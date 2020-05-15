Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Kawasaki hastalığı nedir? Kawaaki hastalığı belirtileri nelerdir, corona virüs ile bağlantılı mı?
15.05.2020 - 09:52 |

Kawasaki hastalığı nedir? Kawaaki hastalığı belirtileri nelerdir, corona virüs ile bağlantılı mı?

Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devama ediyor. Özellikle koronavirüsün yaygın olarak görüldüğü Avrupa ülkelerinde kawasaki belirtileri ile hastaneye başvuran çocuk sayısında artış yaşanmasının ardından Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasında bir bağlantı olabilir mi sorusu akıllara geldi. Peki Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Kawasaki hastalığı nedir? Kawaaki hastalığı belirtileri nelerdir, corona virüs ile bağlantılı mı?
ABONE OL

Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsün yanı sıra Avrupa ülkelerinde son dönemde 9 yaş altındaki çocukların kawasaki hastalığı belirtileri ile hastanelere başvurmasının ardından vatandaşlar kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Çocuklarda görülen yüksek ateş ve koroner arter anevrizması gibi belirtiler görülmesi Corona virüs ile kawasaki hastalığı arasında bir ilişki olduğundan şüphelenilmiştir. Peki Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

İlk kez 1967 yılında Japon çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından teşhis edilen Kawasaki hastalığı, özellikle küçük yaştaki çocuklarda görülen hastalıklardan biridir. Kawasaki sendromu olarak da adlandırılan bu hastalık çocuklarda nadir görülse de önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Tedavi edilmediğinde ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açan Kawasaki hastalığında erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile çocuklar normal seyrinde büyüyüp gelişebilmektedir.

Kawasaki; genel olarak kalbi besleyen koroner atardamarlar başta olmak üzere orta büyüklükteki damarlarda genişlemelere ve vaskülit olarak da bilinen damar çeperlerinde iltihaplanmalara neden olabilen bir hastalıktır.

KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki hastalığı hızlı ilerleyen yakınmalar ile ortalama 2 hafta içinde istemeyen sonuçlar doğurabilir. Tüm belirtileri her çocukta ortaya çıkmayabilir. Özellikle hastalığın ilerleyen aşamasında görülen kalp komplikasyonları tedavi gören çocukların çok azında ortaya çıkmaktadır. Bir yaşından küçük çocuklarda ise semptomların belli belirsiz olması nedeniyle teşhis konulması zorlaşmaktadır. Bu durumda, tanı ve tedavi gecikmekte ve kalp damarlarında genişleme (anevrizma) daha sık görülebilmektedir.

Üç aşamada ilerleyen hastalığın ilk evresi yüksek ateşle karakterizedir. İlk 3 günlük dönemde 39°C’nin üzerinde seyreden yüksek ateşin yanı sıra;

Boğaz, ağız kenarında ve dudaklarda tahriş ve kızarmalar,

Gözlerde kızarıklık,

Gövde, kasık ve bacak derilerinde döküntü, kızarıklık ve soyulmalar,

Lenf bezlerinde büyüme,

Normalden daha kırmızı ve şiş dil,

El ve ayaklarda kızarıklık ve şişlikler görülmektedir.

Bu belirtilerin yanı sıra bebeklik döneminde verem aşısı (BCG) uygulanmış çocukların bazılarında aşı bölgesinde kızarmalar da görülmektedir. Semptomların ortaya çıktığı ilk 3-5 gün çocuklar oldukça huzursuz olur. Yüksek ateşin bu süre boyunca düşmediği çocukların tedavi altına alınması gerekmektedir.

Bu dönemin ardından ise şu belirtiler gözlemlenmektedir:

İshal ve kusma,

Baş ve karın ağrısı,

Eklem yerlerinde şişlikler ve ağrı,

El ve ayak parmak uçlarında soyulmalar.

Hastalığın son aşamasında ise belirtiler ortadan kalkabilmektedir. Bununla birlikte tedavi uygulanmadığı takdirde çocuklarda kalp komplikasyonları görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar hastalığın en önemli ve ciddi semptomlarıdır. Kalpte aritmiler ve çeşitli katmanlarda iltihaplanmalar görülebilse de hastalığın yarattığı en büyük hasar kalp damarlarında genişlemedir (koroner anevrizma).

CORONA VİRÜS İLE KAWASAKİ HASTALIĞI BAĞLANTILI MI?

Corona virüs vaka sayılarının fazla görüldüğü İtalya, ABD ve İspanya gibi birçok ülkede 9 yaşın altındaki çocukların kawasaki hastalığı belirtileri ile hastanelere başvurmasının ardından corona virüs ile kawasaki hastalığı bağlantılı mı sorusu akıllara getirildi. Henüz bu iddia kanıtlanamasa da araştırmalar devam ediyor. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak için aşırı özgüven içinde olabilirsiniz. İşlerinizin tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün ince bir çizgide, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi felsefenizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. Yakın çevrenizde huzursuzluklar olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Filiz Has
Filiz HasSezonun havalı stili: Bomber ceket
Psikolog & Aile Danışmanı Merve Savaşkan
Psikolog & Aile Danışmanı Merve Savaşkanİlişkide doğru kişiyi seçmek
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaÇalışan kadınlara kolay çözüm
Sibel Yücesan
Sibel YücesanEski normalin hangi tarafı?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalLeptin ve Resveratrol
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarKorona sonrası boşanma avukatı
Begüm Kılıç
Begüm KılıçCovid-19 salgını sürecinde diş hekimleri çalışmalarını nasıl sürdürüyor?
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalTarafsız Evren Kuralı
Hülya Nida
Hülya NidaRetro ne anlatıyor?
Deniz Tunca
Deniz TuncaEstetik zayıflama ve su
En Çok İzlenen Videolar
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dikkatli olalım

Dikkatli olalım

Bir Kadın Seyyahın Yeryüzü Notları; İçimdeki Yolcu

Bir Kadın Seyyahın Yeryüzü Notları; İçimdeki Yolcu

Ramazan ayında bağışıklığı güçlendiren ham balın şaşırtıcı faydaları

Ramazan ayında bağışıklığı güçlendiren ham balın şaşırtıcı faydaları

Gaziantep'teki baklavacılara uyarı: Sadeyağ yerine margarin kullanıyorlar!

Gaziantep'teki baklavacılara uyarı: Sadeyağ yerine margarin kullanıyorlar!

Sıradaki Haber