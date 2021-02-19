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19.02.2021 - 16:53 |

Kanının Pıhtılaşmaması (Hemofili) Hastalığı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Genetik olarak kan hastalığı ve kanama bozukluğu şeklinde tanımlanmış olan hemofili hastalığı, insan vücudunda kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan proteinin yokluğu veya eksikliğiyle meydana gelmektedir. Ciddi anlamda kanamalara neden olan bir rahatsızlık şeklinde kabul edilen hastalığın teşhisi, 2 yaşına kadar konulmaktadır. Peki kanın pıhtılaşmaması (hemofili) hastalığı neden olur, nasıl tedavi edilir? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Kanının Pıhtılaşmaması (Hemofili) Hastalığı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
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Hemofili; doğumla beraber genetik kaynaklı kan hastalığı ve kanama bozukluğu şeklinde tanımlanabilir. Kanın yeteri kadar pıhtılaşmaması sebebiyle kanama uzun süre boyunca durmayabilir. Vaktinde müdahale edilmediği zaman ciddi problemlere sebep olabilir. Yaralanma ve kesiklerde kanamanın uzunca bir süre alması, eklem ve kas içerisinde kanamalar, vücudun herhangi bir yerinde sebepsiz ortaya çıkan morarma ve kanamalar, hemofilinin en önemli semptomları arasında bulunmaktadır. Ana tedavi; eksik olan pıhtılaşma unsurunun yerine konmasına dayalıdır. Uygun tedavinin verilecek olması, yaşam stili değişiklikleri ve egzersiz ile hasta birey normal bir yaşam sürebilir. Tedavide gecikme olduğunda kanamalar ölümcül olabilir. 

Kanın Pıhtılaşmaması (Hemofili) Hastalığı Neden Olur? 

Kan akarken insan vücudu normal şekilde kan hücrelerini bir araya getirip, kanamanın durdurulması adına bir pıhtı oluşturur. Bu süreç; kimi kan parçacıkları açısından teşvik edilir. Hemofili, pıhtılaşma unsurlarından birisinde eksiklik olmasıyla meydana gelir. 

Birkaç tür hemofili bulunur ve çoğu tür genetiktir. Bununla beraber hemofili hastalarının yaklaşık olarak yüzde otuzunun aile öyküsü bulunmamaktadır. Bu bireylerde, hemofiliyle alakalı genlerden birisinde beklenmeyen bir farklılık ortaya çıkar. Edinilen hemofili, bir bireyin bağışıklığında yer alan kandaki pıhtılaşma unsuruna saldırdığı zaman ortaya çıkan durumun nadir görüldüğü belirtilebilir. Bunun nedenleri ise;

- Kanser,

- Hamilelik,

- Otoimmün vaziyetler,

- Çoklu skleroz gibi durumlardan kaynaklanabilir. 

Hemofili Nasıl Tedavi Edilir?

Hemofili tedavisi; rahatsızlığın şiddetine göre değişerek, eksik olan bileşenin yerine konmasını sağlar. Eksik olan pıhtılaşma unsuru, damar yolu ile kan içerisine enjekte edilmektedir. Unsurlar, insan kanından ya da rekombinant DNA teknolojisi ile sağlanır. Rekombinant metoduyla sağlanan unsurda insan plazması kullanılmadığından virüs veya enfeksiyon bulaş riski yoktur. 

Hemofili tedavisinin bir ömür boyunca süreceğini belirtmek doğru olacaktır. Hasta bireyin fiziksel aktiviteleri sınırlandırması, sık bir şekilde takip altında olması, uygulamaların pahalı ve zahmetli olması hastaları olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden tedavinin bir başka amacı da hasta bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak belirtilebilir. Hemofili hastaları, devamlı şekilde hekim gözetiminde olmalı ve hekimin söylediklerini harfiyen uygulamalıdır. Tedavinin ömür boyu sürecek olması, hastanın sağlığı açısından oldukça önemlidir. 

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