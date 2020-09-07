Karakafes Otunun Faydaları Nelerdir? Karakafes Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Karakafes otu halk arasında Eşek Kulağı olarak bilinir. Pek çok bölgede yetişir.



Karakafes Otu Nedir?



Karakafes otu hodangiller familyasına ait bir bitki türüdür. Güneşli ve nemli bölgelerde yetişir. Yapraklarının uçları sivridir. Üst yüzeyi yeşil, alt yüzeyi ise tüylü ve daha soluk bir yeşildir. Farklı alanlarda sağlık ve kozmetik için kullanılabilir.



Karakafes Otu, halk dilinde Mayasıl Otu olarak bilinir. Kafes Otu olarak da geçer. Tıpta ve botanikte Symphytum Officinale olarak adlandırılır.



Karakafes Otunun Faydaları Nelerdir?



Karakafes Otu insan bedeni için çeşitli faydalara sahiptir. En çok mide rahatsızlıkları ve kanamalara iyi gelmesi ile bilinir. Bu sebeple mide hastaları tarafından çokça tercih edilir. Kanaması olan kişiler kanamanın durması ve azalması için bu otu kullanmayı tercih edebilir.



Karakafes Otu balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Özellikle gribal enfeksiyonlara sahip olan kişiler, balgam rahatsızlığından kurtulmak için Karakafes otu kullanır. Geniz akıntısına da iyi geldiği bilinmektedir.



Karakafes otu üst solunum yollarını temizler. Hastalıklardan kolayca kurtulmayı sağlar. İlaç kullanmadan tedavi olmak isteyen kişiler kullanabilir. Göğsü de yumuşatır. Hasta olmayan kimseler de üst solunum yollarını temiz tutmak için bu bitkiyi kullanır.



İç ve dış kanamalar için tedavi edicidir. Damar ve dokuları büzme etkisi gösterir. Daralan damarlardan kanın geçmesi zorlaşır. Böylelikle kanamayı yavaşlatma ve durdurma özelliği gösterir.



Mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Gastrit, ülser, zayıf mide çeperi hastalarına kullanılması önerilir. Yan etkilerle karşılaşmamak ve hastalıkları ilerletmemek adına bir uzman ile görüşmek gerekir. Mide kanamalarına da iyi geldiği gerekçesiyle pek çok hasta tarafından şifa amaçlı kullanılır.



Karakafes Otu Nerelerde Yetişir?



Karakafes Otu, Orta Avrupa'da keşfedilmiştir. En çok burada yetiştirilmektedir. Sonrasında Balkanlar ve Kafkaslar gelir. Ilıman bölgeleri sevdiği için Asya'da da yetiştirilebilir. Türkiye'de de sıklıkla Marmara bölgesinde bulunur. Ayrıca Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde de yetiştirilmektedir.



Karakafes Otu Nasıl Kullanılır?



Karakafes otu kurutularak çay haline getirilir. Sıcak su ile on dakika demlenerek içilebilir. Günde üç bardaktan fazla içilmemesi önerilir. Çayın posası yara temizliğinde, cilt yumuşatmada kullanılabilir.

Karakafes otu karışım şeklinde de kullanılabilir. Yara ve yanıklar için kullanılabilir. Kanayan bölgelere doğrudan sürülerek kanamanın durdurulmasına yardımcı olur.



Toz halindeki Karakafes otu yağ şekline de getirilebilir. Bu yağ çok derin yaralarda kullanılmamalıdır. Yara altında apseye sebep olabilir. Sağlık için kullanılırken başka sorunlarla karşılaşmamak için bir uzmanın önerisi ile kullanılmalıdır.



Karakafes Otunun Toplanması ve Kurutulması Nasıl Olur?



Karakafes Otu, nemli bölgelerde yetiştiği için çok sulu bit bitkidir. Bu bitkinin kurutulması için sıcak yerlere ihtiyaç duyulur. Toplanan bitkiler yıkanıp temizlendikten sonra havaya asılı olarak kurutulur. Kurutulma sıcaklığı 40-60 derece olarak tercih edilir. Normal hava sıcaklıklarında da kuruması mümkündür.



Karakafes Otu, toplanıp kurutulduktan sonra çay haline getirilir. Yağ olarak kullanılmak için toz haline getirilmesi ve genellikle kimyasal işlemlerden geçirilmesi gerekir. Karakafes Otunun doğal şekillerde kullanılması tercih edilir.