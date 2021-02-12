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BugÃ¼n Bilinmeyen, gizli konularÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±karmak için kendinize daha çok güvenebilirsiniz. Ä°ÅŸlerinizin hemen tamamlanmasÄ± için sabÄ±rsÄ±zlÄ±k gösterebilirsiniz. TartÄ±ÅŸmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. Ä°liÅŸkileriniz bugün hassas bir noktada, sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamamak için akÄ±ÅŸta kalmaya dikkat edin. Ä°ç sesinizi dinleyerek yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ön plana çÄ±karmak isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiÄŸiniz ÅŸeyler uÄŸruna tüm cesaretinizi ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. Sosyal konularla uÄŸraÅŸmak sizi rahatlatacaktÄ±r. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda destek alacaÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler olabilir. Ä°kili iliÅŸkilerinizde bitiÅŸler yaÅŸanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n ÇalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± sabÄ±rsÄ±z olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. Gün içinde tutkularÄ±nÄ±zÄ±n esiri olabilirsiniz. Ani geliÅŸen tartÄ±ÅŸmalara karÅŸÄ± kendinizi kollamanÄ±z gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalÄ±ÅŸÄ±n. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Kendi düÅŸüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. Ä°nandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda sonuna kadar cesaret gösterdiÄŸiniz zamanlar var. Ä°kili iliÅŸkilerinizde karÅŸÄ±nÄ±zdakini kÄ±rmamaya özen göstermeniz gerekebilir. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda huzursuzluklar yaÅŸayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uÄŸraÅŸmak size iyi gelecektir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Bugün kriz yaratan durumlara karÅŸÄ± dikkatli olun. OrtaklÄ± para durumlarÄ± gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabÄ±rsÄ±z davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hÄ±zlÄ± kararlardan kaçÄ±nÄ±n. Ä°ÅŸlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceÄŸiniz bir gündesiniz. Keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±zla zamanÄ±nÄ±zÄ± deÄŸerlendirebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n EÅŸinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. SabrÄ±nÄ±zÄ± zorlayan konulardan uzak durmanÄ±zda fayda var. Ä°letiÅŸim noksanlÄ±ÄŸÄ±ndan biranda tartÄ±ÅŸmalar çÄ±kabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili iliÅŸkileriniz de huzursuzluklar yaÅŸanabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çÄ±kabilir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zdaki sorumluluklarÄ±nÄ±zla ilgilenmeniz gerekebilir. ÇalÄ±ÅŸma konularÄ±nda mücadele gerektiren durumlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili konularÄ±nÄ±zÄ± göz ardÄ± etmeyin. Ä°ÅŸte beraber çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle huzursuzluk çÄ±kabilir. TutkularÄ±nÄ±zÄ± yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zamanlar olacak. Ä°liÅŸkilerde bitiÅŸler olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n AÅŸk hayatÄ±nÄ±zdaki konularÄ±nÄ±z gündeminizi etkileyebilir. AçÄ±ÄŸa çÄ±kan sabÄ±rsÄ±zlÄ±k duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu iliÅŸkilerinizde huzursuzluÄŸa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Aile hayatÄ±nÄ±zla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. Ä°liÅŸkilerinizde daha yapÄ±cÄ± olmaya çalÄ±ÅŸmanÄ±z sizin avantajÄ±nÄ±za olacaktÄ±r. Gün içinde güven aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlar söz konusu. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki olaylara karÅŸÄ± kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uÄŸraÅŸlar edinmek size iyi gelecektir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Hareketli bir gün sizi bekliyor. YazÄ±ÅŸmalarÄ±n, konuÅŸmalarÄ±n, eÄŸitimlerin olduÄŸu hÄ±zlÄ± bir gündesiniz. Gün içindeki bu hÄ±zlÄ± tempo sizi sabÄ±rsÄ±zlaÅŸtÄ±rabilir. YakÄ±n çevre iliÅŸkilerde huzursuzluk olabilir. Ä°ÅŸlerde yaÅŸanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ±, olumlu bir ÅŸekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi saÄŸlayacaktÄ±r.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. KiÅŸisel yeteneklerinizi kullanmanÄ±z gereken iÅŸlerle uÄŸraÅŸabilirsiniz. Maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olaylarÄ±n üstesinden gelmenize yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku