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10.05.2020 - 00:21 |

Karaciğerlerin Görevi Nedir? Vücutta Karaciğer Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Karaciğer mutlaka sağlıklı şekilde çalışması gereken en önemli organlardan biridir. En ufak bir hasar almaması ve sorun yaratmaması büyük öneme sahiptir. Zira karaciğerin istenilen şekilde çalışmaması ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Peki, karaciğerlerin görevi nedir? Vücutta karaciğer nerede bulunur ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm bilgiler.

Karaciğerlerin Görevi Nedir? Vücutta Karaciğer Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?
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Karaciğer asli olarak kan ile besinleri birinden ayırmak görevi üstlenir. Aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok farklı hormonun düzenli şekilde çalışmasına olanak tanır. Süngerimsi bir yapıda olması ile beraber vücuda girmiş olan zehirli besinleri emer ve vücuttan atılmasını olanak tanır.

Karaciğerlerin Görevi Nedir?

Hepatosit hücreleri sayesinde karaciğer kan ile besini birbirinden ayırmak suretiyle hem aktarım hem de depolama noktasında çalışmaktadır. Bu hücreler hayati bir görev alır ve görevlerini düzenli şekilde yerine getirir. Bu sayede karaciğerin farklı görevlerini aynı anda yerine getirilmesine imkan vermektedir.

- Kan ile besinin birbirinden ayrılmasına imkan tanır,
- Safra üretimini sağlar,
- Hormonların büyük bir kısmının karaciğerde salgılanmasına olanak verir,
- Vücutta besinlerin depolanması için görev üstlenir, (protein yağ ve karbonhidrat)
- Kanda bulunan glikozu glikojene çevirir,
- Antikor ile beraber su üretir,
- Vücut ısısını dengeler,
- Kan yapımı konusunda depo görevi üstlenir,
- Kan şekerini dengede sokar,
- İşlevini getirmiş alyuvarları parçalar ve kan üretimine destek olur,
- Hormon seviyelerinin düzenlik almasına imkan verir,

Görüldüğü üzere karaciğer sağladığı görevleri açısından vücut içerisinde en hayati organlardan biridir.

Vücutta Karaciğer Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?

Karaciğer vücutta sağ kaburganın hemen altında yer alır. Bu noktada ince bağırsak ile beraber safra kesesine bağlı olarak durur. Ayrıca vücudun en ağır organıdır. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve bunun düzgün biçimde gidebilmesi için, pek çok farklı görev üstlenir. Özellikle hormonların salgılanması ile beraber besin depolanması noktasında önemli potansiyel teşkil etmektedir.

Diğer organların üstünde, vücudun sağ kaburgasının hemen alt bölümünde karaciğer bulunmaktadır. Hacım olarak da oldukça büyük karaciğer tek seferde çok fazla görev üstlenir. Bu sebepten dolayı mutlaka sağlıklı şekilde çalışması büyük öneme sahiptir. Gerekli olan önlemler alınmalı ve sağlıklı besin tüketimi gerçekleştirilirken, mutlaka yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

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