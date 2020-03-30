Kalsiyum Nedir? Kalsiyum Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kalsiyumun sağlık açısından yaşamsal bir işlevi vardır. İnsanın vücut sağlığı açısından oldukça önemli bir mineral olan kalsiyum, vücuttaki kemiklerin ve dişlerin güçlenmesi bakımından, oldukça önemli bir rol üstlenmektedir.



Kalsiyum Nedir?



Kalsiyum, diş ve kemiklerin meydana gelmesinde yaşamsal bir öneme sahip olan mineraldir. Yaklaşık olarak, %99’ u yapı bakımından destek verdiği, dişler ve kemiklerde depolanmaktadır. Geriye kalan %1’lik kısım ise kas, kan ve öteki dokularda bulunmaktadır. İnsan vücudunun, kasların kasılması, kemiklerin korunması, damarların genişlemesi, enzim ve hormonların salgılanabilmeleri için, kalsiyuma gereksinimi vardır.



Vücudun kalsiyumu emmesi için D vitamini yardımcı olur. Vücut gıdalar aracılığı ile yeterli miktarda kalsiyum alamadığında, kemiklerden kullanır. Biriktirdiğinden daha fazlasını çeker ise, kemik yoğunluğu azalarak, kemik erimesi olasılığı artar.



Kalsiyum Yüksekliğinin Nedenleri Nelerdir?



Genelde aşırı doz miktarda takviye kullanılmasından kaynaklı yüksek kalsiyum düzeyleri, bulantı, mide ağrısı, kabızlık, depresyon, sinirlilik gibi semptomlar ile kendini gösterebilen, hiperkalsemiye neden olmaktadır. Oldukça faydalı bir mineral olan kalsiyumun fazla alınması, kemikleri korumak için ilave fayda sağlamamakla birlikte, vücudun çinko ve demiri emmesini de engelleyebilir. Yapılan araştırmalar, yaşlı kadınların takviye kullanımının fazlaca olması sebebi ile üst sınır düzeyin aşıldığını göstermektedir.



Kalsiyum Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?



Kalsiyum yetersizliğinin sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.



- Fazla kafein ve alkol tüketimi

- Civa maruziyeti

- Bulimia

- Aşırı magnezyum tüketimi

- Kemoterapi

- Fosfat eksikliği, D vitamini

- Osteoporoz

- Anoreksi gibi yemek yeme bozuklukları

- Çölyak, böbrek yetmezliği, inflamatuar bağırsak hastalığı, panreatit



Günlük Alınması Gereken Kalsiyum Miktarı Ne Kadar Olmalı?



Günlük olarak alınması gerekli olan kalsiyum miktarları aşağıdaki gibidir.



Yenidoğanlarda, 200-1000 mg

7 – 12 aylık bebeklerde, 260-1500 mg

1-8 yaş aralığındaki çocuklarda, 1000-2500 mg

9-18 yaş arası için, 1300-3000 mg

19-50 yaş aralığındaki yetişkinlerde, 1000-2500 mg

51 yaş üzeri erkeklerde, 1000-2000 mg

51 yaş üzeri kadınlarda, 1200-2000 mg

Emziren ve hamile kadınlarda, 1000-2500 mg kalsiyum miktarı, günlük olarak alınması gereken kalsiyum miktarlarıdır.



Kalsiyum Eksikliği Ne Tür Sorunlara Sebep Olur?



Kısa süre için belirgin problemler yaşanmamaktadır. İnsan vücudu kandaki seviyesini, kemikten temin ederek dengelemektedir. Uzun süreli bir kalsiyum eksikliği var ise, bu durum kişide, anksiyete, stres, tırnak, diş, cilt sorunları, kemik kırığı ve osteopeni gibi durumların artışına sebep olmaktadır.