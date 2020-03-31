Kan Değeri Nedir? Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kan testleri pek çok farklı hastalığın ortaya çıkabilmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. Aynı zamanda check up yapılmak istendiğinde yine kan değerleri üzerinde testler ele alınır. Tabii sağlıklı bir yaşama sahip olmak ve bunu devam ettirebilmek için belirli kan değerinin olması gerekmektedir. Yüksekliği ve düşüklüğü noktasında belli başlı bazı hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.



Kan Değeri Nedir?



Kan değeri diğer bir değişle hemoglobin değeri ölçme anlamı taşır. Peki, hemoglobin nedir? Kandaki alyuvarların içerisinde bulunan ve kana rengini veren protein niteliği taşıyan bir pigment olduğu söylenebilir.



Bu konuda hemoglobinin görevi ise oksijeni alyuvarlar den almak suretiyle dokulara götürmektir. Aynı şekilde dokular üzerinden de karbondioksiti alarak akciğerlere getirmek görevleri arasında yer alır. Bu tanımdan yola çıkılarak kan değeri, yani hemoglobin değerinin insan ve hayvan üzerinde farklı seçeneklerde belli bir dengeye sahip olduğu söylenebilir.



Kan Değeri Kaç Olmalı?



Kan değeri diğer bir deyişle hemoglobin değeri olarak öne çıkar. Kısaca HGB değeri olarak bilinen kan değerleri yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Buna göre bebekler, çocuklarda, gençlerde ya da yetişkinler ile kadın ve erkeğe göre kan değeri değişebilmektedir.



Diğer yandan kan değerleri bebeklerin farklı yaş kriterleri, çocuk ve gençlerde yetişkinlerin de yine kendi yaş dönemlerine bağlı olarak farklılık yaratabilir. Bu değerler doktor kontrolü altında yapılan testler ile beraber duruma göre ele alınır.



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



Kan değerinin düşük veya yüksek çıkmasının nedeni pek çok farklı hastalık ile rahatsızlık üzerinden ele alınabilir. Tabii burada yükseklik ve düşüklük değişik sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Peki, kan değerinin düşük çıkması sebebi nedir?



- Lösemi ve kanser,

- Aşırı kansızlık,

- Kronik böbrek hastalığı,

- İdrar yollarında kanama,

- Yaygın baş ağrısı,

Bu gibi daha birçok sebepten bahsetmek mümkün. Aynı şekilde kan değeri yükselme konusunda da belli başlı bazı nedenler bulunuyor.



- Kalp yetmezliği,

- Böbrek kanseri,

- Oksijen oranı düşük Yerlerde yaşam sürdürmek,

- Fazla susuz kalmak,

- Sigara tüketmek,