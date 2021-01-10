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10.01.2021 - 16:06 |

Kanser Çeşitleri Nelerdir? Kanserin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kanser günümüzün en tehlikeli hastalıklarından bir tanesidir. Özellikle toplumumuzda kanser görülme olasılığı bir hayli fazladır. Kanser hastalığının birçok çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca kanser hastalığının evleri de yer almaktadır. Kanser hastalığı ile ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Peki kanser çeşitleri nelerdir? Kanserin belirtileri nelerdir? Kanserin tedavi yöntemleri nelerdir? İşte kanser hastalığı ile ilgili tüm detaylar.

Kanser Çeşitleri Nelerdir? Kanserin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Kanser hastalığı çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesidir. Kanser hastalığının kesin bir tedavisi bulunmasa da günümüzde geliştirilmiş tedavi seçenekleri yer almaktadır.

Kanser Çeşitleri Nelerdir?

Kanser hastalığı hücrelerin anormal şekilde büyümesi ve gelişmesi olarak bilinmektedir. Hücrelerin anormal şekilde büyümesi kimi aman tehlikeli bir durum olabilmektedir. Kanser hastalığının çeşitleri şu şekildedir;

1) Gırtlak Kanseri

Gırtlak kanseri yutak bölümünde başlar. Yutak bölümünde kontrolsüz çoğalma başlar ve kanserli hücreler hızla çoğalır. Gırtlak kanseri evreleri arttığında ise ses tellerine kadar etki edebilir. Gırtlak kanserinin birçok belirtisi vardır. Gırtlak kanseri belirtileri şu şekildedir;
- Geçmeyen öksürük
- Boğaz ağrısı
- Hızlı kilo kaybı
- Solunum sıkıntısı
- Boyun kısmında çıkan yumru
- Yutkunurken ağrı hissiyatı

Gırtlak kanserini tetikleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden birisi de alkol ve tütün kullanımıdır. Alkol ve tütün kullanımının fazla olduğu zamanlarda gırtlak kanseri riski ortaya çıkar. Yetersiz beslenme sonucu da yine gırtlak kanserini tetikleyen unsurlardan bir tanesidir.

2) Dudak Kanseri

Kanser türlerinden bir diğeri de dudak kanseridir. Dudak kanseri ağız ve çevresinde ortaya çıkan bir kanser türüdür. Erkeklerde bu kanser türünün görülme olasılığı kadınlara göre daha da fazladır. Dudak kanseri genellikle 60 yaşından itibaren risk faktörü oluşturur. Dudak kanserinin belirtileri ise şu şekildedir;
- Dudakta kitle görünümü
- Dudak hareketlerinde uyuşukluk yaşanması
- Dudakta kırmızı veya beyaz yaraların ortaya çıkması

Dudak kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Bundan dolayı dudak kanseri için şüphelenilmesi durumunda derhal bir doktora görünmesi gerekmektedir.

3) Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri en önemli kanser türlerinden bir tanesidir. Safra yolunda kontrolsüz hücre çoğalması ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Safra kesesi kanserinin belirtileri ise şu şekildedir;
- Ciltte kaşıntıların meydana gelmesi
- Bel ve karın bölgesinde geçmek bilmeyen ağrı
- Hızlı gerçekleşen kilo kaybı
- İdrarda açık renk görülmesi
- Gözlerde sararma meydana gelmesi

Safra kesesinin belirtileri bu şekildedir. Bu hastalığın tedavisinden önce teşhis aşamasında kan tektikleri yapılmaktadır. Ayrıca yine bir takım karaciğer fonksiyon testleri de bu hastalığın teşhisinde kullanılan tanı kriterlerinden biridir.

