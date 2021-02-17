Kanserde Akıllı İlaç Nedir? Kemoterapide Akıllı İlaç Hangi Evrede Kullanılır?

Her kanser çeşidinde hücrelerde mutasyonlar mevcut kanser tipine göre farklılaşmaktadır. Bu sebeple hedefe yönelik bir tedavi kanser tedavi sürecinde önem kazanmıştır. Bu tedavinin önemli bir seçeneği olan akıllı ilaçlar, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını engeller.

Kanserde Akıllı İlaç Nedir?

Kanser, vücudun normal hücrelerinin genetik yapılarındaki değişikliklerin (mutasyonların) bir sonucu olarak kontrolsüz çoğalmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Mutasyonların neden olduğu değişikliklerin olduğu kanser hücreleri; büyüme, gelişme ve yayılma yeteneği kazanırlar. Tüm kanser türlerinde mutasyonlar, kanserin türüne özgü hücre değişikliklerine neden olabilir. Bilim adamları bu değişiklikleri keşfetmeye başladıkça ve kanser hakkındaki bilgiler büyüdükçe, hedefe yönelik tedavi kanser tedavisinde önemli hale gelmiştir.

Akıllı ilaçlar, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını ve yayılmasını önlemek için tasarlanmış, hedefe yönelik tedavi için en önemli araçlardan biridir. Mutasyonların kazandığı bu özellikleri engellemeye çalışan molekülleri içeren akıllı ilaç kullanımı kanser tedavisinde giderek daha önemli hale gelmektedir.

Kanserde Akıllı İlaçlar Hangi Evrelerde Kullanılır?

Akıllı ilaçların kanser tedavisinde kullanımı birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Akıllı ilaçlar mesane kanseri, beyin kanseri, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri, özofagus kanseri, baş ve boyun kanseri, gastrointestinal (sindirim sistemi), böbrek, akciğer kanseri, pankreas, deri, tiroid ve diğer birçok doku için kullanılabilir. Ancak belirli mutasyonların varlığında akıllı ilaçlar etkili olabilir. Bu nedenle, kanser hastalarının hedefli tedaviye uygun olup olmadığını incelemek için genetik test kullanılır.

Akıllı ilaçlar genellikle lokal olarak ilerlemiş hastalıkta veya uzak metastazlarda kullanılır, ancak bazı akıllı ilaçlar da koruyucu amaçlarla, yani adjuvanlar olarak kullanılır.

Sonuç olarak, akıllı ilaçların kanseri tedavi etmek için kullanılıp kullanılamayacağı; Kanserin türüne, kanser hücrelerindeki mutasyona ve hastanın genel sağlığına bağlı olarak. Akıllı kanser ilaçlarının fiyatı da kullanılan ilaca ve dozajına göre değişmektedir. Akıllı ilaç tedavisinin daha ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş bir değerlendirmesi için, onkoloji biriminin donatıldığı sağlık tesisine başvurmaya değer.

Akıllı İlaç Yan Etkileri Nelerdir?

Akıllı ilaçlarla kullanılan tedaviler diğer kanser tedavilerine (kemoterapi gibi) göre daha az zararlıdır. Ancak her ilaç gibi bu ilaçlarda da bazı yan etkiler görülebilmektedir. İshal, karaciğer fonksiyon bozukluğu, akne oluşumu, tırnak değişiklikleri, kuru cilt, saç pigmentasyonunda azalma, kanın pıhtılaşması ve yara iyileşmesi, yüksek tansiyon ve nadiren mide veya bağırsak delinmesi akıllı ilaçların kanser tedavisinde yan etkileridir.