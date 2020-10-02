Katlı saç kesimi hakkında bilmeniz gereken her şey

Diğer pek çok stil ve boyama tekniğinin aksine, katmanlar nasıl kesildiklerine ve saç tipine bağlı olarak herkeste tamamen farklı görünebilir.



Saçınız ister peri kesimli, ister bel uzunluğunda, kıvırcık veya düz olsun, saçınızı katlı bir şekilde kestirmek; tarzınızın en belirleyici yönlerinden biri olabilir.



Saç şeklini değiştirmeye yardımcı olan katlar ve vurgulamak istediğiniz yere göre dağıtılmalıdır. Kesim, yüz şekline, kemik yapısına ve saç tipine göre değişiklik gösterir.



Kalınlık yanılsaması yaratmak isteyen ince saçlı birçok kişi, katmanların durumu daha da kötüleştireceğinden endişelenir. Katmanlar saçtan ağırlık alır ve saçın daha güzel görünmesini sağlar. Ancak, önemli alanlarda kesilmiş özel katmanlar ince saç stillerini gerçekten geliştirebilir ve daha gür gösterebilir.



Katmanlar tek bir şekil ve boyutta olmadığından, her zaman kişiye göre uyarlanabilir. Uzun katmanlarla saç daha doğal görünür ve saçımıza hepimizin arzuladığı yumuşak, kıvrımlı bir etki verir.



Katmanlar, yetmişli ve seksenli yıllarda gördüklerimize kıyasla 2020'de çok daha yumuşak.



Kıvırcık saçlarınız varsa, katmanlar her şeyi değiştirebilir. Saçınıza iyice hareket katıp; yüz şeklinize müdahale edebileceğinden, mutlaka kuaförünüz ile tüm olasılıkları konuşun.



Bu sezon katlı saç kesimini denemeye hazır mısınız?



