Karma cilt 101: Karma cilt nedir? Karma cilt bakımı nasıl olmalıdır?

Karma cilt nedir?

Karma cilde nasıl bakacağınızı öğrenmek için önce tam olarak ne olduğunu bilmelisiniz. Yüzünüzün bazı kısımları kuru, diğer kısımları yağlı ise karma bir cildiniz olduğunu tahmin ediyor olabilirsiniz. Özellikle, T bölgenizin (alnınız, burnunuz ve çeneniz dahil olmak üzere yüzünüzün orta kısmı) cildinizin yağ üreten bezlerinin bu bölgelerde daha yoğun çalıştığını gözlemliyorsanız; karma bir cildiniz var demektir.

Karma cilt nasıl gözükür?

Artık karma cildin ne olduğunu bildiğinize göre, bu cilt tipinin gerçekte nasıl göründüğünü keşfetmek bir sonraki adımımız. Karma cilt görünümüne sahipken, yüzünüzün bir veya birkaç alanı için yağlı T bölgesi sayesinde süper parlak bir görünüm elde etmek oldukça standarttır. Burnunuz ve çeneniz de ölü deri hücrelerinin birikmesi nedeniyle donuk ve pürüzlü görünebilir ve bu da dökülmeye neden olabilir. Yanaklarınız ve göz çevresindeki cilt yüzünüzün geri kalanından daha kuru olabilir.

Yağlı cilt ve karma cildin arasındaki fark nedir?

Yağlı cilt ve karma cilt benzer olduğundan, insanların bu iki cilt tipini karıştırması oldukça yaygındır.Her iki cilt tipi arasındaki temel fark, cildin yağlı görünen bölgesinde yatmaktadır. Yağlı cilt söz konusu olduğunda, yüzünüzün her yerinde yağlı bir görünüme sahipsinizdir Ayrıca, siyah nokta ve sivilceler gibi cilt problemleriniz de karma cilde kıyasla fazlalık gösterir.

Karma cildin bakımı nasıl olmalıdır?

Artık karma cildi nasıl tanımlayacağınızı bildiğinize göre, ihtiyaçlarınızı karşılamak için uyarlanmış bir cilt bakımı rutini bir araya getirebilirsiniz. Mutlu bir cilt için bu ipuçlarını takip edin!

Gününüz ilerledikçe, cildinizin yüzeyi kir, fazla yağ ve kir ile kaplanır. Hafif bir yüz temizleyici ile sabah ve akşam olmak üzere yüzünüzü günde iki kez yıkayın. Yanaklarınızı aşırı kurutmadan yağlı T bölgenizi matlaştırmaya yardımcı olan bir yüz temizleyici kullandığınızdan emin olun.

Ölü cilt hücrelerinin birikmesi cildinizin donuk görünmesini sağlayabilir. Ölü cilt hücrelerini cildinizin yüzeyinden atmak için haftada bir veya iki kez cildinize peeling uygulayın.

Karma bir cilde sahip olduğunuz için nemlendirici kullanmanıza gerek olmadığını düşünüyorsanız; yanılıyorsunuz! Her cilt tipi neme ihtiyaç duyar, bu nedenle bu adımı atlamayın. Karma ciltler için en iyi nemlendiriciler yağsız olanlardır. Böylece T bölgesi bölgenize herhangi bir ek kayganlık eklenmeyecektir.

Cildinize bakım vermenin en iyi yollarından biri, her gün bol miktarda geniş spektrumlu bir güneş koruyucu (SPF değeri 15 veya daha yüksek) uygulamaktır.

Yüz maskesi kullanmak, karma cilt bakımı için harika bir yoldur; çoklu maske uyguladığınızda daha da iyidir. Çoklu maskeleme, farklı sorunları aynı anda ele almak için yüzünüzün farklı bölgelerine farklı yüz maskeleri uygulamayı içerir ve bu da karma cilt tipleri için mükemmel bir tekniktir.

Yüzünüze dokunmayın

Bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Ancak karma bir cildiniz varsa ellerinizi yüzünüzden uzak tutmaya çalışmak oldukça önemli! Elleriniz çok fazla görünmez kir taşır ve gözeneklerinizi tıkayabileceği için bunu yüzünüze aktarmak istemezsiniz.