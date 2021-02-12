Kardiyovasküler HastalÄ±k Riski Ne Demektir? Kardiyolojik HastalÄ±klar Nelerdir?
DÃ¼nyada ve Ã¼lkemizde en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len Ã¶lÃ¼m nedenlerinden biri kardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±klardÄ±r. Her yÄ±l Ã¼lkemiz 150 bine aÅŸkÄ±n kiÅŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmektedir. Ã–nlem alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla kardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±k risklerini ve sebeplerini derledik.Â
KardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±klar, kalp ya da kan damarlarÄ±nda meydana gelen hastalÄ±klarÄ±n iÃ§eren genel bir isimdir.
KardiyovaskÃ¼ler HastalÄ±k Riski Nedir?
Ãœlkemizde kalp krizi geÃ§irme yaÅŸÄ± kadÄ±nlarda 50, erkeklerde ise 40'a kadar dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AyrÄ±ca Ã¶zellikle 30 yaÅŸlarÄ±ndaki erkeklerde de sÄ±k, seyrek olarak Ã§ocuklarda ve genÃ§lerde de gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ã‡oÄŸu kalp krizi ise Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§lanmaktadÄ±r. Bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in risk faktÃ¶rlerini bilmek Ã¶nemli rol oynar. KardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±klar risk faktÃ¶rleri;
- Hipertansiyon,
- Åžeker HastalÄ±ÄŸÄ±,
- YÃ¼ksek serum kolesterol seviyeleri,
- Sigara ve alkol tÃ¼ketimi,
- Ailede kalp hastalÄ±ÄŸÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼,
- KontrolsÃ¼z stres, depresyon ve Ã¶fke,
- YÃ¼ksek C-reaktif protein,
- KÃ¶tÃ¼ beslenme,
- Fiziksel hareketsizlik ve obezite,
- Sedanter hayat tarzÄ±,
- Menopoz sonrasÄ±,
- Irk (Afrika, Amerika, KÄ±zÄ±lderili, MeksikalÄ±, KafkaslÄ± ve TÃ¼rklerde kalp hastasÄ± olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksektir.)
- YaÅŸlanma,
- Erkek olmak (Cinsiyet)
Â KardiyovaskÃ¼ler HastalÄ±klar 4 bÃ¶lÃ¼mde toplanmaktadÄ±r. Bunlar;
- DoÄŸumsal hastalÄ±klar,
- Koroner arter hastalÄ±klar,
- Kapak hastalÄ±klarÄ±,
- Periferik damar hastalÄ±klarÄ±dÄ±r.
KardiyovaskÃ¼ler HastalÄ±klarÄ±n YaygÄ±n SemptomlarÄ± Nelerdir?
Genellikle, kan damarlarÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan hastalÄ±ÄŸÄ±n semptomlarÄ± gÃ¶rÃ¼lmez. Kalp krizi ya da felÃ§ hastalÄ±ÄŸÄ±n ilk uyarÄ±sÄ± olabilir. Kalp krizinin belirtileri;
- GÃ¶ÄŸÃ¼s kafesinde aÅŸÄ±rÄ± aÄŸrÄ± ve hÄ±zlÄ± kalp atÄ±ÅŸÄ±,
- Kollarda, Ã¶zellikle sol kol ve omuzda, dirseklerde, Ã§enede uyuÅŸma ya da aÄŸrÄ± ÅŸeklinde gelmektedir,
- AyrÄ±ca kiÅŸi nefes almada gÃ¼Ã§lÃ¼k ya da nefes darlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayabilir. Hasta ve yorgun hissetmek, kusma, aÄŸÄ±r baÅŸlÄ± ya da baygÄ±nlÄ±k hissi, soÄŸuk terleme ve ciltte solgunluk,
- Ã–zellikle kadÄ±nlarda; nefes darlÄ±ÄŸÄ±, mide bulantÄ±sÄ±, kurma, sÄ±rt ve Ã§ene aÄŸrÄ±sÄ± olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ok daha yÃ¼ksektir.
- Kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±, konuÅŸma gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rme zorluÄŸu, yÃ¼rÃ¼me gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼, denge kaybÄ± ve baÅŸ dÃ¶nmesi belirtiler arasÄ±nda yer alÄ±r.
Bu semptomlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸiler derhal tÄ±bbi yardÄ±m almalÄ±dÄ±r.Â
Kalp Krizi Riskini Azaltmak iÃ§in Neler YapÄ±labilir?
KardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±k riski sÃ¶z konusu olduÄŸunda, en aza indirgemek iÃ§in ilk olarak yaÅŸam tarzÄ±nÄ±zda deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z gerekmektedir. EÄŸer kullanÄ±yorsanÄ±z baÅŸta sigara ve alkol tÃ¼ketimini tamamen bitirmelisiniz. AyrÄ±ca kÃ¶tÃ¼ beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan da kurtulmalÄ±sÄ±nÄ±z. Fiziksel egzersizler yapmalÄ± ve fazla kilolarÄ±nÄ±zÄ± vermelisiniz. Herhangi bir hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa tedavileri aksatmadan yapmalÄ±, ilaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± aksatmadan kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Stresten kaÃ§Ä±nmalÄ±, Ã¶fkenizi kontrol altÄ±nda tutmalÄ± ve en Ã¶nemlisi eÄŸer bu tip depresyona yÃ¶nelik sorunlarÄ±nÄ±z varsa psikolojik yardÄ±m almaktan asla Ã§ekinmemelisiniz.