4) Rahim Kanseri

Rahim kanseri yalnızca kadınlarda görülen bir kanser türüdür. Sık görülen kanser türleri arasında yer almaktadır. Rahim duvarlarının ve rahim ağzında hücrelerin çoğalması ile meydana gelir. Rahim kanserinin belirtileri şu şekildedir;
- Rahim bölgesinde şişkinlik
- Karında şişkinlik yaşaması
- Alt karın yerinde baskı yapan ağrıların olması
- Hızlı kilo kaybı

Rahim kanserinin teşhisinde yapılan en önemli tanı kriterlerinde biyopsi gelmektedir. Biyopsi yardımı ile rahim kanserinin olup olmadığı teşhis edilmektedir.

5) Pankreas Kanseri

Pankreas kanseri safra kesesinde yer alan pankreas hücresinde meydana gelen bir kanser türüdür. Ölümcül kanser türlerinden birisi olarak bilinmektedir. Pankreas kanserinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
- İdrarda sararma meydana gelmesi
- İştah kaybı
- Kilo vermede hızlanma
- Karın bölgesinde ağrı yaşanması (özellikle üst karın bölgesinde)

Pankreas kanserini tetikleyen faktörler vardır. Sigara ve benzeri tütün kullanımı da pankreas kanserini tetikleyen en büyük etmenlerden biridir. Uzun süreli pankreas iltihabı da yine pankreas kanserini tetiklemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda diyabet hastalarının da pankreas kanserine yakalanabileceği tespit edilmiştir. Özellikle tip 2 diyabet türün pankreas kanserini tetiklemektedir.

6) Akciğer Kanseri

En yaygın kanser türlerinden bir tanesidir. Ayrıca akciğer kanseri en ölümcül ve tehlikeli kanser türleri arasında değerlendirilir. Akciğer vücudun oksijenini karşılayan bir organ olduğundan ötürü son derecede önemli bir organdır. Akciğer kanserinin belirtileri şu şekilde belirtilir;
- Nefes darlığı (özellikle uzun süreli yaşanan ve geçmeyen nefes darlığı)
- Hızlı bir şekilde kilo kaybı
- İştahsızlık yaşanması
- Sürekli devam eden ve geçmeyen kuru öksürük
- Kanlı balgam çıkarmak
- Bronşit yaşanması
- Ses de kısıklık meydana gelmesi

Kanserin Belirtileri Nelerdir?

Kanser hastalığının genel olarak birçok belirtisi bulunmaktadır. Bundan dolayı çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi olan kanser hastalığını geçirmek ve kanser hastalığına yakalanmamak amacı ile bu belirtilerin önceden bilinmesi gerekmektedir. Kanserin belirtileri şu şekildedir;
- Nedeni anlaşılamayan kilo kaybı
- Kronik bir şekilde halsizlik yaşanması
- Balgam çıkarırken balgamda kan meydana gelmesi
- Ciltte kızarıklık ve şişlik yaşanması
- Geçmeyen ve bir türlü düşmeyen yüksek ateş
- İdrarda kan meydana gelmesi

Kanserin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

1) Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi kanserde en etkili tedavi yöntemlerinden birisidir. Her kanser hastalığında radyasyon tedavisinin uygun olup olmadığı doktor tarafından belirlenir. Özellikle radyasyon tedavisi akciğer kanserinde daha çok kullanılır. Radyasyon tedavisi vücuda ışın verilerek kanserli hücrelerin öldürülmesi amaçlanarak yapılan bir tedavi türüdür.

2) Kemoterapi Tedavisi

Kanser hastalığında en çok kullanılan tedavi yöntemleri arasında kemoterapi tedavisi yer almaktadır. Kemoterapi tedavisinde amaç kanserli hücrelerin tamamen yok edilmesi amaçlanmaktadır. Kemoterapi tedavisi damardan ilaç verilerek yapılan bir tedavi türüdür. Bu hastalık türünde bir takım yan etkiler de yer almaktadır. Bu yan etkilerden biri de kansızlık ve halsizliktir. Kemoterapi tedavisinde en önemli yan etkilerden birisi de saç dökülmesidir. Günümüzde kanserle mücadelede en önemli tedavi seçenekleri arasında kemoterapi tedavisi yer almaktadır.

 

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