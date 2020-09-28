Karmik borçlarınızı ödediniz mi?

Satürn konuları:

Zaman algımızdır.

Sınırlarımızdır.

Köklenmek demektir.

Dağlarımız, zirvelerimiz, zorluklarımızdır.

Sınavlarımızdır

Ve belki de en önemlisi karmik göstergemizdir.



Peki, tüm bunlar ne demek?

Zamanımızı nasıl değerlendirdiğimizi haritalarınızdaki Satürn anlatır. Örneğin Satürn’ünüz Koç Burcunda ve 9. Evinizdeyse sizin zamanı değerlendirebilme becerileriniz inançlarınız, hedefleriniz (9.ev) doğrultusunda hızlı kararlar alarak (koç burcu) gerçekleşiyor demektir.

Eğer zamanınızı yönetemiyorsanız Satürn’ünüzün haritalarınızdaki yerleşimine dikkat etmeli ve detaylıca vakit ayırmalısınız.

Aynı şekilde alan sınırlarımızdır. Sınırlar bizim için önemlidir çünkü alan sınırlarımızı kaybettiğimiz an kendimize ihanet eder, depresyon, kaygı bozuklukları yaşamaya meylederiz. Satürn’ün haritalarınızdaki yerleşim önemi burada da ortaya çıkar.

Satürn köklenmek demektir. Bunu astroloji ile ilgilenenlere ve öğrencilerime özel olarak açmak istiyorum. Satürn normalde karanlık göstergesidir. Sahne ışığının tarafını değil, kuliste olup biteni anlatır. Ne kadar ekmek o kadar köfteyi anlatır. Emekleriniz Satürn tarafındadır. O nedenle kökler demektir fakat emekler sizi gökyüzüne yani ışığa ulaştırır.

Satürn’ün kendi natal haritalarımızdaki yerleşkesini özenle incelemeliyiz. Fakat transitteki Satürn şu sıralar üstteki belirttiğim maddeleri nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili de bizlere bilgi taşıyor.

Şuan Satürn Oğlak Burcu’nda ve Jüpiter, Plüton ile gökyüzünde retro seyri halinde. 28 Eylül’de duracak ve 2 gün durağan halde kalıp 30 Eylül itibariyle düz seyrine geçecek ve hızlanacak.

Bu sürece kadar hayatında olan geçmiş tabanlı tüm problemler bil ki artık kapanacak ve geleceğe doğru dönecek. Yeni planlar üretmek, organize olmak, yaşam düzenleri yaratmak, emek göstereceğimiz alanlar üzerinde yeni temeller inşa etmek artık bu tarih itibari ile bizimle olacak.

Peki, bu maddeleri nasıl yapacağız?

Astrolojide “Nasıl?” sorusunun cevabını bize burçlar verir. Transit Satürn’ün burcu Oğlak’ta kalmaya bir süre daha devam edecek. 21 Aralık 2020’e kadar sürecek.

1- Zamanımızı nasıl programlamalıyız?

Zamanımızı programlamak için önceden yapabileceklerimizi adım adım planlamalıyız. Planlarımız yakın vadeli ve uzun vadeli olarak ayrılmalı. İki vadeye ayırdığımız hedeflerimizin tamamlanma tarihlerini netlikle not etmeliyiz.

Kendimize planlar hazırlamak için her hafta en az 1 saat zaman tanımalıyız. Haftanın hangi günü yapalım derseniz, Satürn haftanın Cumartesi günlerini yönetir. Cumartesi günleri önceki haftayı nasıl geçirdiğinizi ve diğer haftayı nasıl geçireceğinizi not edin, analizler yapın ve kendinize bu konuda en az 1 saat ayırın.

Bu süreçte Satürn’ün Mars ile sert etkileşimi olduğu için başlangıç adımını atmakta zorlanabilirsiniz. Endişeye mahal vermeyin ve her şey mükemmel olsun ben öyle başlarım diye beklemeyin. İlk adımı atma ve hamle yapma cesaretini göstermeyi deneyin. Sonrası hızlıca tamamlanacak, göreceksiniz. Artık Satürn düz seyrinde devam ediyor. Zamanımız hızlanacak, eylemlerimiz gerilemeye devam edebilir ama onu da irade kontrolü ile aşmak bizim elimizde.

2- Alan sınırlarımızı nasıl çizecek ve koruyacağız?

Sevgili arkadaşlarım stresin tıp dilindeki karşılığı alan sınırlarının kaybıdır. Deri problemleri yaşıyorsanız, kaygı bozuklukları ile uğraşıyorsanız bilin ki alan sınırlarınız ihlal ediliyor. Bunu dengelemek için hayatınızdaki öncelikleri listelemeyi denemelisiniz.

Öncelikler listesi hazırladığınızda karşı tarafın taleplerine karşılık hayır cevabı vermeniz sizi artık yormayacak. Çünkü siz hayat önceliklerinizin sırasını artık biliyor olacaksınız. En ufak bir taviz ise yaşam düzeninizi yeniden alt üst edebilir. Buna hazırlıklı olmalısınız. Her zaman biliyorsunuz ki “Kul kurar, kader gülermiş” Böyle bir yaşam deneyimliyoruz.

