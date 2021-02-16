Kasık Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır? Ameliyat Sonrası Ağrı Ne Kadar Sürer?

Kasık fıtığı, karın duvarında oluşan bir yırtık içinden karın içi dokuların dışarı çıkarak cilt yüzeyinde şişlik oluşturması durumudur. Fıtık, yeni doğan bebekten ileri yaştaki her cinsiyette insanda da görülebilen bir hastalıktır.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Karın duvarında oluşan yırtık, küçülmeye değil büyümeye meyillidir. Bu nedenle fıtık tanısı konmuş olan kişilerin zaman kaybetmeden operasyon geçirmesi gerekir. Eğer fıtık küçük ise, lokal anestezi yapılarak fıtık kolaylıkla operasyonla alınabilse de genellikle anestezi yapılması tercih edilir.

Kasık fıtıkları açık ya da kapalı olarak da adlandırılabilecek ameliyat yöntemleri ile alınabilir. Açık yöntem uygulandığı zaman kasık bölgesine 5-6 cm büyüklüğünde bir kesi uygulanır. Laparoskopik cerrahide de 3 adet küçük kesi uygulanır. Bu deliklerden içeri gönderilen kamera ile ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyat Sonrası Ağrı Ne Kadar Sürer?

Ameliyattan birkaç saat sonra hasta beslenmeye başlayabilir. Ameliyattan yaklaşık 8 saat sonra da ayağa kalkıp birinin yardımı ile yürümeye başlayabilir. Kasık ameliyatı olan kişiler, genellikle bir saat sonra taburcu olur. Hastalara genellikle herhangi bir diyet programı uygulanmaz. Aynı zamanda kişi kendini iyi hissetmeye başladığı zaman işe başlayabilir.

Ameliyattan sonra çok uzun süre ağrı yaşanmaz. Ama bu kişilerin bir buçuk ay boyunca evde de ağır kaldırmamaları çok önemlidir. Aynı zamanda egzersizlere bir süre ara vermeleri gerekir. Hastaların evde de düzenli ve dengeli beslenerek kilolarını kontrol altına alması çok önemlidir.

Kasık Fıtığı Tedavisi

Kasık fıtığının ilaçlı tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle kasık fıtığı, tek tedavi yöntemi olan cerrahi yöntem ile tedavi ediliyor. Ama ameliyat edilemeyecek fizyolojiye ve ileri yaşa sahip olan kişiler için nadir de olsa hekimin öneri üzerine kasık bağı kullanılır.

Kasık, bacakların hareketini kısıtlar ve fıtık üzerine tampon oluşturarak fıtığın dışarı çıkmasını engelliyor. Ama kasık bağının kenarı çıkarsa fıtık sıkışarak boğulabiliyor. Bu nedenle de mutlaka cerrahi operasyon gerekiyor. Fıtık cerrahisi ile fıtığın kese içine yerleştirilerek kese oluşumunun ortadan kaldırılması ve çıkışa neden olan boşluğun kapatılmasıdır. Aynı zamanda fıtığın nüksetmesini engellemek için karın duvarında bulunan defektin onarılması gerekir.

Kasık Fıtığının Riskleri Nelerdir?

Kasık fıtığına neden olan organların dışarı çıkması ve sarkması sonucunda hayatı tehdit edecek boyuta ulaşabilir. Bu risk, genellikle fıtığın boğulması sonucunda ortaya çıkar. Sıkışan fıtıklarda önceden kubbe şeklinde olan çıkıntı, gergin, ağrılı ve yatınca küçülmeyen bir hal alır.

Sıkışan organlar, yeteri kadar kan ile beslenemediği için delinmeye, kangren oluşumuna ya da karın içi zarının iltihaplanmasına neden olabilir. Boğulmuş olan fıtık, genellikle acil bir cerrahi operasyon ile bulunduğu bölgeden alınır. Kasık fıtığı, kasık bel ve karın bölgesinde hissedilir. Erkeklerde ise kasık fıtığının ağrısı testislere vurabilir. Bu nedenle kasık fıtığı teşhisi koyulan bir kişinin cerrahi operasyonu aksatmadan yaptırması gerekir.