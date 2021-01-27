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27.01.2021 - 14:58 |

Kas Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Kas Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?

Kas ağrısı zaman zaman hayatı zorlar kas ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Kas ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Kas Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Kas Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?
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 Kas ağrısı, çoğunlukla kendisinden sonra ortaya çıktığında aşırı kas aktivitesiyle ilişkilidir. Egzersiz sırasında veya herhangi bir çaba harcamadan meydana gelirlerse, daha karmaşık bir hastalığa tanık olabilirler.

 Kas Ağrısına Ne İyi Gelir?

 Herkes, özellikle yaşlandıkça ara sıra kas ağrısı çeker. Bazen neden çağrıştırıcı bir genel bağlamda açıktır, diğer durumlarda ağrılar izole edilir veya sağduyulu belirtilerle ilişkilendirilir ve bazen nadir de olsa birçok hastalığın açığa çıkması için bile bir ifade şekli olabilir. Bu, daha sonra teşhis sürecinde gerçek bir strateji gerektirir, özellikle kronik ağrı, nedeni ne olursa olsun, analizi karmaşıklaştıran önemli bir psiko-duygusal etki ile ilişkilendirilir.

 Tıpta kas ağrısına miyalji denir; Başta ağrıya neden olan ve bağışıklık sistemindeki dengesizliğin neden olduğu bir durum olan polimiyalji romatikanın yanı sıra fibromiyalji (vücudun kaslarında ve yumuşak dokularında ağrı) gibi terimlerin geldiği yer burasıdır.

 Uçucu lavanta yağ kullanabilirsiniz. İyi huylu kas kontraktürlerini hızlı ve etkili bir şekilde rahatlatan kas gevşetici ve analjezik özelliklere sahiptir.

 Kediotu ( Valeriana officinalis ), uyku bozuklukları üzerindeki iyi bilinen etkisine ek olarak kas gevşetici özelliklere sahiptir yani kasları gevşetir. Düz ve çizgili kaslara etki eden antispazmodik bir bitki olan civanperçemi ( Achillea millefolium ) için aynı özellikler vardır.

 Kas Ağrısı Nasıl Geçer?

 En sık etkilenen kaslar baldır, kasık, boyun ve sırttır. Yumuşak dokular (bağlar ve tendonlar dahil) da hasar gördüğünde bir kas gerginliğine bir burkulma da eşlik edebilir. Bu daha çok bileklerde, dizlerde ve ayak bileklerinde görülür. Bir kasın aşırı yorulması, bir gecede antrenman yapmaya karar veren ve biraz fazla hevesli olanların karşılaştığı risktir. Bir eklem üzerindeki aşırı baskı nedeniyle tekrarlayan gerginlik, çevredeki kaslar da etkilenebilir.

 Ağrı, bir kas veya eklemin yaralanması veya aşırı çalışması ile ilgiliyse, aktiviteyi durdurun ve dinlenin.

 Etkilenen bölgeye bir buz torbası veya buz paketi uygulayın. Eğer gerekenlere sahip değilseniz, bir torba donmuş bezelye iyi yapabilir. Gerekirse ağrıyı azaltmak için ağrı kesici alın.

 Nazik masaj, yürüme, bisiklete binme veya yüzme gibi düzenli ancak hafif egzersizler, yoga yaparak veya çarkıfelek özü alarak azaltılmış stres seviyeleri, yeterli miktarda uyku da ağrının geçmesini sağlar.

 Kas Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?

 Ağrıya karşı etkili olan analjezikler, kendi kendine ilaç tedavisi için en popüler çarelerdir. Herkes parasetamol, aspirin ve ibuprofen'e aşinadır. Tanıdık görünümlerine rağmen, bu ilaçlar önemsiz değildir. Günde 3 gramdan fazla parasetamol almanın ciddi karaciğer hasarına yol açabileceğini biliyor muydunuz? Ek olarak, yakalar 6 saat aralıklarla yerleştirilmelidir! İşte naturopatinin sunduğu klasik analjeziklere bazı doğal alternatifler vardır.

 Soğutucu etkisi sayesinde baş ağrısı ve migren üzerinde mucizeler yaratır. Ağrı hissini azaltır.

 Bununla birlikte, doğru şekilde kullanmak için dikkatli olun. Göz çevresine uygulanmamalıdır.

 Astımlılar, sara hastaları, hamile ve emziren kadınlar ile 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

 Uçucu yağı kas ağrısını neredeyse anında yatıştırır. Bazı kullanım önlemleri gereklidir: Keklik üzümü hamile ve emziren kadınlar, 6 yaşın altındaki çocuklar, astımlılar ve epileptikler ile antikoagülan tedavi gören kişiler ve salycili alerjisi olan kişiler için tavsiye edilmez, veya ameliyattan önce. Cildi tahriş edebilir, bu nedenle kullanmadan önce bir masaj yağı ile seyreltmeyi unutmayın. Daha fazla etki için nane, limon okaliptüs ve biberiye ile kafur ile birleştirebiliriz.

 Nokta ağrılarının aksine, bunlar zamanla tekrarlanır. En sık görülenleri eklem ağrısı, bağırsak ağrısı, migren ve dönem ağrısıdır.

 Bu baharatlı kök, doğal iltihap önleyici ilaçların yıldızıdır. Esas olarak eklem ağrısını veya bağırsak zarının iltihaplanmasını hafifletmek için kullanılır, ancak iltihap kaynaklı herhangi bir ağrı için de kullanılabilir.

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