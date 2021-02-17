Kasık Mantarı (Tinea Kruris) Nedir, Neden Olur? Kasık Mantarı Tedavisi Nasıl Yapılır?
İnsanların yaşadığı bazı cilt hastalıkları vardır. Bu cilt hastalıkları arasında mantarlar bulunuyor. Mantarlar bulaşıcı bir cildi hastalığıdır. Mantarların neden bulaştığı ve nasıl tedavi edileceği bu hastalığı yaşayan kişilerin merak ettiği bir konudur. Kasık mantarı (tinea kruis) nedir, neden olur? Kasık mantarı tedavisi nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Kasık mantarı, bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir mantar türüdür.
Kasık Mantarı (Tinea Kruis) Nedir? Neden Olur?
Mantar hastalığı her insanda oluşabilecek bir cilt hastalığıdır. Mantar hastalıkları genellikle bulaşıcı hastalıklardır. Mantar hastalığı yaşayan kişiler bu durumun neden oluştuğunu anlamak için bazı araştırmalar yapıyor. Mantar hastalığının net görülen belirtileri vardır. Kişiler mantar olduğunu tespit edebilmek için öncelikle hastaneye gitmeleri gerekir. Cilt doktorları yapacakları muayene işlemleriyle mantarı tespit ederek, gerekli olan tedavi işlemlerini uygular. Kasık bölgesinde oluşan mantarların bazı nedenleri vardır. Neden oluştuğu konusunda bazı etkenler bulunuyor. Bu nedenler şu şekildedir;
- Obezite
- Çok terlemek
- Şeker hastalığı
- Bağışıklık sisteminin zayıflaması
- Fazla antibiyotik kullanımı
- Yanlış iç çamaşırı kullanmak
- Sürekli yaşanan cinsellik
- Zararlı deodorant kullanımı
Kasık mantarlarına neden olan durumlara dikkat edilmelidir. Mantarlar kolay bir şekilde insanlara bulaşabiliyor. Mantar olan kişiler bu bulaşma durumlarını bilmeli ve uygulamalıdır. Aksi taktirde mantarın bulaşması engellenemez bir durum haline gelebiliyor. Mantar hastalığı şu şekilde bulaşabiliyor;
- Cinsel ilişki
- Ortak havuza girme
- Ortak çamaşır kullanmak
- Ortak havlu kullanmak
Genellikle ortak eşya kullanan kişilerde mantar bulaşma riski çok yüksektir. Mantar olan kişiler eşyalarını hiç kimseyle paylaşmaması gerekir.
Kasık Mantarı Tedavisi Nasıl Yapılır?
Kasık bölgesinde mantar olan kişiler öncelikle kimseyle temas haline girmemesi gerekir. Acil bir şekilde tedavi edilmesi gereken hastalık türlerinden biridir. Bu yüzden hızlı bir şekilde doktorlara muayene olarak bu sorunlardan kurtulması gerekir.
Çok hızlı bir şekilde bulaşan hastalıklar arasında yer alıyor. Öncelikle mantar olan bölgenin kuru kalmasına dikkat edilmelidir. Mantarların olduğu bölgelerin nemli olmamasına önem gösterilmelidir. Aynı zamanda dermatoloji hekimleri bu konuda ilaç tedavileri uygulayarak, kasık bölgesinde bulunan mantarların kısa süre içinde iyileştirilmesini sağlıyor.