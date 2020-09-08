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08.09.2020 - 10:08 |

Kalpte elektriksel kısa yollar nedir, nasıl tedavi edilir?

Ankara Üniversitesi Kardiyoloji ABD Öğretim üyesi Doç. Dr. Başar Candemir, kalpte elektriksel kısa yollar nedir, nasıl tedavi edilir sizin için anlattı.

Kalpte elektriksel kısa yollar nedir, nasıl tedavi edilir?
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Kalbin tıpkı bir şehrin elektrik şebekesine benzer bir kontrol sistemi vardır. Gerçekte de sağ kulakçıkta yer alan ana merkezden (sinus düğümü) çıkan uyarılar, kulakçıklarla karıncıklar arasında yer alan bir ara istasyondan (atriyoventriküler düğüm) kısa bir bekleme ile geçtikten sonra yine özelleşmiş iletim yolları ile karıncıklara yayılır. Böylece ana merkezde üretilen elektriksel uyarı tüm kalp kası hücrelerine senkronize bir şekilde iletilerek kalbin kasılmasını sağlar.

Çok çeşitli nedenlerle kalbin bu normal uyarı ve ileti sisteminde aksamalar oluşabilir. Bazen de doğuştan olan ek yollar iletimde adeta kısa devrelere yol açarak taşikardi dediğimiz hızlı kalp atışlarına neden olabilirler. Ayrıca bazen kalbin herhangi bir yerinden kalbin yukarıda sözü edilen ana uyarı merkezinin denetimi dışında uyarılar çıkabilir ve hızlı atışlara neden olabilirler.

Nasıl teşhis edilir?

Elektrofizyolojik çalışma denilen tanı yöntemi ile kasık ve / veya boyundan damar içine yerleştirilen ince kılıflardan geçirilerek kalbe ulaştırılan elektrod kateter denilen ince kablolar yardımıyla kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilerek kalbin elektriksel çalışması değerlendirilerek normalden sapmalar araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Çoğu kez hızlı atma şeklinde çarpıntı yakınması olan hastalarda, hastanın yakınma nedeni olan hızlı atışlar özel yöntemlerle kalbin içine yerleştirilen bu tellerden (çalışmanın amacına ve ritim bozukluğunun türüne göre 2-4 adet) verilen uyarılarla oluşturularak meydana geliş nedenleri araştırılır. Böylece kısa devrelerin varlığı saptanırsa radyofrekans dalgaları ile noktasal enerji verilerek kısa devre yakılır ve çarpıntı tamamen tedavi edilmiş olur. Benzer şekilde çarpıntıyı oluşturan bir odak saptanırsa yine radyo dalgası enerjisi verilerek ortadan kaldırır. Buna kateter ablasyonu tedavisi adı verilir. Bu yolla bugün hızlı kalp atışı şeklindeki çarpıntıların (taşikardi) çoğunun kalıcı tedavileri olanaklı hale gelmiş olup başarı yüzdeleri odağın yer ve tipine göre değişmekle beraber %90 dan yüksektir. Başarıdan çarpıntının bir daha olmamak üzere tedavisi anlaşılır, bu nedenle işlemden sonra çarpıntı hisseden hastaların EKG ve holter denen cihazlarla takibi yapılır.

Tanısal amaçla yapıIan elektrofizyolojik incelemeler genellikle 30 dakika kadar sürer. Eğer tedavi edici bir girişim gerekirse bu 1-4 saat kadar sürebilecek bir işlemdir.

Nasıl tedavi edilir?

Kateter ablasyonu, radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisidir. Bu yöntem ilaçlarla denetim altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların yaşam boyu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır. Bazı durumlarda ritim bozukluğu yaşamı tehdit edebilecek denli önemli olabilir. Böyle durumlarda doğrudan kateter ablasyon yöntemi uygulanması gerekebilir. İşlem temelde lokal anestezi ile iğne giriş yerleri uyuşturularak, bazı durumlarda da genel anestezi altında yapılır. İşlem sırasında kendinizi rahat hissedebilmeniz için sakinleştirici ilaç yapılabilir. İşlemlerden sonra kanamayı önlemek için birkaç saat bacaklarınızı oynatmadan kum torbaları ile yatmanız gerekir.

Kalpte elektriksel kısa yollar nedir, nasıl tedavi edilir

Doç. Dr. Başar Candemir

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