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14.02.2021 - 13:46 |

Kanda Wbc Nedir? Kanda Wbc Değeri Yüksekliği Kaç Olmalıdır?

WBC'ler yani lökositler, bağışıklık sistemimizin önemli parçalarından biridir. Lökositler, vücudumuzu istila etmiş olan virüslere, bakterilere ve mikroplara savaş açarak enfeksiyon oluşmasını önlerler. Vücudumuzun savaşçı hücreleri olarak adlandırılan lökositler farklı nedenlerle düşebilir ve yükselebilirler. Peki, kanda WBC nedir? Kanda WBC değeri yüksekliği kaç olmalıdır? Sizin için detayları ile derledik.

Kanda Wbc Nedir? Kanda Wbc Değeri Yüksekliği Kaç Olmalıdır?
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WBC yani beyaz küreler, vücudumuzda mevcut olan gizli enfeksiyonların yerlerini tespit edebilir ve hekimleri immün yetersizlikler, otoimmün rahatsızlıklar ve kan hastalıkları gibi henüz teşhis edilmemiş olan hastalıklara karşı uyarılar. 

Kanda WBC Nedir? 

Lökositler olarak isimlendirilen WBC'ler immün yani bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Bu kan hücreleri vücudu saran mikrop, bakteri ve virüslere karşı savaşarak enfeksiyon oluşumunu önlerler. Beyaz kan hücreleri yani lökositler kemik iliğinde üretilir, fakat kan dolaşımında dolaşırlar.

Wbc sayısı vücuttaki beyaz kan hücrelerinin sayısını ölçmek için kullanılan bir testtir. Uygulanan bu test çoğu zaman kan sayımı yani CBC ile beraber bulunur. Beyaz kan hücresi sayımı olarak ifade edilen bu terim genellikle vücutta bulunan beyaz kan hücresi sayısını ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Kanda WBC Değeri Yüksekliği Kaç Olmalıdır? 

Bilinen birkaç türde beyaz kan hücresi bulunmaktadır. Vücut, her kan hücresinin belirli bir yüzdesini içerir ve bununla beraber, kimi zaman beyaz kan hücresi sayısı olması gereken aralıktan düşebilir ya daha yükselebilir. Sağlıklı bir insanda olması gereken lökosit sayısı ise her mikrolitre de 4500 ile 10000 hücre arasındadır.

Yüksek WBC Ne Anlama Gelir? 

Kanda bulunan beyaz kan hücresi yüksekliği veya lökositoz, enfeksiyonlar, anemi, sistemim hastalıklar, alerji ler, romatoid artrit vb. iltihaplı hastalıklar, lösemi, duygusal ya da fiziksel stres, yanıklar sebebi ile zarar görmüş olan dokularda dolayı meydana gelmektedir. Kortikosteroid, heparin, nöbet önleyici etkiye sahip ilaçlar, kinin ilaçlar da WBC değerinin yükselmesine sebep olabilmektedir.

Yeni doğmuş olan bir bebek, doğduğu günde 9000 ile 30000 aralığında beyaz küreye sahiptir. İki haftanın içerisinde, beyaz kan hücresi miktarı yetişkin bir bireyin WBC oranına inmektedir. Lökositoz denen durum, hamilelik zamanında da oldukça sık olarak gözlemlenmektedir. 

Düşük WBC Ne Anlama Gelir?

Kandaki düşük beyaz kan hücresi sayısı veya lökopeni radyoterapi, kemoterapi, lupus, aplastik anemi, karaciğer hastalıkları, dalak hastalıkları, viral enfeksiyonlar gibi otoimmün rahatsızlıklara dolayı meydana gelebilmektedir. Çinko, bakır ve vitamin gibi vücut için oldukça gerekli olan minerallerin eksikliği lökopeniye neden olabilmektedir. Lökopeni myelodisplastik sendromu vb. kemik iliği ile ilgili hastalıklar neticesinde olabilmektedir. 

İmmunosupresif yani bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, kullanılan bazı antibiyotikler, diüretik yani idrar söktürücü ilaçlar, antitiroid ilaçlar, ve kemoterapi ilaçları kanda beyaz kan hücresi sayısının düşmesine sebep olabilmektedir. Düşük WBC Değeri, vücudu bakteri, virüs ve mantarlara karşı savunmasız kılmaktadır. Bu sebeple oldukça zayıf düşmüş bir immün sisteme sebep olmaktadır.

Beyaz kürelerin ve trombositlerin düşük olmasının en çok gözlemlenen sebeplerinden bir tanesi ise, soluma nedeniyle oluşan grip ya da nezle enfeksiyonudur. Trombosit ve beyaz küre düşüklüğüne hemoglobin adı verilen maddenin kandaki düşüklüğü de eşlik ediyor ise sebep daha farklı olabilmektedir. Gerçekleşebilecek tüm kemik iliği tembellikleri, kan hastalıkları ve lösemi açısından araştırılması gereken bir durumdur. 

 ​​​​WBC Düşüklüğü Hastalık mıdır? 

Kanda bulunan beyaz küre düşüklüğü herhangi bir hastalık değil, bir laboratuvar bulgusudur. Fakat herhangi bir hastalığın neticesinde oluşabilmektedir. Yüksekliği ve düşüklüğü durumunda oluşan belirtiler hemen hemen benzerdir. Titreme, ateş, enfeksiyon, öksürük, iltihabi durumların olması gibi belirtiler olduğunda bir doktora başvurmakta fayda vardır. 



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