel aktivite ile tetiklenir. 

Kalp Sıkışması Nasıl Geçer?

Kalp sıkışması, yaşam tarzınızı değiştirerek azaltabileceğiniz bir sağlık sorunudur. Düzenli ve hafif egzersiz yapmak kalp ritminin düzene girmesine yardımcı olur. Tahılları, meyve ve sebzeleri bol miktarda tüketerek sağlıksız yiyeceklerden uzak durmalı ve zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulmalısınız.

Özellikle de sigara ve alkolden un, ya ve tuz içeren besinlerden uzak durarak kalp sağlığınızı önemli ölçüde koruyabilirsiniz. Doktorunuz gereken durumlarda size diyet ve ilaç tedavisi de önerebilir. Bu sayede kan basıncınızı, kolesterol seviyenizi ve şeker düzeyinizi dengede tutacak ilaçlar almanız kalp sıkışmasını önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda doktorunuz kan pıhtılaşmasını önlemek için kan inceltici ilaçlar da reçete edebilir.

Gerekli durumlarda doktorunuz cerrahi müdahale uygulayabilir ve stent takarak atardamarınızın içine bir balon yerleştirilir. Bu yöntem koroner kalp hastalığı olanlar için yapılır.

Kalp Sıkışmasının Nedenleri

Sigara içmek

Yaşlılık

Fazla kilolu olmak, obezite 

Yüksek kolesterol

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı

Yüksek tansiyon

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşayan kişiler

Öğünlerde aşırı yemek yemek

Fazla ve sert güç gerektiren egzersizler

Yoğun stres

Genetik faktörler

Aşırı sıcak ya da soğuk hava

Kalp Sıkışmasının Nedenleri Nelerdir?

Mide bulantısı

Nefes darlığı

Boyun, çene ve sırtta ağrı

Baş dönmesi

Aşırı terleme

Yorgunluk

Göğüste bıçak saplanma hissi yaşanması

Kaygı bozukluğu

Karın ağrısı

Sol göğüste ağırlık ve ağrı

Sol göğüste acı hissi

Kalp Sıkışması Nasıl Teşhis Edilir?

Kalp sıkışması, kalp kaslarının yeterli oksijen alamaması sonucunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Kalp sıkışması sırasında boyuna, kollara ve karına ağrı yayılması, kalp atışında düzensizlik, nefes darlığı, terleme, çarpıntı ve göğüste ağırlık hissi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kalp sıkışması, genellikle soğuk havaya maruz kaldıktan sonra kas spazmı oluşmasından dolayı meydana gelir. Bu da genellikle ciddi bir sağlık sorununa işaret etmez.

Kalp sıkışması belirtileri ile hastaneye başvuran kişilerden kalp ekosu, kan testleri, EKG, göğüs röntgenleri, Bilgisayarlı tomografi anjiyografi, Koroner anjiyografi ve kardiyak kateterizasyon gibi testler istenir. Bu test sonucuna göre yapılacak tedaviye karar verilir.

Kalp Sıkışması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kalp sıkışması durumunda başınız yüksekte kalacak şekilde olduğunuz yere uzanarak istirahat etmelisiniz. Aynı zamanda sakin kalarak doktorunuzu aramalı ve bir tane aspirin almalısınız. Aspirinin fazlası zararlı olabileceği için ikinciyi almamaya özen göstermelisiniz. Daha önceden doktorunuz reçete ettiyse dilaltı hapı da alabilirsiniz. Aynı zamanda bu gibi durumlarda bir bardak ılık suya iki yemek kaşığı bal ve 4 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek elde ettiğiniz karışımı içerek kolesterolünüzü düzenleyerek rahatlayabilirsiniz.

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