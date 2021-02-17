Kas Spazmı (Kramp) Nedir, Neden Olur? Kas Spazmı Nasıl Geçer?

Bir kas aniden ve istemeden kasılabilir. İyi huylu, bu spazm çok sık oluştuğunda dikkat etmektir.

Kas Spazmı (Kramp) Nedir?

Spazm, kas liflerinin istem dışı kasılmasıdır. Kramptan kasılmanın uzamış, krampın kısa süreli

olmasıyla ayrılır. Bir grup kası, tek bir kası veya bir kasın izole edilmiş bir bölümünü etkileyebilir.

Ana semptom, spazmın neden olduğu ağrı ve kasın gözle görülür istemsiz kasılmasıdır. Göz kenarındaki kaslarda başlayan hemifasiyal spazm, etkilenen gözle aynı taraftaki ağız ve çene kaslarına yayılır.

Kas Spazmı Neden Olur?

Kas spazmı, kas yorgunluğunun (çok tekrarlanan veya çok fazla güç gerektiren bir eforun ardından) veya bir egzersiz uygulamasından önce esnememenin bir sonucu olabilir. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum eksikliği de söz konusu olabilir. Bir viral enfeksiyon, kas spazmlarını tetikler.

Fizik muayene sırasında doktor , kasılmış ve çoğu zaman hala ağrılı olan sert bir kas bulacaktır.

Doktor ilgili kası germeye çalıştığında da bu daha da güçlenecektir. Çoğu zaman ek muayeneler gerekli değildir. Ancak spazmlar karın bölgesiyle ilgiliyse veya özellikle yoğunsa, ultrason veya MRI isteyebilir.

İskelet kası spazmlarının en yaygın nedenleri kasların aşırı kullanımı, dehidrasyon ve elektrolit dengesizlikleridir. Venöz yetmezlik, sinir disfonksiyonu ve hatta hamilelik gibi çeşitli durumlar kas spazmları için risk faktörleridir. Ancak çoğu durumda, belirli bir neden tanımlanamaz

Kas Spazmı Nasıl Geçer?

Baklagiller, kepekli tahıllar, bitter çikolata veya maden suyu gibi içecekleri tüketerek magnezyum alımınızı karşıladığınızdan emin olun. Spor yapmadan önce, tüm kaslarınızı en az 5 dakika esnetmek için zaman ayırın.

Spazm durumunda ağrılı bölgeye kafur bazlı ısınma merhemleri ile masaj yapın. Kas spazmları günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir. Hiçbir uyarı olmadan, herhangi bir faaliyeti imkansız kılan dayanılmaz ağrı, kramplar ve zonklayan itkiler eşlik edebilir.

Elektrolit anormalliklerini önlemek için potasyum ve magnezyum içeren yiyecekler ve içecekler yiyin. Bu iki mineralin eksikliği kas spazmlarının gelişimine katkıda bulunabilir. Kas onarımı ve iyileşmesi, özellikle uyku sırasında uzun süre hareketsiz kaldığında gerçekleşir. Epsom tuzları (magnezyum) içeren bir banyo, kaslarda ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

İskelet kası spazmları genellikle sadece birkaç dakika sürer. Tekrarlayan veya uzun süreli kas spazmları yaşarsanız, daha ciddi bir durumun belirtisi olmadığından emin olmak için sağlık uzmanınızla konuşun.