Kaş serumları işe yarıyor mu?

Serap Çınar, pandemi sürecinde birçok danışanlarının yanlış kaş alımından ötürü kıl kayıplarının arttığını ve hiçbir şekilde evde bile olsalar kaşlarını almamaları gerektiğini söyledi.



Kaş ve kirpikler için üretilen vitamin serumlarının ne kadar çok kullanılsa bile hiçbir danışanına yanlış bir kaş alımı yapmaması gerektiğini önemle vurguladıklarını açıkladı.



Vitaminleri kullandığı süre boyunca hiçbir şekilde kuaföre veya bakım merkezlerine gidip kaş alımlarının yapılmaması gerektiğini, çünkü alım esnasında evlerinde kendileri bile alsa kırma işlemi, inceltme, asimetrik yapının bozukluğu ile çok karşılaştıklarını ifade etti.

Kaş serumu kullanımının daha iyi sonuç verebilmesi için hiçbir şekilde kaş alımının olmaması gerektiğini uzayan kaşlarında uzmanlar tarafından şekillendirilmesi gerektiğini konusunda uyardı.



Çınar; nane yağı, badem yağı, argan yağlarının kullanılmasının kaşlar için faydalı olduğunun altını çizdi.