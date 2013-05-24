Kardashian'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Kim Kardashian bebeğinin cinsiyetini öğrenmek üzere doktoruna gitti. Kameraların da eşlik ettiği ziyarette ailenin doktoru Paul Crane, ultrasonda bebeğin görüntülerini inceledi.



Seyircilere sürpriz olsun diye de tam doktor bebeğin cinsiyetini söylerken yayın kesildi ve sürpriz bir sonraki bölüme kaldı.



Kim Kardashian, sevgilisi Kanye West'in bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemediğini bunun son ana kadar bir sürpriz olarak kalmasını arzu ettiğini açıklamıştı.



Aileye yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre büyük olasılıkla Kardashian ve West'in bir kızları olacak. Kardashian'ın düzenlediği bebek partisinde kullanılan aksesuarlar da bu söylentiyi destekler nitelikte.



Rap'çi sevgilisi Kanye West'ten 6 aylık hamile olan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Fransa'nın başkenti Paris'te doğum yapmak istediği iddia edildi.