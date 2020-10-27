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27.10.2020 - 17:18 |

Kaş askılama yöntemi nedir?

Modern tıpta hayata geçirilen birçok yenilik, özellikle kadınların güzelleşme ve iyi yaş alma arayışına destek oluyor. Yaşlanma belirtilerini önlemeye ve cildi güzelleştirmeye yarayan bu yöntemler arasında kaş askılama da bulunuyor. Yorgun ve yıpranmış gibi görünen yüz hatları yerine daha keskin bakışlara ve çarpıcı bir yüz hattına sahip olmayı sağlayan bu yöntem, göz çevresini gençleştirmeye de yardımcı oluyor. Güzellik Koçu Selenay Acar, gençlik sırrı kaş askılama yöntemi hakkında bilgi veriyor.

Kaş askılama yöntemi nedir?
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Yaşlanma gözlerin yorgun görünmesine neden oluyor
İnsan vücudu zaman içerisinde yaş aldıkça çeşitli değişikliklere uğrayabiliyor. Cildin elastikiyetini kaybetmesi nedeniyle kırışıklar ve sarkmaların ortaya çıktığı görülüyor. Özellikle göz çevresinde gelişen bu değişiklikler kişiyi sürekli yorgun ve uykusuz gösterebiliyor. Alın ve göz çevresinde yaşanan sarkmalar, bazı durumlarda görüşü etkileyecek seviyede dahi olabiliyor. Bu nedenle ameliyatsız estetik operasyonlar arasında kaş uygulamaları bir adım öne çıkıyor.

Uygulama dışarıdan fark edilmiyor
Dikişle kas askılama, yorgun görünen bakışları önlemek ve göz çevresindeki yaşlanma belirtilerini gidermek isteyenlerin tercih ettiği yöntemler arasında bulunuyor. Yaşla birlikte kaşlarda oluşmuş düşüklüğün bu işlemle birlikte daha genç bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemi bulunan kaş asma uygulamasında, kaşlar en dış köşelerinden yukarı doğru çekilerek ip yardımıyla deri altına asılıyor. Kullanılan dikiş materyali estetik uygulamalara uygun olması nedeniyle hem cilde zarar vermiyor, hem de görülmediği için uygulama dışarıdan anlaşılmıyor.

Kaş asma işleminin ömrü 2-3 yıl sürüyor
Vücudun uğradığı değişimler arasında bulunan doku kaybı, kaş düşüklüğüne de neden olabiliyor. Kişinin yaşam şekli ve dış ortamın etkisine göre uygulamanın ömrü yaklaşık olarak 2-3 yıl arasındadır. Operasyon tekrarlanabilirken, işlemin daha uzun süreli olması istenirse ameliyat yöntemi de kullanılabiliyor. Kendiliğinden eriyen ipler kullanıldığında işlem kılavuz iğne ile basit bir şekilde gerçekleştiriliyor. Erimeyen askı iplerinin kullanımındaysa saç içinden yapılan kesiyle birlikte operasyon gerçekleştiriliyor.

İşlemin etkisi kullanıma göre değişiyor
Kaş askılama operasyonlarında iz bırakmayan ve olası cerrahi komplikasyonların yaşanmasını engelleyen ip yöntemi, kullanılan cihazlarla kafatasına askılama olarak tanımlanıyor. Kullanıma göre değiştiği gibi kısa bir ömre sahip olan bu uygulama için çift ip yöntemi de kullanılabiliyor. Yüz ifadeleri üzerinde büyük etki sahibi olan kaşlar gün içinde hareketli şekilde kullanıldığı için hastalarda iplerin kopması gibi endişeler görülebiliyor. Ancak çift ip yöntemi anatomik yapıya uygun şekilde yerleştirilerek kaş düşüklüğünün ve olası ip kopma problemlerinin önüne geçiyor. Uygulama on beş dakika gibi kısa sürelerde yapılırken, hasta bandaj uygulaması dahi olmadan sağlıklı bir görünümle hayatına dönebiliyor.

Kaşların doğal görünümünü sırt üstü uzanarak bulun
İple kaş asma operasyonu sonrasında nasıl gözükeceğini anlamanınsa oldukça basit bir yöntemi bulunuyor. Uygulamayı yaptırmayı isteyen kişi sırt üstü yere yatarak kaşlarının olası görünümünü anlayabiliyor. Ayaktayken etki eden yer çekimi nedeniyle kaşlar daha aşağıda görünebiliyor. Ancak uzanıldığında kaşların pozisyonun daha yukarda olduğu fark ediliyor. Yapılan kas asma işlemi sonrasında kişi bu uygulama sayesinde doğal görünümünü kaybetmemiş oluyor. Uygulamanın yan etkisi bulunmadığı için kaşlarında değişiklik isteyen herkes tarafından tercih edilebilir.

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