Fakat Satürn tekrarlar demektir. Yeniden denemek, yeniden listelemek için kendinizi telkin ve teşvik etmeyi denemeli ve her denemenizde daha da güçlü bir iradeyle kuşandığınızı kendinize hatırlatmalısınız.

3- Nasıl kökleneceğiz?

Kökler dediğimizde hayatınızın yapı taşlarını yani temellerinizi düşünmenizi istiyorum. Sizi siz yapan değerleriniz, tabularınız, taviz veremeyecekleriniz. Tüm bu konular için acele etmemeyi öğrenmeliyiz. Bu süreç öncü bir burçta gerçekleşiyor. “Oğlak transiti” Yani bu öncü burç bize önce dene, içinde bulun, kendine zaman tanı ve eğer sever, sevinilirsen devamını geçir diyor. Eğer olmadığını hissedersen de yeni bir eyleme başla diyor.

Bunu her konuda düşünebilirsiniz. Yeni bir eve taşınacaksanız önce o evi hissetmeye, içinde bulunmaya çalışın. Bir iş yapacaksanız o işin gelecekte size getireceklerine değil o işin içindeyken mutlu olup olmadığınıza odaklanın.

Ve en önemlisi ilişkilerinizde de bu ilişkinin sonu ne olacak demek yerine bu süreçte ilişkinin içindeki duygularınızı deneyimlemeye, kendinizi gözlemlemeye odaklanın.

4- Benim dağım nasıl bir dağ? Benim zirvem nasıl bir zirve?

Dağ ve zirveler bizlerin hedefleridir. Yani hayat planlarımızda kendimize belirlediğimiz hedeflerimiz acaba kendi yaşam amaçlarımızla örtüşüyor mu? Uzun süredir bunu düşündük. Satürn’ün geri hareketinde tüm bunları gözlemledik.

Fakat yine acele etmemeliyiz. Yaşama geliş amaçlarını bulmak kolay değildir. Biz astrologlar bu göstergeleri bulmak için uzun mesailer harcıyoruz. Kendinize biraz zaman tanıyın. Ve kendiniz için doğru hedefleri belirlemeyi düşünün.

Hedefler belirlenirken dikkat edin çünkü çıtayı ilk koyduğunuz yer yeterince yüksek değilse bir sonraki hedefiniz o çıtanın bir alt seviyesinde devam edecektir. Kendinizin en iyisine layık olduğunuzu hissetmeniz gerekir. Bunun için henüz erken. Satürn’ün bir sonraki kova burcu transitine kadar belki içimizden bu hedefleri çıkarmak zor olabilir fakat bu süreçte her şeyi yapabilecek gücünün olduğuna, her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğunuza odaklanmayı denemelisiniz.

Başkalarının düşüncelerinde (bu kişiler, aile, yakın arkadaşlar, sevdikleriniz vb. olabilir) sizin olmanızı bekledikleri yer hep farklı olacaktır. Fakat transit oğlak burcunda gerçekleştiği için odaklanmanız gereken yer siz kendinizi nasıl ifade etmek istiyor, topluma kendinizi nasıl tanıtmayı düşünüyorsunuz?

Eğer bu düşüncelerinizde kararlı olduğunuz yönler varsa hedeflerinizi bu misyon doğrultusunda inşa etmeye başlayabilirsiniz.

5- Benim nasıl sınavlarım var?

Bu dönemki sınavlarımız sadece kendimize ait değil. Toplumsal, kurumsal, otoriter sınavlarımız var. Devletler, kurumlar, bakanlıklardan tutun da yaşadığınız sitenin güvenliği, huzuru, bakımları, apartmanınızın yöneticileri vb. gibi bu dönemki sınavlarımız toplum içindeki edindiğimiz yer ile alakalı ve aldığımız sorumluluklarımızla.

Bunları yerine getirilmesi gereken can sıkıcı görevler olarak da görebilirsiniz fakat kaçıyor, yerine getiremiyorsanız bir anda evinizin dibinde bir inşaat başlar ya da komşunuz matkaplı işler çıkartır ve huzurunuzu bozar. Devletle ilgili önemli resmi bir işiniz ertelenebilir, bir evrakınız kaybolmuş olabilir vb.

Tüm bunlar karmik göstergelerdir. Eğer Satürn’ün retro sürecinde tamamlayamadıklarınız, önlem alamadıklarınız olduysa bu süreçte yeniden karşınıza çıkacak demektir.

6- Karmik borç nedir?

Karmik borç tam olarak bir önceki maddede anlattıklarım vesilesiyle yaşadıklarımızdır. Yani başımıza gelen sebeplere verdiğimiz tepkiler karmamızı anlatır. Dharma başımıza gelenler (Külli irade) ve Karma verdiğimiz tepkiler (Cüzi irade) demektir. Eğer ki Satürn retro sürecinde yapmamız gerekenleri yapamadıysak, tamamlayamadıysak bu sefer Satürn’ün düz seyrinde işler hızlanacakken yine eksikliklerle, zorluklar ve mücadeleyle karşılaşacağız demektir.

Karmik borçları ödemek demek yapmamız gereken fiili eylemleri, geciktirdiklerimizi yeniden işleme almak demektir. Bu süreçte yakarmak, isyan etmek, şirk koşmaktan uzak durmamız süreci hızlıca atlatabilmemize ve farkındalığımızı yükseltmemize olanak tanıyacaktır.