Kaşe Kumaş Nedir? Kaşe Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Kumaşlar birçok çeşide sahiptir. Bu kadar çeşidin içerisinde en çok kullanılan kumaşlardan biri kaşe kumaşlardır. Özellikle kış aylarında kullanılan kumaşlardan biridir. Kaşe kumaş birçok giyim ürününde kullanılan bir kumaş türüdür. Kaşe kumaş birçok ipliğin birleşiminden oluşan bir kumaştır.



Kaşe Kumaş Nedir?



Kaşe kumaş kendine özellikleri olan tok yapıda ve kalın olması ile kış ayları için oldukça uygun bir kumaştır. Kaşe kumaş sık dokunmuş bir kumaştır. Kaşe kumaş unisex bir kumaştır. Kaşe kumaşlar kalite olarak değişkenlik gösterir. Kumaş ne kadar sık dokunursa kalitesi o kadar yüksek olur. Kaşe kumaş; mont, pardösü, etek, takım elbise, yelek, kaban, ceket ve manto gibi birçok giyim ürünlerinde kullanılmaktadır.



Kaşe Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Kaşe kumaş kalın yapıda olan ve sıcak tutan bir kumaştır. Su tutmayan ve oldukça kolay kuruyan bir kumaştır. Bu neden ile yağışlı havalarda giyilebilir. Yüzey kısmı keçeleştirilmiş bir kumaştır. Ağır olmayan hafif bir kumaştır.



İnce örgüler ile örülüp, keçeleştirilmiş olan bir kumaştır. Doğal olarak kendinden soluk bir görüntüye sahiptir. Kırışmayan yapışı vardır. Çizgili ve ya farklı desenlerde olabildiği gibi düz renge de sahip olanları vardır.