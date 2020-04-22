Kaşmir Kumaş Nedir? Kaşmir Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Kaşmir, özel keçilerin tüylerinden oluşan bir kumaştır. Kaşmiri elde etmek için kullanılan yöntemler, diğer keçilerden elde edilen tüylerden farklı bir yöntemle elde edilir. Kaşmir kumaşı elde etmek için keçilerin tüyleri kesilmez, taranarak toplanır. Üretimi zorlu olduğu ve kumaşı değerli olduğu için tercih edilen kaşmirin birçok ayırt edici özelliği vardır. İşte, merak edilen tüm detayları sizler için derledik.
Kaşmir için özel olarak yetiştirilen keçiler yılda yaklaşık 250 g lif üretir. Kaşmir keçisinin tüylü astarını oluşturan ve özel saç lifleri adı verilen bölüm, kumaşın üretildiği ham maddedir.
Kaşmir Kumaşı Nedir?
Kaşmir, Keşmir keçisinin tüylerinden elde edilen bir kumaştır. Kaşmir keçisinin tüyleri koruyucu bir lif tabakasına sahiptir. Tüylü post, genellikle kaşmir denilen, ince, yumuşak elyaftan oluşur. Bu elyafın çoğu, tüy dökümü mevsiminde elle toplanır veya taranır. Hayvan başına yıllık verim birkaç gram ila yaklaşık 0.5 kilogram arasında değişir. Bir kazak için 4 ila 6 keçi postu gerekir.
Kaşmir Kumaş Özellikleri Nelerdir?
Ultra katı ve özenli üretim sürecinden geçen kaşmir, Keşmir keçisinden elde edilir. Keçinin tüylü postu lifler içermeli ve özel ölçüm gereksinimlerini geçmelidir. En iyi kaşmir, sadece en beyaz, en uzun, en ince tüylerden oluşur.
Premium olması için tüylerin 36 milimetreden uzun olması gerekir. Kaşmir giydikten sonra kokmaz. Bunun nedeni kaşmirin doğal olarak antibakteriyel özelliklere sahip olmasıdır. Genellikle polyester veya diğer petrol esaslı ipliklerden yapılan çoğu teknik kumaşa göre boyaması kolaydır. Bu kumaş, kişiyi Merinos yününden 7 kat daha sıcak tutar.