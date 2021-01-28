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28.01.2021 - 19:00 |

Katarakt ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Ortalama kaç dakika sürer?

Katarakt ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Ortalama kaç dakika sürer? Katarakt ameliyatına dair merak ettiklerinizi ve tüm detayları derledik.

Katarakt ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Ortalama kaç dakika sürer?
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Katarakt ameliyatı, her yıl yaklaşık 700.000 ameliyatla dünyada ve ülkemizde en çok yapılan ameliyattır. Göze yapay bir implant yerleştirerek görmeyi geri kazandıran hızlı ve düşük riskli bir operasyondur.

Katarakt Ameliyatı Nedir?

Katarakt ameliyatı, merceği hastalıktan etkilenen gözden çıkarmak ve çoğu durumda onu yapay bir mercekle değiştirmek için yapılan ameliyattır.

Şu anda mümkün olan tek tedavi cerrahidir ve son otuz yıl içinde önemli teknik ilerlemelerden yararlanmıştır. Korneada yapılan tekniklere bağlı olarak 1.5 ila 2.75 milimetre arasında küçük bir kesiden sentetik bir yapay mercek yerine takmak için merceğin içeriğinin emülsifiye edilmesi ve ardından boşaltılmasından oluşur.

Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Katarakt ameliyatında çoğu zaman lokal anestezi yeterlidir, yani ameliyattan hemen önce göze birkaç damla damlatılan ve gözü tamamen uyuşturan göz damlası kullanılır. Genellikle hasta katarakt ameliyatı ile aynı gün girer. Ayakta ameliyat modunda birkaç saat sonra ameliyat edilen gözün üzerine bir kabuk ve bandaj ile aynı gün taburcu edilecektir.

Bu kabuk birkaç gün (veya duruma bağlı olarak sadece bir gece) tutulacak ve özellikle ameliyattan sonra gerekli göz damlalarını koymak için gün içinde sadece birkaç kez çıkarılacaktır.
Bazen kişisel rahatlık nedenleriyle (tek kişi veya aile ve ilk günden eve dönme konusunda endişelenen arkadaşlar) hastanede çok kısa bir yatış önerilmektedir.

Lense erişim sağlamak için korneada 1,8 ila 2,2 mm'lik bir korneal mikro kesi yapılır. Bir manipülatör aletinin kullanımına izin vermek için karşı kesik adı verilen ikinci bir 1.0 mm'lik kesik yapılır. Ameliyat süresince korneanın iç yüzünü korumak, müdahale sırasında göz içi boşluklarını korumak ve özellikle gözün genişlemesini sağlamak için gözün ön odacığına visko-elastik bir jel enjekte edilir.
İmplant yerleştirildikten sonra, viskoelastik aspire edilir ve cerrah gözün sıkılığını kontrol eder.

Ameliyat Ortalama Kaç Dakika Sürer?

Katarakt ameliyatı hastanın durumuna göre yaklaşık 30 dakika sürer. Normalde mercek (göz merceği) berrak ve şeffaftır. Böylelikle bu mercek, ışığın bir ekran görevi gören ve görmeyi sağlayan retinaya doğru geçişine izin verir. Katarakt geliştiğinde lens opak hale gelir ve bu da görme yeteneğini etkiler. 65 yaşından itibaren her beş kişiden birinden fazlasını ve 85 yaşından sonra neredeyse üç kişiden ikisini etkileyen yaygın bir hastalıktır.

Hastalık çok ilerlemişse ve günlük hayatı ve normal aktiviteleri zorlaştırıyorsa doktor ameliyat önerebilir. Katarakt ameliyatı, hastalık başladıktan sonra görüşü düzgün bir şekilde geri kazanmanın tek yoludur.

Ameliyattan Sonra Neler Yapılır?

Ameliyattan bir iki saat sonra hasta genellikle sevdiği biri eşliğinde evine döner. Bir işletim odasında sağlanan koruyucu kabuk gözün zamansız ovuşturulmasını önlemek için ilk 4 gece giyilmelidir. Gün boyunca basit güneş gözlüğü (isteğe bağlı) yeterlidir. Pansuman gerekmez.

Hasta günde 3 defa 4 hafta reçete edilen antiinflamatuvar ve antibiyotik göz damlası (beyaz kapak) damlalarını damlatır. İlk 4 gece hasta uykudan önce göz bebeğini genişletmek için bir damla damlatır.
Ameliyattan sonraki sabah ve ameliyattan 5 ila 7 gün sonra cerrah veya yardımcılarından biri tarafından ameliyat sonrası kontrol muayenesi yapılması zorunludur.

İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Genellikle katarakt ameliyatı ayakta tedavi prosedürüdür. Yani hasta gündüzleri eve gidebilir.
Bununla birlikte, bir refakatçinin hazır bulunması tercih edilir çünkü ameliyat edilen göz bir bandajla kapatılacaktır ve bu diğer gözün durumuna bağlı olarak genel görmeyi etkileyebilir. Çoğu durumda operasyon, operasyondan sonraki gün veya birkaç gün içinde mükemmel bir görme iyileşmesi sağlar. Hasta daha sonra normal günlük yaşamına devam edebilir.

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