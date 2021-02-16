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16.02.2021 - 14:48 |

Karaciğer Yağlanması Tedavisi Nasıl Yapılır? Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir?

Günümüzde pek çok hastada görülen rahatsızlıklardan birisi de karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğer yağlanması çeşitli nedenlere bağlı olabileceği gibi yüksek yağlanma oluşması durumunda da dikkat edilmesi gereken önemli sorunlardan birisidir. Peki, karaciğer yağlanması tedavisi nasıl yapılır? Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Sizlere karaciğer yağlanması ile ilgili merak edilenleri detaylıca derledik.

Karaciğer Yağlanması Tedavisi Nasıl Yapılır? Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir?
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Karaciğer yağlanması toplumda çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Karaciğer hücrelerinde bozulmalara neden olan karaciğer yağlanması kanser veya siroz gibi hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Yavaş bir şekilde ilerleyen bu rahatsızlık pek belirti vermez. 

Karaciğer Yağlanması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Karaciğer yağlanmasında doğru tedavinin yapılabilmesi için ilk olarak doğru tanı konulması gerekir. Genellikle hastalara ailede bir karaciğer hastalığının olup olmadığı, alkol kullanımı, obezite ve diğer sağlık sorunları sorulmaktadır. Ani bir şekilde kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, kusma gibi şikayetler de var ise karaciğer yağlanması testi istenir. ALT, AST ve GGT karaciğer kabul fonksiyonları testidir. Bu testler karaciğer enzimlerinin doğru çalışıp çalışmadığı hakkında bilgiler vermektedir. 

Bunlar dışında tıbbi görüntüleme yöntemleri ile de tanı konulabilir. Ultrason, bilgisayarlı tomografi veya MR gibi yöntemler tanı koymaya yardımcı olabilmektedir.

Karaciğer yağlanması için bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Sadece parankim adı verilen dokunum desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kişinin yaşam tarzı değişikliği ve alkol kullanımı var ise alkolden uzak durarak bir tedavi yöntemi uygulanabilir.

Bunlar dışında egzersiz yapmak, diyet uygulamak, yeterli ve dengeli beslenmek de karaciğeri olumlu etkilemektedir. Karaciğer yağlanmasına eşlik eden diğer hastalıkları tedavi etmek de karaciğer tedavisi için destek olmaktadır. Özellikle kolesterolü yüksek olan kişilerin kolesterol ilacı kullanması, yüksek kan şekeri olan kişilerin insülin kullanması karaciğer yağlanması için destek tedavi yollarındandır. Eğer karaciğer yağlanması ileri bir düzeye gelmiş ve siroza dönüşmüş ise karaciğer nakli gerekmektedir. 

Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir?

Karaciğer yağlanması rahatsızlığı olan kişiler mutlaka bol limon tüketmesi gerekir. Bunlar dışında yaban mersini tüketimi, greyfurt ve avokado meyvesi tüketimi karaciğer yağlanması için çok önemlidir.

Karaciğer yağlanmasında çay ve kahve tüketimi çok önemli olmaktadır. Özellikle çok yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekmektedir. Ayrıca kuru yemiş tüketimi de karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler arasında yer almaktadır.

Karaciğer Yağlanmasının Nedenleri Nelerdir?

Karaciğer yağlanmasına neden olan en büyük etken aşırı kilodur. Aşırı kilo vücutta yağı arttırır ve karaciğer yağlanmasına neden olur. Karaciğer yağlanmasına neden olan diğer etkenler ise şunlardır:

- Alkol sigara kullanılması

- Hızlı olarak kilo almak ve vermek

- Hareketsiz yaşam

- Kullanılan bazı ilaçlar

- Düzensiz bir yaşam tarzı

- Yüksek kolesterol

- Toksin içeriği yüksek besinlerin tüketimi

- Diyabet hastalığı

Karaciğer Yağlanmasının Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer yağlanması genellikle hemen bir belirti vermez. Fakat bazı belirtilere dikkat ederek karaciğer yağlanmasının olup olmadığını anlayabiliriz. Karaciğer yağlanmasında görülen ilk belirti halsizlik ve enerji düşüklüğüdür. Karaciğer yağlanmasının diğer belirtileri ise şunlardır:

- Karın ve göğüs bölgesindeki şiddetli ağrılar

- Çabuk yorulma

- İştahsız olma ve kilo kaybetme

- Mide bulantısı ve kusma

- Cilt üzerinde akne, sivilce, ciltte kızarıklar, sarılım gibi belirtilen karaciğer yağlanmasının belirtilerindendir.

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