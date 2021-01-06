Kasık Fıtığı Belirtileri Nelerdir? Kasık Fıtığı Tam Olarak Nerede Olur, Tedavisi Nedir?

Kasık fıtığı genel olarak karın duvarı içinde yer alan fıtıklardan en sık görülenlerden olur. bunlar kasık bölgesinde oluşan fıtıklardır. Kasık fıtığı erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür.



Kasık Fıtığı Belirtileri Nelerdir?



Kasık fıtığı rutin kontroller esnasında görülebilir. Bazı durumlarda ise herhangi bir belirti göstermez. Genellikle kasık bölgesinde şişlik ve ya kabarıklık meydana gelir. Kişiler genellikle kasık bölgelerinde bir rahatlama ve sonrasında şiddetli ağrı hissedebilirler. Ayrıca karın içi basıncın artması ile ağrılar meydana gelir.



Sonrasında yatma pozisyonunda ağrılar dinmeye başlar. Kasık bölgesinde şişlik ve yanma da meydana gelebilir. Özellikle ağır kaldırma sırasında yaşanan basın hissi de acı verebilir. Ayrıca yemekten sonra da acı hissi duyulabilir. Bu durum bazı zamanlar kabızlığa yol açar.



Kasık Fıtığı Tam Olarak Nerede Olur, Tedavisi Nedir?



Kasık genel olarak bel ve karın bölgesinde oluşur. Erkeklerde ise kasık fıtığı testislerde de hissedilebiliyor. Kasık fıtığı genellikle ilaç ile tedavi yöntemi bulunmuyor. Kasık tedavisi ancak ameliyat ile tedavi edilebilir. İlerleyen yaşlardaki kişilerin fizyolojisi uymadığı için hekimler bu kişilere cerrahi müdahalede bulunamazlar.



Hastalar bazı durumlarda doktor önerisi ile kasık bağı da kullanabilirler. Kasık bağı bacakların hareketlerini kısıtlasa da fıtık üstünde tampon görevi görürler. Bu şekilde fıtığın dışarı çıkılması da engellenir. Bazı durumlarda kasık bağı fıtığın sıkışarak boğulmasına neden olabilir. O nedenle kasık fıtığının en etkin tedavi yöntemi ameliyattır.



Kasık Fıtığının Riskleri Nelerdir?



Kasık fıtığı oldukça önemli bir hastalıktır. Özellikle iç organların dışa sarkması ile birlikte kasık fıtığı sıkışarak hayatı tehdit eden boyutlara ulaşır. Bu da fıtığın boğulması sonucu meydana gelir. Sıkışan organ da yeteri kadar kan ile beslenmez ise kangren olabilir. Ayrıca karın içi zarının da iltihaplanması söz konusu olabilir. Boğulmuş fıtık ise acil olarak kontrol edilmeli ve gereği yapılmalıdır.



Kasık Fıtığı Nedir?



Kasık fıtığı vücudun zayıf bir bölgesinden dışarıya doğru çıkmasına denilmektedir. Kasık fıtığı çok sık görülmektedir. Doğuştan fıtık olunabileceği gibi yaşam şekline ve yaşayışa göre de fıtık görülebilir. Özelikle fazla kilosu olan, kabızlık yaşayan ağır yük kaldıran kişilerde kasık fıtığı oluşabilir. Bunun yanı sıra öksürük gibi zorlayıcı durumlarda da fıtık oluşumu gerçekleşebilir.



Özellikle ameliyat geçirildikten sonra da kasık fıtığı oluşabilir. Ağrı ve şişlik başlıca fıtık belirtileri arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak eğer fıtık sıkışırsa ve ya boğulma durumu olursa kusma ile çok şiddetli ağrılar oluşabilir.



Kasık Fıtığı Tedavisi Nasıl Yapılır?



Kasık fıtığı tedavisi çok önemlidir. Fıtık hangi yaşta görülürse görülsün mutlaka gereken tedavi uygulanmalı ve fıtık ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü kasık fıtığı yaşam kalitesini düşürür. Hayatı da olumsuz etkiler. Özellikle ağır taşındığı takdirde ani hareketler kasık fıtığı da zorlanacaktır. Bu bazen hayati tehlikeye bile yol açabilir.



Kasık fıtığının oluşumunda bazı faktörler ön plana çıkmaktadır. Özellikle kronik akciğer hastalıkları, kronik kabızlık, prostat hastalıkları ve aşırı egzersiz nedeni ile kasık fıtığı oluşabilir. Aynı zamanda genetik faktörler de kasık fıtığı oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Daha önce fıtık ameliyatı geçirenler ile sigara kullanan kişilerde de kasık fıtığı görülme oranı çok yüksektir. Kasık fıtığı olan kişilerin dikkatli olması gerekir.