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26.10.2020 - 10:15 |

Karaciğer hastalığının 5 önemli belirtisi

Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğerde görülen hastalıkların en önemlilerinin hepatit, siroz ve kanser olduğunu belirterek, “Gözlerde sararma, bacaklar ve karında su toplaması, kaşıntı, şuur bulanıklığı ve kanlı kusma meydana geldiğinde mutlaka doktora başvurulmalı” açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Karaciğer hastalığının 5 önemli belirtisi
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Karaciğer kan şekerinin düzenlenmesi için glikojen depolanması, proteinlerin, kolesterol ve trigliserid gibi yağların üretimi ve metabolizmasının sağlanmasını sağlar. Ayrıca safra üretimi ve salgılanması, bilirubin ismini verdiğimiz alyuvarların parçalanması sonucu oluşan maddenin işlenmesi ve atılması, bazı vitaminlerin ve minerallerin depolanması, ağız yoluyla alınan ilaçların ve kimyasal maddelerin zararlı etkilerinin temizlenmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan pıhtılaşma faktörlerinin üretilmesi de başlıca görevlerindendir.

“Karın bölgesinde varis görülebilir''

Karaciğerde görülen hastalıkların en önemlileri hepatit, siroz ve kanserdir. Karaciğerin siroz veya akut hepatit gibi bir nedenle hasarlanması sonucu işlevlerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirememesi durumunda vücudumuz bazı sinyaller vererek karaciğerimizde sorunlar olduğunu ortaya koyar. Karaciğer hastalığı işaretlerinin biri ya da birkaçı veya tamamı aynı anda gözlenebilir. Protein üretiminin bozulması sonucu karında ve bacaklarda su toplanmasıyla ödem oluşur, karın ve bacaklar şişer. Bilirubinin işlenmesi ve atılmasındaki bozukluk sonucu gözlerde ve tüm vücutta sararma ortaya çıkar böyle bir durumda idrar rengi de koyulaşır. Kaslar erir. Özellikle karın bölgesinde cilt altında varisler görünür hale gelir.

Gece artan kaşıntıya dikkat

Amonyağın karaciğerde temizlenememesi nedeniyle şuur bulanıklığı ortaya çıkar ki bu durumdaki hastalarda genellikle kötü bir nefes kokusu da bulunur. Kanın pıhtılaşma süresinin uzamasına bağlı olarak ciltteki kanamalara bağlı ekimoz dediğimiz morluklar gelişir. Safra tuzlarının birikimi ve cilt kuruluğu neticesi kaşıntı olur. Kaşıntı özellikle geceleri artar ve el içi, ayak tabanında daha fazladır. Bu bulgulara sahip kişilerin mutlaka doktora başvurması mevcut bir karaciğer hastalığının erken teşhisi yönünden son derece önemlidir. Karaciğer hastalıklarında teşhisin erken konulması tedavinin başarısını artırmaktadır.

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