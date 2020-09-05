Kantaron Otunun Faydaları Nelerdir? Kantaron Çayı Nasıl Yapılır?



Genellikle yağı çıkarılıp tüketilen kantaron otunun tüketimi oldukça önemlidir. Alternatif tıbbın vazgeçilmezi olan kantaron otu pek fazla duyulmasa da çok önemli bitkiler arasında yer almaktadır.



Kantaron Otu Nedir?



Kantaron çiçeği özellikle Avrupa ülkelerinde bulunan bir çiçektir. Farklı isimlere de sahip olan kantaron otu içerisinde sakinleştirici maddeler de yer almaktadır. İçerdiği bu maddeden dolayı Avrupa'da ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır.



Kantaron bitkisinin köklü bir tarihi bulunmaktadır. Kantaron bitkisi toplandıktan sonra zeytinyağına batırılarak güneş ışığında bekletilir. Daha sonra zeytinyağı çiçeğin salgıladığı yağ ile birlikte koyu bir kırmızı renge dönüşür. Bunlar dışında sarı çiçekleri de güneşte kurutulur ve kaynatılarak çayı yapılır. Genellikle yatalak hastaların vücutlarındaki yaralar için kullanılan yağ cildin yenilenmesini sağlamaktadır.



Kantaron Otu Nerelerde Kullanılır?



Kantaron otunun bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Pek çok kişi bu bitkiyi nasıl tüketeceğini merak etmektedir. Kantaron otundan genellikle kaynatılarak çay elde edilir. Özellikle depresyona iyi geldiği bilinen kantaron otu çayı yağ olarak da tüketilebilir.



Kantaron çayının pek çok faydası olduğu da bilinmektedir. Özellikle ruhsal ve psikolojik açıdan yıllar boyunca antidepresan niteliğinde kullanılması sebebiyle sinirleri yatıştırıcı bir özelliğe sahiptir. Strese çok iyi gelir. Kişilerin olaylara daha olumlu bakmalarını sağlar.



Bunlar Dışında kantaron çayının cilde iyi geldiği ve hücre yenileyici bir özelliği olduğu da bilinmektedir. Ciltte var olan yara, sivilce izleri veya yanıkların giderilmesine yardımcı olur. Bunlar dışında vücutta sivilcelerin oluşumunu da engeller.



Kantaron çayının antiseptik bir özelliği bulunmasından mikrop ve bakterilere karşı tüm vücudu korur ve var olan iltihapların giderilmesini sağlar.



Kantaron çay dışında yağ olarak da tüketilebilir. Kantaron yağı bitki, çiçek ve sapının kurutulması ile elde edilmektedir. Kurutulduktan sonra parçalara ayrılır ve bir kavanoza koyulur. Fakat bitki mutlaka eller ile parçalara ayrılmalıdır. Makas veya bıçak kullanılmamalıdır.



Daha sonra kavanozdaki kantaron bitkisinin üzerine saf zeytinyağı eklenir. Kavanoz bir tülbent veya temiz bir bez ile kapatılır ve 5 gün beklenir. 5 gün sonra bez veya tülbent kaldırılır ve kapağı sıkıca kapatılır. 40 veya 45 gün güneşte bekletilir ve kavanozun hava alması engellenir. Bekleme aşamasında arada bir kavanoz ters düz edilerek karıştırılmalıdır. Sürenin sonunda kırmızı renge dönüşen yağ süzülür ve koyu renkli bir şişeye konulur. Güneş almayan bir ortamda saklanır.



Kantaron Otunun Faydaları Nelerdir?



Yapılan araştırmalara göre kantaron çiçeğinin pek çok yararı olduğu görülmektedir. Özellikle çocukluk döneminde kullanılan kantaron çayının hafızaya iyi geldiği de bilinmektedir. Kantaron otunun faydaları şunlardır:



- Bu ot kronik uyku problemlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu nedenle kişinin melatonin hormonunu arttırarak rahat bir uyku çektiği tespit edilmiştir.

- Cilt sağlığına oldukça yararı bulunmaktadır. Kırışıklığı önler ve cildin daha canlı görünmesini sağlar. Vitiligonun tedavilerinde doğal bir ilaç olarak önerildiği de bilinmektedir.

- Krem olarak ağrıyı dindirmede kullanılmaktadır. Özellikle romatizma hastalıklarında oluşan ağrıları azaltmaya yardımcı olmaktadır.

- Bu bitki güçlü bir antioksidandır. Bu nedenle ödem attırmaya yardımcı olur. Gut hastalığında oldukça etkilidir.

- kantaron mide duvarını ve asidini korumaya yardımcı olur.

- İnsan vücudundaki tüm zararlı bakterileri öldürür. Böylece iltihaplanmayı engeller.



Kantaron Çayı Nasıl Yapılır?



Kantaron bitkisi yıllardır şifa niyetine kullanılan bir bitkidir. Yağ veya çay olarak tüketilmesi mümkündür. Kantaron çayını yapmak için ilk olarak 1 bardak kaynamış olan suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kantaron bitkisi eklenerek biraz bekletilmelidir. Genellikle 10 dakika bekledikten sonra demlenmiş olacaktır. Hazır olan bu çay soğuk veya sıcak tüketilebilir. Dilerseniz tatlandırmak için limon veya bal katılabilir.