Kanvas Kumaş Nedir? Kanvas Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Kanvas kumaş gündelik yaşam içerisinde pek çok farklı amaç için kullanılabilmektedir. Özellikle spor giyim ve farklı tekstil dünyası ile beraber reklam sektöründe de önemli bir potansiyel sağlamaktadır. Uzun yıllar dayanan yapısı aynı zamanda görsel açıdan hoş bir etki sağlar.



Kanvas Kumaş Nedir?



Arka ve ön yüzünün aynı olduğu, belirli bir noktasal açıdan yapısı olan kalın keten kumaşlara kanvas kumaş denmektedir. Oldukça geniş bir yelpazede kullanım imkanıyla en çok değerlendirilen kumaş türleri arasında yer almasına olanak tanıyor. Aynı zamanda konforlu ve rahat tasarımı ile şık bir görünüm sağlamaktadır.



Kanvas Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Kanvas kumaş pek çok farklı özelliği ve ayrıcalığı ile birçok değişik sektörde önemli bir yer teşkil etmektedir.



- Keten kumaş özelliği bulunmaktadır.

- Esnek bir yapıya sahiptir.

- Kalın yapılıdır.

- Oldukça dayanıklıdır.

- Desenli ya da düz çeşitleri bulunur.

- Birçok farklı sektörde kullanılır.

- Baskıya uyumludur.

- Dekor amaçlı değerlendirilir.



Genel olarak yaz ayları için tercih edilse dahi her mevsim rahat bir kullanım imkanı sağlayan bir kumaş türüdür.