Karnıyarık Otunun Faydaları Nelerdir? Karnıyarık Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Karnıyarık otu, günümüzde tüketildiği zaman tokluk hissi yaratmakta olan bir bitkidir. Sarı ve de siyah renk olmak üzere karnıyarık otu toplamda iki farklı renk üzerinden yetişmekte olan sağlıklı bir bitki çeşidi olmaktadır. Ayrıca dünya çapındaki ismi ‘pisilyum’ olan karnıyarık otu, dünyada pek çok değişik bölgelerde rengine göre değişerek yetişmektedir.



Karnıyarık Otunun Faydaları Nelerdir?



Karnıyarık otu içeriğinde bulunan ve oldukça zengin olan mineral yapısına ve vitamin deposuna sahip bir bitkidir. Karnıyarık otunun faydaları saymakla bitmez. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki gibidir.

Öncelikle karnıyarık otu kullanan kişilerde bağırsak duvarını yumuşatarak burayı nemlendirmek sureti ile kolayca tuvalete çıkmaktadır. Bu sayede kabızlığa karşı da oldukça etkisi olan bir tedavi yöntemi olmaktadır. Bu yararlı ot bağırsak mukozasını hiç bozmadan çok güçlü bir detoks etkisi yaratmaktadır. Ayrıca içeriğinde kaliteli lifler barındırmaktadır. Kandaki lipit ve de kolesterol oranları düşürme amacı ile de kullanılmaktadır. Kişide oluşan glisemiyi olumlu etkilemek ile birlikte şeker ile yağ emilimini sağlayıp kişinin iştahını düzenlemektedir. Bu faydalar birbirinden önemli olduğu için Türkiye'de oldukça yaygın kullanımı sağlanmalıdır.



Karnıyarık Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Karnıyarık otu bitkisi içerdiği sağlıklı ve doğal yapılar ile birçok hastalığa karşı etkili bir çözüm yöntemi sunmaktadır. Özellikle karnıyarık otu tohumunun kabuğunda yüksek kaliteli lifler bulunmaktadır. Aynı anda bu bitkinin tohumunda bulunmakta olan bitkisel polisakkarit ile etkili prebiyotikler mevcuttur. Bitki su ile temas ettiği taktirde kaygan bir şekle gelir ve de şişer. Buna ek olarak bitkide yağ asidi vardır.

Bir ve ya iki çorba kaşığı civarında sarı karnıyarık tohumunu tam olarak bir bardak su içinde kaynatıp içmek sureti ile kullanımı mümkündür. Fakat fazla şişme yaratmaması amacı ile bol su içerek tüketmek önerilmektedir. Ayrıca karnıyarık otu günümüzde jelatin kıvamına gelip pek çok farklı meyve suyu ile birlikte de değerlendirilebilmektedir.



Detoks etkisi amacı ile kullanılıyor ise, bu karnıyarık otu farklı başka bitkiler ya da esansiyel yağlar ile de karıştırılarak değerlendirilebilmektedir. Ardından elde edilen karışım hap şeklinde bir form alır ve böyle de kullanılabilmektedir. Ülkemizde kullanımı yaygınlaştırılması gereken otlardan en faydalı olan ot karnıyarık otudur. Bu nedenle hiç korkmadan ve hemen hemen her evde kullanılmalıdır. Karnıyarık otu, sağladığı antikor üretimi ile birlikte antioksidan etkisi yaratıp pek çok sayıda dış etmenlere karşıda oldukça koruyucu olarak yer almaktadır.



Detoks etkisi yardımı ile kişiler daha genç ya da daha güzel bir cilde sahip olma imkanını elde etmektedir. Bu nedenle pek çok kadın karnıyarık otunu düzenli bir şekilde kullanmaktadır. Son olarak alternatif tıp konusunda da oldukça önemli bir yerde olan bu bitki dünyanın hemen hemen her yerinde düzenli ve sık olarak kullanılmaktadır.