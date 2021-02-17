Kasık Mantarı (Tinea Kruris) Nedir, Neden Olur? Kasık Mantarı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kasık mantarı, bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir mantar türüdür.

Kasık Mantarı (Tinea Kruis) Nedir? Neden Olur?

Mantar hastalığı her insanda oluşabilecek bir cilt hastalığıdır. Mantar hastalıkları genellikle bulaşıcı hastalıklardır. Mantar hastalığı yaşayan kişiler bu durumun neden oluştuğunu anlamak için bazı araştırmalar yapıyor. Mantar hastalığının net görülen belirtileri vardır. Kişiler mantar olduğunu tespit edebilmek için öncelikle hastaneye gitmeleri gerekir. Cilt doktorları yapacakları muayene işlemleriyle mantarı tespit ederek, gerekli olan tedavi işlemlerini uygular. Kasık bölgesinde oluşan mantarların bazı nedenleri vardır. Neden oluştuğu konusunda bazı etkenler bulunuyor. Bu nedenler şu şekildedir;

Obezite

Çok terlemek

Şeker hastalığı

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Fazla antibiyotik kullanımı

Yanlış iç çamaşırı kullanmak

Sürekli yaşanan cinsellik

Zararlı deodorant kullanımı

Kasık mantarlarına neden olan durumlara dikkat edilmelidir. Mantarlar kolay bir şekilde insanlara bulaşabiliyor. Mantar olan kişiler bu bulaşma durumlarını bilmeli ve uygulamalıdır. Aksi taktirde mantarın bulaşması engellenemez bir durum haline gelebiliyor. Mantar hastalığı şu şekilde bulaşabiliyor;

Cinsel ilişki

Ortak havuza girme

Ortak çamaşır kullanmak

Ortak havlu kullanmak

Genellikle ortak eşya kullanan kişilerde mantar bulaşma riski çok yüksektir. Mantar olan kişiler eşyalarını hiç kimseyle paylaşmaması gerekir.

Kasık Mantarı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kasık bölgesinde mantar olan kişiler öncelikle kimseyle temas haline girmemesi gerekir. Acil bir şekilde tedavi edilmesi gereken hastalık türlerinden biridir. Bu yüzden hızlı bir şekilde doktorlara muayene olarak bu sorunlardan kurtulması gerekir.

Çok hızlı bir şekilde bulaşan hastalıklar arasında yer alıyor. Öncelikle mantar olan bölgenin kuru kalmasına dikkat edilmelidir. Mantarların olduğu bölgelerin nemli olmamasına önem gösterilmelidir. Aynı zamanda dermatoloji hekimleri bu konuda ilaç tedavileri uygulayarak, kasık bölgesinde bulunan mantarların kısa süre içinde iyileştirilmesini sağlıyor.