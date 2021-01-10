Kalp Yetmezliğinde Ölüm Belirtileri Nelerdir? Nasıl Anlaşılır?

Kronik ve akut kalp yetmezliği olarak iki ayrı bölümde değerlendirilen hastalık, dikkat edilmediğinde ölüme yol açabilir. Tedavisi mümkün olan kalp yetmezliğinde, kişinin kendi sağlığını korumaya çalışması hayati önem taşır.

Kalp Yetmezliği Nedir?

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterli kanı pompalayamaması ve beraberinde vücutta meydana gelen sorunlar olarak tanımlanabilir. Bozulan vücut işlevini tekrar düzenlemek isteyen kalp, bu durumda büyüme ve genişleme gösterebilir. Daha çok erkeklerde görülen bu rahatsızlıkta ölüm oranların kadınlarda daha fazladır.

Kalp Yetmezliğinde Ölüm Belirtileri Nelerdir?

Kalp yetmezliğinin belirtileri, ölüm belirtileri olarak adlandırılamaz. Ancak çok fazla ileri seviyede olan ve müdahale edilmeyen kalp yetmezliği, yüksek ihtimalle ölümle sonuçlanabilir. Ölüme yol açması beklenen belirtilerin yanı sıra, kalp yetmezliğinin kendi belirtileri de bulunur.

Çok hızlı biçimde yorulma, yorulma esnasında hareket edememe kalp yetmezliğinin ani ölüm belirtileri arasında yer alabilir.

Özellikle kalp yetmezliği yaşayan kişiler, alkol tüketiyorsa ani ölüm gerçekleşmesi olasıdır.

Bunun yanında, normal seviyede gelişen rahatsızlıklar kalp yetmezliğinin belirtileri arasında yer alırlar. Ani kilo artışları, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, devamlı uyku hali, geceleri çok sayıda idrara çıkma ve depresyon hali kalp yetmezliği belirtileridir.

Kalp Yetmezliği Ölüm Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Kalp yetmezliğinin ölüm belirtilerini anlamak için sağlık durumunun nasıl olduğu önemlidir. Kişi nefes almada çok fazla güçlük çekiyorsa ve kalp çarpıntısı normalde çok daha fazlaysa, zaman kaybetmeksizin sağlık kurumlarına başvurulmalıdır. Bunun yanında, kalp yetmezliğinde seyreden belirtilerin yüksek seviyede ilerlemesi kalp yetmezliğinin ana anlaşılma göstergeleridir.

Kişiyi yataktan çıkartmayacak yorgunluklar,

Nefes darlığının dayanılmayacak seviyeye tırmanması,

Uyanamama durumlarında, mutlaka acil ambulans çağrılarak hasta sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

Kalp Yetmezliği Öldürür mü?

Kalp yetmezliği durumlarında, vücutta çeşitli fonksiyon kayıpları yaşanabilir. Vücuda düzgün şekilde kan pompalanmaması diğer organlarda büyük sorun olabilecek aksaklıklara yol açabilir. Bu nedenle burada dikkat edilmesi gereken nokta, hastanın hızlı şekilde tedaviye alınmasıdır.

Aksi halde kalp yetmezliği sorunu oluştuğunda, ölüme neden olabilecek birçok durum gelişebilir. Bu ölümler kalp kaynaklı olabileceği gibi, beyin, böbrek, akciğer ve diğer oranlardan kaynaklı olarak gelişme gösterebilir.