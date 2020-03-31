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31.03.2020 - 21:39 | | AA

Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Halk arasında üzüm şekeri olarak bilinen bir şeker türüdür. Kan şekeri olarak da adlandırılır. Kan şekeri düşük veya yüksek olabilmektedir. Kan şekeri nedir? Kan şekerinin düşük olması veya yüksek olması nedenleri nelerdir? Kan şekeri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık.

Kan Şekeri Nedir? Kan Şekeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Beslenme yoluyla vücuda alınan tüm besinler sindirim ile yapıtaşlarına ayrılırlar. Üç temel besin grubu olan proteinler, yağlar, karbonhidratlar arasından karbonhidratların yapı taşı glukozdur. Glukoz Yunan dilinde tatlı anlamına gelen bir kelimedir. Vücudun temel enerji kaynağını oluşturur.

Kan Şekeri Nedir?

Temel besin gruplarından karbonhidratların sindirilmesinin ardından kan şekeri ortaya çıkar. Kan şekeri vücudun en temel enerji kaynağıdır. Vücuttaki metabolik tüm olayların çalışması için kan şekerinin kullanılarak enerjiye dönüşmesi gerekmektedir. Kan şekerinin vücutta oluşabilmesi için yeterli düzeyde karbonhidratlar ile beslenilmelidir.

Meyveler, kuru yemişler, pirinç, patates ve unlu gıdalar gibi gıda çeşitleri karbonhidrat içerirler. Karbonhidratlar sindirilerek kan şekerine dönüşür. Kan şekeri bağırsaklardan emilerek kana karışır. Kan ile tüm organlara taşınan kan şekeri organların enerji ihtiyacını karşılarlar. Fazla miktarda kan şekeri var ise kompleks karbonhidratlara dönüşerek kaslar ve karaciğerlerde depolanır.

Kan Şekerinin Normal Değerleri Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Kan şekeri hem açken hem de tokken ölçülerek farklı şekillerde değerlendirilirler. Açlık kan şekeri kişinin 8 ila 12 saatlik açlıktan sonraki ölçülen değerini ifade eder. Açlık kan şekerinin normal değeri 70 ila 99 mg/dl arasındadır. Açlık kan şekeri ölçülmeden önce kişi kafein tüketmemeli, alkol ve sigara kullanmamalı, aşırı duygusal strese maruz kalmamalı, ilaç kullanılmamalıdır. Tokluk kan şekeri ise 80 ila 140 mg/dl arasında olmalıdır.

Düşük Kan Şekeri Nedir? Nedenleri Nedir?

Açlık kan şekerinin 75 mg/dl altında olması kan şekeri düşüklüğü olarak adlandırılır. Uzun süreli açlık, bazı ilaçların kullanımı, fiziksel aktivitelerin aşırı yapılması, aşırı yorgunluk, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği, pankreas tümörü gibi faktörler kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir. Şiddetli olan düşük kan şekeri çok tehlikeli olabilmektedir.

Yüksek Kan Şekeri Nedir? Nedenleri Nedir?

Açlık kan şekerinin 100 mg/dl den fazla olması, tokluk kan şekerinin ise 140 mg/dl den fazla olması durumuna yüksek kan şekeri denilmektedir. Tokluk kan şekeri 200 mg/dl üzerinde olduğu takdirde bu şeker hastalığının varlığını işaret eder. Şeker hastalığı en büyük sebebi olsa da yüksek oranda strese maruz kalınması, sterodli ilaç kullanımı, hormonal bozukluklar, pankreas kanserleri, böbrek hastalıkları ve genetik gibi faktörlerde kan şekerinin yüksek olmasına sebep olur.

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