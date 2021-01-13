Kas yırtılmasına ne iyi gelir? Kas yırtıkları nasıl tedavi edilir, nasıl geçer?

Kasların aşırı zorlanması sonucu ortaya çıkan yırtılmalar genellikle bacaklarda görülür. Omuz ve kol kısmındaki yırtıkların tedavisi birkaç hafta sürer. Ancak vücudumuzdaki en büyük kas kütlesine sahip olan bacaklarda tespit edilen yırtıkların tedavi süreci çok daha uzundur.



Kas yırtılmasının nedenleri ve belirtileri nelerdir?



1- Ağır şeyler kaldırmak:



Yaşlandıkça kol ve bacaklardaki lifler zayıflamaya başlar. Ağır şeyler kaldıran ve taşıyan kişilerin zaten zayıf olan lifleri kopabilir.



2- Vücudu fazla zorlamak:



Uzmanlara göre günde en fazla 1 saat spor yapılmalıdır. Spor yapanlar dambıllarla çalışmaya başlamadan önce koşu bandı ve bisiklet gibi kardiyo aletlerinde en az 20 dakika ısınmalı.



3- Temas sporları:



Başta futbol ve basketbol olmak üzere birçok temas sporunda alınan darbeler travmaya yol açar. Bu da kas- iskelet sisteminin zarar görmesine neden olur.



En sık görülen belirtiler; kas ağrısı, şişkinlik, sık aralıklarla tekrarlanan kramplardır. Devam eden şikayetlerde mutlaka bir ortopedi uzmanına gidilmelidir.



Kas yırtılmasına ne iyi gelir?



Genellikle masajın kas yırtılmasına iyi geldiği zannedilse de tam aksine uygulanan masaj teknikleri kasların daha çok zarar görmesine neden olur. Kas yırtılmasına iyi gelen besinler ise şu şekilde sıralanabilir:



1- Melisa otu:



Son yıllarda en çok tüketilen bitki çaylarının başında gelen melisa otu, kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.



2- Süt ve süt ürünleri:



Süt, peynir ve yoğurt kalsiyum açısından oldukça zengindir. Kemik gelişimini destekleyen bu ürünler kasları güçlendirir.



3- Papatya çayı:



Tıpkı melisa otu gibi papatya çayı da kas ağrılarını dindirmede etkilidir.



4- Kivi:



İçerisinde yüksek oranda C vitamini bulunan kivi, kas zedelenmesi ve yırtılması ile ortaya çıkan ağrıları geçirir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu meyve, kireçlenmeye de iyi gelir.



5- Lavanta yağı:



Kemik ve kasların sıkışması da yırtılmalara neden olabilir. Bunun önüne geçmek için doğal kas gevşeticilerden biri olan lavanta yağı kullanılabilir.



Kas yırtıkları nasıl tedavi edilir?



Kas yırtıklarında ilaçla tedavi ve fizik tedavi uygulanır. Doktor bazı durumlarda hastalarına çeşitli egzersiz programları önerebilir.